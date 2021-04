PŘEHLEDNĚ: Kde se pohybovali ruští agenti v době výbuchu ve Vrběticích, pro GRU šlo o důležitou akci

Ruské vojenské rozvědce GRU na operaci Vrbětice velice záleželo. Tvrdí to analytická skupina novinářů Bellingcat, která na základě dat z mobilních telefonů a z veřejných zdrojů zrekonstruovala pohyb zapojených ruských agentů v roce 2014. V říjnu 2014 vybuchl ve Vrběticích první sklad, při němž zemřeli dva čeští občané. Server iROZHLAS.cz přináší přehled zjištění. Praha 9:10 22. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agenti Anatolij Čepiga (vlevo) a Alexandr Miškin během rozhovoru s ruskou televizí RT | Zdroj: Profimedia

O tom, jak moc ruskému velení záleží na výsledku operace, svědčí podle spolku Bellingcat fakt, že do terénu vyrazil i šéf obávané jednotky 29155 Andrej Averjanov. Novináři v rozsáhlé zprávě detailně popisují, kdy a jak se pohybovali ruští agenti.

Bellingcat využívá údaje z veřejně dostupných i skrytých a nepřístupných databází, při pátrání po útočnících na dvojitého agenta žijícího v Británii Sergeje Skripala se jim podařilo získat údaje o mobilních telefonech příslušníků ruských tajných služeb. Pomáhají si i dostupnými cestovními daty.

Jména agentů z obávané jednotky 29155 ruské vojenské rozvědky GRU podle Bellingcat Andrej V. Averjanov (krycí jméno Andrej Overjanov)

Šéf operativní skupiny 29155, v roce 2014 zástupce náčelníka vojenské rozvědky GRU Igora Serguna, s nímž je podle výpisu telefonních kontaktů v přímém kontaktu. V období po otravě Sergeje Skripala byl v kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Anatolij Čepiga (krycí jméno Ruslan Boširov)

Spolu s Alexandrem Miškinem otrávil v březnu 2018 Sergeje Skripala a jeho třiatřicetiletou dceru bojovou nervově paralytickou látkou ze skupiny Novičok. Nedbale odhozenou lahvičku následně našli britští občané Charlie Rowley a Dawn Sturgessová, ta jako jediná zemřela, ostatní tři přežili.

Spolu s Miškinem potom Čepiga vystoupil na stanici Russia Today, kde se představili jako obchodníci se sportovní výživou a jako turisté, kteří chtěli vidět katedrálu v Salisbury. Alexandr Miškin (krycí jméno Alexandr Petrov) Nikolaj Ježov (krycí jméno Nikolaj Kononichin) Alexej Kapinos Jevgenij Kalinin Denis Vjačeslavovič Sergejev (krycí jméno Sergej Fedotov)

Identifikován jako třetí útočník na Sergeje Skripala a jeho dceru. Spolu s Jegorem Gordienkem podle bulharské policie mezi 28. dubnem a 4. květnem 2015 v Bulharsku tráví obchodníka se zbraněmi Emiliena Gebreva (právě k němu měly mířit zbraně a munice z vybuchlých skladů ve Vrběticích) a dva další lidi. Všichni útok přežili.

Při akcích v zahraničí býval v častém telefonickém kontaktu se svým šéfem Averjanovem. Jegor Gordienko (krycí jméno Georgij Gorškov)

Server iROZHLAS.cz přináší přehled, kdo, kdy a kde se pohyboval při a v průběhu operace, která skončila mohutným výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Pohyb a destinace agnetů GRU zmonitorovala skupina Bellingcat. Zbraně a munice měla česká společnost Imex Group prodat bulharskému obchodníkovi Emilienu Gebrevovi, kterého se v roce 2015 pokusili agenti GRU otrávit. Spekuluje se, že cílová destinace pro zbraně a munici byla Ukrajina.

Leden 2014

26. ledna přilétá do Prahy Denis Sergejev, za jakým účelem a kde pobývá, není jasné.

Únor 2014

2. února se Sergejev vrací do Moskvy. Po 14 dnech zavítá do Prahy další člen obávané jednotky GRU Jegor Gordienko. Ani u něho není známo, co bylo účelem jeho cesty a kde se nachází. Po týdnu (24. února) se vrací do Moskvy.

Září 2014

Sergejev a Gordienko 25. září cestují z Moskvy do Ženevy, druhý den si půjčují BMW 116i, za pět dní s ním najezdí 545 kilometrů. Šetření ukázalo, že v oblasti Chamonix (60 kilometrů od Ženevy) využívali agenti GRU horskou chatu jako svou základnu. Sergejev byl v čilém telefonickém kontaktu se svým nadřízeným Averjanovem.

Říjen 2014

4. října

Šéf skupiny Andrej Averjanov letí z Moskvy do Lisabonu, není jasné, zda se zde s někým setkal či zda se jen potřeboval dostat do Schengenského prostoru, k čemuž mu sloužilo portugalské vízum. Na 7. října má zarezervovaný let do Vídně, ale mění plány. Ještě 4. nasedá na letadlo do Ženevy. Tam na něj čekají Sergejev s Gordienkem. Do Moskvy se Averjanov vrací o dva dny později letem přes Varšavu.

7. října

Averjanov a další čtyři agenti GRU se nacházejí v Moskvě v centrále GRU. Objednávají lety do míst, odkud je dosažitelná Ostrava, odkud se dá autem dojet do Vrbětic.

10. října

Alexej Kapinos s Jevgenijem Kalininem letí do Budapešti pod svými pravými jmény. Předstírají, že vezou diplomatickou poštu na tamní ruskou ambasádu. Zpáteční let mají rezervovaný na 15. října.

11. října

Nikolaj Ježov letí do Vídně. Zpáteční letenku má zarezervovanou na 15. října. Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin míří do Prahy. Zpáteční letenku nemají. Čepiga dává na Facebook fotku ze Staroměstského náměstí (ta později poslouží jako stopa), údajně proto, že se chce seznámit s jednou ženou.

13. října

Averjanov letí do Vídně, vracet se má stejně jako Kapinov, Kalinin a Ježov 15. října. V Rakousku si po několika hodinách vypíná mobil (znovu si ho zapne až 16.) Čepiga s Miškinem opouštějí Prahu a ubytovávají se v ostravském hotelu Corrado. Přes mail jsou objednaní pod falešnými jmény Ruslan Tabarov z Tadžikistánu a Nikolaj Popa z Moldavska na prohlídku vrbětického areálu ve dnech 13.-17. října.

14.-15. října

Přes tyto dny nemá skupina Bellingcat o agentech GRU žádné informace. Spekuluje, že se šestice (Averjanov, Ježov, Čepiga, Miškin, Kalinin a Kapinos) setkala v Ostravě. Jak se dostali agenti do areálu, není jasné. Firma Imex, které patřily vybuchlé sklady, tvrdí, že na prohlídku nepřišli. Podle informací Radiožurnálu ale nebylo složité do areálu vniknout, plot kolem celého areálu byl zchátralý, místy povalený, projet mohli i autem přes vrátnici. Podle české policie agenti umístili rozbušky do muničních skladů.

15. října

Sklad navštěvuje se zaměstnanci majitel ostravské firmy Imex Petr Bernatík a kontroluje bedny před chystaným odvozem. Ukládá podřízeným, aby dohlédli na to, že jsou bedny řádně polepené.

16. října

V 9.25 vybuchuje první sklad (číslo 16) firmy Imex ve Vrběticích. Při mohutné explozi 58 tun zbraní a munice umírají dva čeští občané Vratislav Havránek a Luděk Petřík. Po výbuchu je munice odhozena do vzdálenosti až 800 metrů. Čepiga s Miškinem jsou v tu dobu už ve Vídni, v 10.05 na palubě letadla, které odlétá do Moskvy. Averjanov s Ježovem přijíždějí do Vídně patrně až odpoledne, Averjanov si kupuje novou letenku a večer odlétá do Moskvy. Ježov zůstává, rezervuje si různé lety, nakonec se vrací do Moskvy až 3. listopadu. Kde mezitím pobývá, není jasné.

Prosinec 2014

3. prosince vybuchuje druhý sklad (číslo 12) ve Vrběticích, nikomu se nic nestalo. Také tento sklad patří firmě Imex a bylo v něm 13 tun dělostřeleckých granátů a samopalů. Sousední obce musely být krátkodobě evakuovány, areál byl ohrazen a poté následovalo několikaleté odklízení následků. Česká policie tvrdí, že agenti umístili do beden časovou rozbušku - zbraně a munice už v Česku neměly být.

Čepiga s Miškinem dostávají v Rusku nejvyšší vojenské vyznamenání, nižší metály obdrží i Ježov a Gordienko. To nasvědčuje tomu, že ruské velení považovalo operaci Vrbětice za úspěšnou.