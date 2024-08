Radiožurnál nyní zjistil, že ruský špion Pavel Rubcov alias Pablo González byl součástí úzké skupiny lidí, která tyto studenty vybírala. Informaci Radiožurnálu potvrdil i jeden z hlavních organizátorů Marek Příhoda – historik, bývalý ředitel Ústavu východoevropských studií filozofické fakulty a od roku 2018 ředitel Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dokazuje to také fotografie, kterou Žanna Němcovová, dcera zavražděného ruského opozičního politika a spoluzakladatelka Letní školy, zveřejnila na sociálních sítích.

González se narodil v roce 1981 v Rusku jako Pavel Rubcov. Jeho matka pocházela z rodiny, která ve 30. letech utekla ze Španělska před Frankovým režimem. Ve svých devíti letech se Rubcov i s matkou do Španělska vrátili. Dostal nový pas na jméno Pablo González Yagüe a od té doby žil na Západě pod tímto jménem. Po absolvování vysoké školy začal pracovat jako novinář. Pro místní baskické deníky psal reportáže o dění v Sýrii, Náhorním Karabachu, na Krymu nebo na Donbasu. Dokonalou ruštinu vysvětloval svým vysokoškolským vzděláním v oboru slavistika.

Rubcov měl dokonalé krytí. Teprve po jeho zadržení zmapovali Gonzálesův životní příběh španělští, polští a opoziční ruští novináři. A poslední pochybnosti, zda jde skutečně o ruského špeha, nebo nespravedlivě zadrženého baskického novináře, padly až na začátku letošního srpna, když ho po příletu do Ruska srdečně uvítal prezident Vladimir Putin.

Nepřeje si zveřejnit své jméno, redakce ale jeho totožnost zná. Radiožurnál mluvil se šesti lidmi, kteří s Gonzálesem v Praze přišli do styku – od organizátorů přes studentské dobrovolníky až po řadové účastníky. Z bezpečnostních důvodů není možné u většiny z nich zveřejnit jméno, přestože ho redakce zná. Rusko totiž v dubnu zařadilo Nadaci Borise Němcova na seznam zakázaných organizací, takže jakákoliv spolupráce s touto organizací je z pohledu ruských úřadů trestná.

Pavel Rubcov alias Pablo González přednášel v Praze na prvních dvou ročnících Letní školy v letech 2018 a 2019. Dalšímu setkávání zabránila pandemie covidu-19 a od roku 2022 už Pablo seděl v polském vězení. Zůstal tam až do velké výměny vězňů v srpnu 2024.

Dělal s nimi rozhovory a s některými navázal přátelský vztah. Jašin po svém propuštění z ruského vězení zavzpomínal , jak ho González vzal v Madridu na fotbal. Jako agent Rubcov potom do Ruska posílal hlášení s detaily o soukromých životech ruských opozičníků včetně Jašina nebo Němcovové.

Čím dokázal ruský špion uhranout organizátory Letní školy? Jedna z účastnic na něj pro Radiožurnál zavzpomínala. Výhodou podle ní bylo, že jeho legenda byla autentická. Opravdu byl z Baskicka a opravdu cestoval za reportážemi do válečných území. Navíc byl velmi charismatický.

„​​Byl vysoký, svalnatý, má plnovous. Byl seriózní. A pak naráz, když jsme se poznali trošičku blíž, z něj byl takový dobrák. Milý, usměvavý, vtipkoval, byl v kamarádském smyslu přitažlivý. Taková hezká, lidská, vtipná duše za velkým, seriózním člověkem,“ popisuje absolventka Letní školy.

„Dělal skupinové fotky, měl dron, ze kterého fotil. Ale škola nebyla tou dobou nijak super citlivá, bylo to v roce 2018, několik přednášek bylo veřejných. Spousta dalších účastníků také fotila, měli různé foťáky a fotili se navzájem. Nebylo to nějak zvláštní a podezřelé. Byl dobrý fotograf. Popisoval a zaznamenával naši realitu, ale teď víme, že to používal pro víc účelů,“ vzpomíná.

Kromě ruských opozičníků se Rubcov zaměřil i na studenty. Chodil s nimi do hospod, rád je zval na pití. „Bylo nemožné ho tehdy identifikovat jako špiona, protože se choval naprosto normálně, byl chytrý, velmi komunikativní, jeden z nejvíce otevřených lektorů Letní školy,“ popsala Radiožurnálu další z účastnic prvního ročníku.

26:23 Propuštění Rusové dostali cejch ‚zahraničních agentů‘. Je to pro ně hořkosladké, hodnotí Pazderka Číst článek

González podle ní trávil čas mimo učebny se studenty v barech nebo inicioval procházky po městě. „Moc jsem tam nechodila, protože nepiju často alkohol, ale jednou jsem se přidala na pivo s ním. Byl velmi otevřený, milý, zdvořilý, rád lidem hodně naslouchal. Bylo pro mě velké překvapení, když se objevila informace, že byl špion, protože v jeho chování nebylo cokoliv podezřelého,“ popisuje.

Ruský opoziční web Medúza s odkazem na své zdroje píše, že Rubcov se zajímal především o účastníky Letní školy, kteří přijeli z Ukrajiny a Spojených států. O jednom z nich Rubcov do hlášení napsal, že ho podezřívá ze spolupráce se CIA.

„V určitém okamžiku se Rubcov začal stýkat se svými studenty a silně pít,“ cituje ruský server nejmenovaného účastníka Letní školy. Studenti podle jeho slov chodili pozdě na přednášky kvůli kocovině. Jeden z tehdejších organizátorů ruskému opozičnímu serveru řekl, že González ochotně „podporoval“ mladé novináře a školní dobrovolníky, kteří si ho pamatovali jako „svalnatého holohlavého chlapíka s plnovousem“, který vyzařoval „mocnou energii“ a měl někdy „až příliš silné charisma“.

Podobně Gonzálese popsal Radiožurnálu jeden za zahraničních účastníků Letní školy, který se těchto hospodských setkání účastnil. „Pablo na mě udělal dojem, hlavně díky svým zkušenostem z válek. Já jsem totiž sám chtěl být válečný reportér, takže jsem jeho historky úplně hltal. Vysvětloval mi nejrůznější lifehacky, jak se chovat na checkpointech, jak rozlišit zvuk dělostřelectva a minometů, co si brát s sebou. Tehdy pro mě byl vzorem, říkal jsem si: ‚Jo, takhle vypadají ti západní váleční reportéři,‘ a snažil jsem se od něj dozvědět co nejvíc,“ říká tehdejší student.

Světlá a temná strana

V rámci svých povinností lektora si Gonzáles v roce 2018 i 2019 připravil přednášku na téma, jak se má novinář pohybovat v místech ozbrojeného konfliktu.

„Měl takovou praktickou přednášku, byl jsem se na ni osobně podívat, to téma mě zaujalo. Mluvil o tom, jak se má válečný korespondent chovat na místech, kde hrozí nebezpečí. Dával praktické rady účastníkům. Zcela věcně, bez nějaké propagandy. Zdálo se mi to rozumné a především užitečné pro naše studenty, z nichž velkou část tvořili současní nebo budoucí novináři,“ vzpomíná Marek Příhoda.

Podobně mluví i další tehdejší účastníci – Gonzáles mluvil neutrálně, někdy až nudně. Popisoval praktické aspekty novinařiny, například jak přejít bezpečně hranici.

O něco barvitěji popisuje jeho přednášku z roku 2018 ruskojazyčný web Dovod: „Španělský novinář Pablo González hovořil o svých zkušenostech s prací ve válečných oblastech v postsovětském prostoru. Zvláštní pozornost věnoval konfliktu na Donbasu, kde byl několik let válečným zpravodajem. Jeho pohled na události ukrajinské krize se liší od ukrajinské i ruské propagandy. Je přesvědčen, že v žádném konfliktu neexistuje jednoznačně temná a jednoznačně světlá strana a zločin je vždy zločinem, i když je spáchán ‚našimi vlastními lidmi‘. Kromě toho dal několik rad, jak pracovat ve válce, abyste si zachránili život.“

Propuštěný novinář Gershkovich chce udělat rozhovor s Putinem. ‚Žádost posoudíme,‘ řekl mluvčí Kremlu Číst článek

Jaký dopad měla taková činnost mít? Ruský opoziční server Agents Media popisuje s odkazem na nejmenované zdroje, jaké zprávy agent Rubcov posílal svým velícím důstojníkům v GRU.

„González (také) informoval o své účasti na evropských konferencích, kam byl zván k moderování panelů. ‚Zdá se, že se mi mezi euroatlantiky podařilo zasadit semínko pochybností,‘ popsal výsledky fóra v polském Rzeszowě.“

Hlavní činnost Rubcova ale zřejmě spočívala v navazování kontaktů a sbírání informací o ruské opozici a jejích představitelích. Jedním z nich byl ruský politik Ilja Jašin. „Zprávy, které o mně napsal, byly spíše pokusem sestavit můj psychologický portrét," řekl Jašin serveru Medúza.

V červnu 2022 byl Jašin v Rusku zatčen. Na svobodu se dostal až v rámci výměny vězňů letos v srpnu. Jašin a Rubcov tak byli oba zatčeni v rozmezí několika měsíců a oba byli ve stejný moment propuštěni. Každý ale zamířil na opačnou stranu barikády.

‚Oběti zpravodajské hry‘

Marek Příhoda dnes říká, že organizační tým školy neměl kapacitu ani pravomoci na to, aby podrobně lustroval lektory a studenty Letní školy. Do vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu tehdy zbývaly ještě čtyři roky, Rusové běžně dostávali víza a cestovali do Česka. Rubcov měl navíc takřka neprůstřelné krytí.

„Měl za sebou slavistické vzdělání, prezentoval se také jako politolog. Ve Španělsku vyšla vědecká publikace o Ukrajině s jeho účastí. Měl za sebou několikaleté působení jako novinář na volné noze. Zdálo se nám, že je pro naši Letní školu cenný. Kdo má takové zkušenosti s různými místy od Náhorního Karabachu přes Podněstří, Donbas, Krym? V případě s aktuální válkou na Donbase měl informace z první ruky. Nikdo tehdy netušil, že za jeho vstřícností a bezprostředností se skrývají jiné, temné cíle,“ říká Příhoda.

‚Bylo to naprosté zklamání.‘ Bělorusové se ptají, proč nebyli součástí velké výměny vězňů Číst článek

Spolupráce filozofické fakulty s Nadací Borise Němcova nicméně už delší dobu čelí kritice některých akademiků. V říjnu 2023 se Akademický senát fakulty zabýval podnětem rusistky Jany Kitzlerové, která vystoupila proti čím dál těsnějšímu spojení fakulty se soukromou, politicky orientovanou nadací. A varovala mimo jiné i před bezpečnostní hrozbou, kterou taková spolupráce může znamenat.

„V neposlední řadě je potřeba položit si otázku, zda zapojení nových akademiků a akademiček, jež za sebou nemají jasně čitelnou vědeckou kariéru, nemůže představovat bezpečnostní hrozbu infiltrace FF UK osobami, jež mohou potenciálně představovat bezpečnostní riziko pro celou ČR,“ napsala Kitzlerová předsedovi Akademického senátu.

Radiožurnál oslovil děkanku Evu Lehečkovou s dotazem, jak se zpětně staví k působení ruského agenta na půdě filozofické fakulty. Vedení fakulty prostřednictvím mluvčí vzkázalo, že je záležitost s ruským agentem mrzí, ale že škola neměla šanci zjistit, kým González skutečně je.

„Fakulta ani univerzita nemůže suplovat roli zpravodajských služeb a bezpečnostních složek. Pokud nejsou nekalé praktiky zjistitelné prostřednictvím dostupných otevřených zdrojů, nemůžeme než považovat dané osoby za důvěryhodné,“ odepsala mluvčí Ina Palacká.

A jak to, že na Letní škole studentům přednášel ruský agent, vnímá ředitel Akademického centra Borise Němcova?

„Pro mě osobně bylo obtížně představitelné, že aktivní spolupracovník ruské služby vnější rozvědky GRU pronikne na naši Letní školu a bude o nás sbírat citlivé informace. To jsem asi podcenil. Ve chvíli, kdy pravda vyšla najevo, jsem byl upřímně zaskočený. Špiclování a psaní udání jsem do té doby znal jen z literatury a filmů... Přesto jsem si uvědomoval, že určitá ostražitost je namístě. Vím, že Žanna Němcovová byla velice opatrná. Stali jsme se prostě obětí zpravodajské hry,“ uzavírá Příhoda.

Vojtěch Gavriněv, Kateřina Gruntová a Ondřej Soukup