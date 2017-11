Nová opatření kvůli africkému moru. Chovatelé v rizikové oblasti musí porazit svá prasata

Veterináři ve středu vydali nová mimořádná opatření v souvislosti s africkým morem prasat na Zlínsku. Ve vysoce rizikové oblasti nákazy ohraničené ohradníky musejí chovatelé do 1. prosince porazit veškerá domácí prasata. Výjimku mají pouze chovy registrované podle plemenářského zákona, řekl Petr Majer z tiskového oddělení Státní veterinární správy. Přísná opatření mají snížit riziko šíření nákazy, hlavně do chovů domácích prasat. Zlín 17:25 8. 11. 2017 (Aktualizováno: 17:41 8. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prasata, prase, vepřín, zemědělství (ilustrační foto) | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

Chovatelé v celém okrese Zlín nově musejí veterinářům hlásit veškeré úhyny domácích prasat, která budou následně vyšetřena na přítomnost nákazy.

Situace na Zlínsku se zhoršila, hrozí rozšíření nákazy prasat africkým morem Číst článek

Navíc budou moci veškerá zvířata z čeledi prasatovitých přemisťovat, až když jim krajská veterinární správa vydá osvědčení. Prasata určená k přemístění budou muset být během 15 dnů před přemístěním vyšetřena na africký mor. Výjimka z tohoto nařízení platí pro prasata pocházející z registrovaných chovů.

„Uvědomujeme si, že opatření jsou pro chovatele určitou zátěží. Situace si však takové řešení žádá. Za respektování pravidel chovatelům i veřejnosti děkujeme," uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Více než 40 obcí na Zlínsku uvedených v nařízení dále musí do 13. listopadu, tedy do příštího pondělka, provést soupis všech hospodářství s chovem prasat. Ten pak obce do 15. listopadu předají krajské veterinární správě.

Registrované chovy prasat v této oblasti budou muset hlásit všechny změny početních stavů prasat na hospodářství. Registrovaní i neregistrovaní chovatelé budou povinně hlásit alespoň tři dny dopředu všechny plánované porážky prasat.

Osobám, které přišly v předcházejících 48 hodinách do kontaktu s divokými prasaty, se zakazuje vstup do registrovaných chovů domácích prasat.

Riziko šíření nákazy je mimořádně vysoké

Africký mor prasat se daří už déle než čtyři měsíce držet na území zhruba 60 kilometrů čtverečních ohraničeném pachovými a elektrickými ohradníky. Odborníci to považují za velký úspěch. Na podzim se však z důvodu říje a s tím související migrace divočáků zvyšuje riziko šíření nákazy.

Divočák | Foto: Fotobanka Pixabay

„O tom, že je toto riziko aktuálně mimořádně vysoké a africký mor prasat v prostředí přetrvává, svědčí mimo jiné fakt, že od začátku listopadu evidujeme 15 nových potvrzení nákazy u uhynulých divočáků," sdělil Semerád.



Populaci divokých prasat v oblasti uvnitř ohradníků se přitom daří myslivcům a policejním odstřelovačům úspěšně snižovat. V ohnisku nákazy už bylo uloveno nebo odchyceno více než 270 divokých prasat. Přesto podle odhadů zbývá v oblasti ještě několik desítek kusů.



„Je nutné vzít v potaz také fakt, že virus afrického moru prasat je velmi odolný a dlouho přežívá v prostředí," upozornil Petr Majer z tiskového oddělení Státní veterinární správy.



Do lesů, polí a na polní cesty ve vysoce rizikové oblasti na Zlínsku mají lidé nadále zakázaný vstup. První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na okraji Zlína. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata. Pro lidi není nebezpečná.