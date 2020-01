‚Nepromyšlené. Hrají si na malé Letňany.‘ Havlíček sklízí kritiku za přípravu stěhování státních agentur

Původně bylo v plánu ušetřit desítky milionů korun ročně. Teď se ale ukazuje, že chystané sestěhování vládních agentur CzechInvest, CzechTrade i CzechTourism do komerčního nájmu na pražskou Pankrác zase tak výhodné nebude. Záležet bude hlavně na množství úředníků, které stát kvůli úsporám propustí. Podle Transparency International je změna uspěchaná a nepromyšlená. Šéf resortu Karel Havlíček (za ANO) se ale kritice brání: nejde o finální řešení. Původní zpráva Praha 6:00 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agenturu CzechInvest čeká stěhování | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když premiér Andrej Babiš (ANO) loni na jaře oprášil plán sestěhovat státní agentury na podporu podnikání a turismu pod jednu střechu, sliboval si od toho, že ušetří až 140 milionů ročně. Nyní to však vypadá, že spojení CzechInvestu a CzechTradu společně s CzechTourismem, jejichž provoz vyjde na více než tři čtvrtě miliardy, výraznou úsporu nepřinese.

Projekt s názvem CzechHouse dostal tehdy na stůl – coby čerstvá vládní posila – ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). A jako nové sídlo pro trojici agentur vybral budovu Mayhouse na pražské Pankráci, jak resort později oznámil. Přestěhovat by se tak měly ze státních budov do komerční nemovitosti ve vlastnictví realitního magnáta Radovana Vítka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) to hájilo tím, že v majetku státu není k dispozici prostor pro 300 úředníků, a platit tržní nájem se i tak vyplatí. Podle náměstkyně resortu Silvany Jirotkové, která dočasně řídí i CzechInvest, však bude záležet hlavně na tom, kolik úřednických míst zruší. Zatím je na 30 pozicích.

Další peníze chce resort podle Jirotkové získat tím, že se do uvolněných budov přestěhují z komerčních nemovitostí jiné státní instituce. Jenže jak sama náměstkyně přiznala, výhodné to má být jen zpočátku. „V prvních třech letech to vychází pozitivně právě díky komerčním přesunům,“ přiblížila nedávno Radiožurnálu.

„Po roce 2022 tam máme asi pětimilionovou – v uvozovkách – ztrátu. Je potřeba si říct, že ji velmi vyvažujeme tím, že spoříme na lidském faktoru,“ pokračovala Jirotková. Ministerstvo teď podle ní ladí detaily nájemní smlouvy. „Řádově jsou to desítky milionu korun, ve smyslu do 30 milionů korun,“ doplnila k výši nájemného.

Uspěchaná změna?

Chystané sestěhování, tedy především jeho okolnosti, ovšem kritizuje protikorupční organizace Transparency International. Podle ní je změna uspěchaná a není ani jasné, jakou (a zda vůbec nějakou) úsporu přinese. „Již samotný fakt, že jde o přesun ze státních budov do komerčního nájmu, naznačuje, že by mohly být částky placené za nájem v budoucnu dokonce vyšší,“ řekl pro iROZHLAS.cz analytik organizace Milan Eibl.

Organizace si proto vyžádala podrobné podklady a analýzy, ze kterých resort ve svých kalkulacích vychází a které by ukázaly konkrétní úspory. A reakce ministerstva? Podle Eibla odepsalo, že materiál obsahující rozvahu nákladů a úspor ještě není hotový. Postup resortu tak podle něj působí rozporuplně a nepromyšleně. Upozornil i na to, že projekt ještě ani neschválila vláda.

„Nikdy jsme neřekli, že Mayhouse je definitivní. Je to důležité rozhodnutí a chceme projít všechny varianty.“ Karel Havlíček (ministr průmyslu a obchodu)

„Už se přitom vyjednává nájemní smlouva k objektu Mayhouse, byl vydán souhlas Vládní dislokační komise k přesunu do této budovy, byly vyčísleny celkové náklady na nájemné, zapojena realitní kancelář a snížen počet zaměstnanců agentur,“ vypočítal analytik Transparency International.

Podle organizace se tak ministerstvo snaží změnu protlačit zbytečně narychlo. „Chybí detailnější promyšlení a spíše to vypadá jako pouhá mediální hra na ‚malé Letňany‘. Sami zástupci ministerstva nebyli schopni prezentovat jakýkoliv důkaz, že projekt není šitý horkou jehlou a že zde nemůže stát sloužit pouze jako zprostředkovatel cizích byznysových zájmů,“ doplnil Eibl.

Sestěhování trojice agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism – prvních dvou v gesci ministerstva průmyslu a obchodu a třetí spadající pod ministerstvo pro místní rozvoj – do budovy na pražské Pankráci 10. prosince odhlasovala Vládní dislokační komise, tedy poradní orgán kabinetu ohledně přemisťování státních institucí. Změnu však musí ještě oficiálně schválit vláda.

Sestěhování vládních agentur na pražskou Pankrác odsouhlasil také poradní orgán vlády | Zdroj: Úřad vlády

Nic není rozhodnuto

Havlíčkův resort, který má projekt CzechHouse zastřešit, se ale kritice brání. Podle mluvčí ministerstva Štěpánky Filipové je vše ještě v běhu. „Sídlo agentur se vybírá. Nic není uzavřeno. Vše se pečlivě projednává na MPO, musí se probrat s organizacemi, kterých se to týká, a poté půjde návrh na vládu,“ uvedla na dotaz redakce.

Podle mluvčí se hledá optimální řešení – ve hře jsou údajně tři externí a dvě interní varianty. „Jde například o stávající pracoviště CzechInvestu ve Štěpánské a další volné budovy veřejné správy,“ vysvětlila. „Sestěhováním do jedné budovy by se mimo jiné ušetřilo tím, že by stát mohl stávající sídla agentur pronajmout,“ dodala.

Byla to přitom Filipová, kdo loni v prosinci informoval o tom, že MPO už svého favorita našlo, tedy administrativní budovu Mayhouse. Rozpor vysvětluje tím, že se situace mezitím změnila. „Výběr objektu na Pankráci je v tuto chvíli méně reálný,“ uvedla bez dalších podrobností. Původní plán byl předložit návrh kabinetu do konce ledna. To však už podle mluvčí neplatí. Proč, neřekla.

Administrativní budova Mayhouse na pražské Pankráci | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po kritice původní plán brzdí také sám ministr Havlíček. „Nikdy jsme neřekli, že Mayhouse je definitivní. Je to důležité rozhodnutí a chceme projít všechny varianty,“ napsal pro iROZHLAS.cz v SMS zprávě. Byť jde podle něj o nejlepší variantu, co se týče komerčního nájmu, objevila se prý nová „interní varianta, která se nyní dopočítává“.

„Ekonomicky je to výhodnější pro agentury jako celek, pro stát to vychází podobně, protože varianta Mayhouse umožnila větší přesuny i jiných organizací, na čemž se šetřilo. Ale chceme vše dobře zvážit, je to rovněž o komfortu pro klienty,“ vysvětlil Havlíček. O jakou budovu přesně jde, ale neupřesnil.

K samotnému sestěhování do budovy pro 300 pracovníků pak mělo dojít nejpozději do června. Ideální termín byl však první čtvrtletí. Další miliony se mají ušetřit i zeštíhlením zahraničních kanceláří – spojit se mají na některých místech se zastupitelskými úřady. Do budoucna se také počítá se tím, že se CzechInvest a CzechTrade sloučí do jedné organizace. To ale bude muset odsouhlasit Parlament.