ONLINE: Třetí evakuační letoun vyrazil z Prahy do Afghánistánu. První dva dopravily do Česka 133 lidí

Ve středu v noci odletěl z Prahy do Afghánistánu vojenský evakuační letoun. Podle údajů z leteckého radaru stroj po necelých čtyřech hodinách letu přistál v ázerbájdžánském Baku, odkud ráno odletěl směrem do Afghánistánu. V předchozích dvou letech evakuační speciál dopravil do Česka 133 lidí.

Praha 7:30 18. srpna 2021