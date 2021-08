Afghánský velvyslanec v Praze: Nechci pracovat pod vlajkou Tálibánu. Nikdy

Do Česka míří z Afghánistánu třetí armádní speciál, na jehož palubě jsou i afghánští spolupracovníci Čechů s rodinami. Situace na kábulském tamním mezinárodním letišti je vyhrocená, lidé se snaží na poslední chvíli uprchnout ze země. Afghánský velvyslanec v Praze Shahzad Aryobee Radiožurnálu řekl, že doufá, že se ještě podaří zachránit další jeho krajany. Přes kontroly radikálního hnutí Tálibán u letiště se ale všichni lidé nedostanou. Praha 16:05 18. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle mých informací, tak je současná situace taková, že stále přes tisíc lidí čeká na nějaký let, popisuje velvyslanec v Praze situaci na letišti v Kábulu | Zdroj: Reuters

Kolik lidí se muselo evakuovat z Afghánistánu do Česka?

Co vím, tak zatím byly dva armádní lety. V tom prvním letělo 46 lidí a ve druhém skoro stovka. Teď je na cestě ještě třetí let. Zatím nevím čísla, ale ve středu by měli přiletět do České republiky (ministr obrany později oznámil, že na palubě třetího letu je 62 pasažérů - pozn. red.).

Byl problém dostat Afghánce na palubu letadla?

Ten první den jste možná viděla tragické scény z kábulského letiště. Lidé se snažili na letiště dostat a uprchnout. Podle mých informací, tak je současná situace taková, že stále přes tisíc lidí čeká na nějaký let. Reorganizují se odletové plány. Nejen Češi, ale i další národy se to snaží nějak zvládnout.

Jste s Afghánci, kteří přiletěli do Česka, v kontaktu?

Ano, jsme. Jsou šťastní, že přiletěli.

Víte, co se s nimi teď děje? A co je čeká?

To rozhodne vláda České republiky. Myslím, že má plán, že je pošle do různých oblastí Česka. Asi budou organizovat i nějaké kurzy českého jazyka a podobně. Ale to vše rozhodne česká vláda, do toho nemůžu mluvit. Ale jsou teď v bezpečí a budou mít možnost tady přežít.

Jak jim může ambasáda pomoci?

V této fázi, pokud potřebují nějaké dokumenty, tak jim s tím pomůžeme. Například s ověřením. Můžeme ověřit jejich národnost a další věci. S tím jim pomůžeme.

Znáte jejich příběhy? Kdo jsou lidé, kteří do Česka přiletěli?

Česká republika vytvořila seznamy lidí, kteří pracovali pro armádu, ambasádu, a kterým věří. Dobře si je prověřili, o některým věcech jsme spolu mluvili.

Jak to teď vypadá v Afghánistánu a Kábulu? Máte nějaké informace?

Samozřejmě to vím dobře. Jsem v kontaktu se všemi mými lidmi. Tálibán vše kontroluje, vláda padla. Máme obavy o Afghánce, kteří bojují. Máme obavy, co se stane s miliony dívek a žen, které ztratí svobodu, možnost chodit do školy, pracovat, účastnit se politického, ekonomického a sociálního života v zemi. Tisíce lidí jsou vysídlené a potřebují přístřeší, jídlo, ochranu.

Situace v Kábulu je taková, že šest milionů lidí se extrémně bojí. Většina se snaží utéct. Lidé čekají před letištěm - ti, co pracují pro mezinárodní organizace, ambasády, armády. Nikdo nevěří Tálibánu.

Tálibán neplní své sliby a závazky. Lidé, kteří seděli v Dauhá (v katarském Dauhá probíhaly mírová jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem - pozn. red.), a lidé, kteří jsou na bojišti, nejsou ti samí. Lidé v Dauhá věří v závazky, ale tito lidé nejsou důvěryhodní.

Máme svědky, jak Tálibán porušuje své sliby a závazky. V minulosti jsme viděli neskutečné obrazy Tálibánu - masové popravy vojáků, útoky na civilisty v Kandaháru a jiných městech. Teď prohledávají domy a zapisují lidi, kteří pracovali pro vládu. Dělají si registry a hledají je. Kábul byl posledním útočištěm pro mnoho lidí. Už teď reportují o zabíjení. Obyvatelé Kábulu teď žijí v absolutním strachu.

Je ještě teď možné utéct z Kábulu?

Myslím, že teď jediná možnost je pro ty, kteří se dokážou dostat do armádních letů. Nejsou tu žádné komerční lety. Když už je to komerční let, Tálibán filtruje lidi, kteří se do něj dostanou. Ptá se jich, kdo jsou, kam letí, proč tam letí, jaké je jejich postavení. A lidé také nechtějí jezdit do Pákistánu. Nikdy. Tam jim nepomůžou, protože pákistánská armáda podporovala pád naší vlády. Nebyl to Tálibán, byla to pákistánská armáda.

U kábulského letiště jsou check pointy, které ovládá Tálibán. Dá se přes ně ještě dostat?

To záleží. Snaží se prokázat a projít, ale pro ty, co pracovali pro vládu, mezinárodní organizace nebo armádu je to strašlivá situace.

Co bude dál s afghánskou ambasádou v Praze, když Afghánistán ovládl Tálibán?

Zatím pokračujeme v práci ambasády a velvyslance. Tálibán zatím neoznámil svou vládu a uvidíme, co bude. A to nám dává čas. Pokud Česko uzná vládu Tálibánu, tak sem přijde někdo jiný nebo zavřou ambasádu. Do té doby budu pokračovat ve své práci. Nechci pracovat pod vlajkou Tálibánu. Nikdy!

Jak teď funguje komunikace, když vláda padla?

Máme nastavené kanály a mechanismy, jak můžou ambasády společně pracovat. A jsme všichni na jedné lodi.

Takže zatím můžete fungovat dál?

Rozhodně. Pracujeme, jak jen je možné. Nechceme se dívat, jak někdo ubližuje našim lidem. Pracujeme tvrdě a snažíme se udržet lidská práva a nějakou ochranu naší vlasti.