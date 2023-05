‚Záležitost je složitá.‘ Tři roky čekal kraj na verdikt, že kvůli Babišově střetu nedostane dotaci na traktor

Téměř tři roky čekali někteří žadatelé o unijní podporu na verdikt, zda jim kvůli porušení zákona ke střetu zájmů úředníci proplatí celou dotaci, nebo ne.

Moravskoslezský kraj žádal o peníze už v roce 2020, že jim resort pro místní rozvoj neproplatí traktor pro autoškolu, ale potvrdil oficiálně až letos v lednu. Obdobně je na tom nymburská střední škola nebo Školní statek Středočeského kraje.

Že o některé dotace školy i kraje přijdou, oznámil úřad Ivana Bartoše (Piráti) na začátku letošního roku. Jenže krácení peněz se jejím příjemcům nelíbí, podávají námitky a hovoří o žalobě. Moravskoslezský kraj pořídil traktor pro výuku autoškoly na Střední odborné škole v Bruntálu (ilustrační foto)

„Žádost o platbu (…) byla schválena dne 19. 3. 2020. Finální vyjádření ke vzniklé situaci včetně převedení projektu do stavu udržitelnosti jsme obdrželi 13. 1. 2023, tudíž téměř po třech letech od doby, kdy měla probíhat řádná udržitelnost projektu.“

Tak zní jedna z námitek, které do odvolání napsalo vedení Moravskoslezského kraje. I na něj dopadly kroky ministerstva pro místní rozvoj. To letos v lednu informovalo, že některé kraje, školy či obce přijdou o dotace, protože si jako dodavatele vybraly firmy z koncernu Agrofert a tedy porušily zákon o střetu zájmů. Server iROZHLAS.cz na to upozornil ZDE.

Moravskoslezskému kraji resort přiklepl v roce 2018 přes 41 milionů na výstavbu nové haly pro praxi včetně pořízení vybavení pro výuku oboru Opravář zemědělských strojů v areálu Střední odborné školy v Bruntálu. V rámci ní kraj pořídil také nový traktor pro výuku autoškoly za necelý půlmilion a dodala ho firma NAVOS Farm Technic z koncernu Agrofert.

Stále v řešení

Právě dodání tohoto zemědělského stroje teď nechce ministerstvo proplatit. V lednu poslalo kraji vyrozumění o krácení dotace. Že peníze škola nedostane, ale bylo neoficiálně jasné už od konce března 2020.

„Důvodem pro dočasné neproplacení části dotace je, že existují pochybnosti o způsobilosti výdajů (…) a to z důvodu možného a doposud nedořešeného střetu zájmů (stále probíhající audit Evropské komise v ČR). Jedná se o preventivní opatření do uzavření auditu Evropské komise,“ citovala pro iROZHLAS.cz zdůvodnění ministerstva z března 2020 Miroslava Chlebounová z tiskového odboru Moravskoslezského kraje.

Jenže pak se téměř tři roky nic nedělo, oficiálně informovali úřednicí ministerstva pro místní rozvoj kraj až letos v polovině ledna. „V průběhu tohoto skoro tříletého období jsme se jako příjemci dotace několikrát dotazovali buď telefonicky nebo prostřednictvím depeše,“ popisuje dál.

Jenže odpověď byla podle ní vždy totožná: „Že je záležitost složitá a je stále v řešení.“

Podobná byla situace také u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Nymburku, které mělo čerpat z unijních rozpočtu přes 17 milionů na pořízení vybavení pro odborný výcvik a praxi žáků oborů strojírenských a elektrotechnických.

Ministerstvo škole teď nechce proplatit zhruba pět milionů korun za zemědělskou techniku, kterou dodaly dvě dceřinky Agrofertu - AGROTEC a AGRO System. Neoficiálně stopka přišla v dubnu 2020.

I Školní statek Středočeského kraje podal žádost o proplacení na počátku ledna 2020. A od poloviny roku 2020 měl informaci, že zhruba osm milionů z dotace na dva traktory dodané firmou KVARTO z Agrofertu nejspíš kvůli střetu nedostane. Konečný verdikt ale opět padl až letos v lednu.

Pečlivě a nezávisle

Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá, že by došlo ke zbytečným průtahům. „Příslušný útvar ministerstva učinil rozhodnutí o odnětí či vymáhání dotace až v okamžiku, kdy již měl k dispozici všechny podklady a byl si plně jistý správností rozhodnutí,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Petr Waleczko z tiskového odboru.

Nečinnost úřadů Kvůli průtahům a nečinnosti způsobených auditem ke střetu zájmů zažaloval v minulosti Agrofert ministerstvo průmyslu a obchodu. To vyčkávalo se schválením či zamítnutím žádostí jeho dceřinek a zdůvodňovalo to právě čekáním na úplný konec auditního řízení. Soud ale tehdy konstatoval, že závěrečná zpráva z počátku roku 2020 obsahovala jasné závěry, že Babiš je ve střetu a porušuje unijní a tuzemskou legislativu a žádné další průtahy nejsou přípustné. Ministerstvo průmyslu nakonec žádosti o dotace zamítlo a Agrofert se poté opět obrátil na soud. Tentokrát s žalobou proti tomuto rozhodnutí. Opět uspěl, soud totiž rozhodl, že úředníci zamítnutí žádosti řádně neodůvodnili a to především proto, že nekonstatovali ani neodmítli Babišův střet. Resort průmyslu se s kasací obrátil na Nejvyšší správní soud.

Úředníci podle něj vyčkávali především na to, až bude ukončen audit Evropské komise, v němž byl konstatován střet zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO). „K tomu došlo v červenci 2022,“ uvedl.

Závěrečná zpráva ale do Česka dorazila už na přelomu let 2019 a 2020, následně už si jen Brusel s Prahou dopisoval o tom, jak se daří tuzemským úřadům plnit doporučení auditorů. Ačkoliv řízení bylo definitivně ukončeno až loni v létě, už od počátku roku 2020 bylo jasné, že na závěrech se nic nezmění.

Waleczko jako další důvod, proč úředníci vyčkávali, uvedl žalobu na Evropskou komisi. Tu zvažovala podat minulá vláda právě v souvislosti s neproplacením dotace z důvodu střetu zájmů. Jenže kabinet Petra Fialy (ODS) ji zamítl s tím, že nebude hájit Babišovy zájmy.

„Kromě toho si ministerstvo pro místní rozvoj nechalo před rokem zpracovat v této věci právní analýzu a vyčkávalo rovněž na soudní rozhodnutí, ve kterém společnosti Agrofertu žalovaly ministerstvo průmyslu a obchodu z důvodu zamítnutí některých dotací,“ doplnil mluvčí. Verdikt padl na konci roku 2022 (viz box).

Finální rozhodnutí ministerstva na počátku ledna 2023 podle Waleczka tedy nelze hodnotit jako opožděné: „Ministerstvo pro místní rozvoj v této věci postupovalo profesionálně, pečlivě a nezávisle.“

Do dění ale zasáhly také sněmovní volby v roce 2021 a výměna vlády v prosinci téhož roku, kdy resort pro místní rozvoj opustila ministryně za ANO Klára Dostálová a její agendu převzal pirátský předseda Ivan Bartoš.

Námitky a žaloba?

Žadatelům, kterých se krácení či vracení dotklo, se rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj nelíbí. Vedení Středočeského kraje, které zaštiťuje hned čtyři z nich, vedle Školního statku a střední školy v Nymburku ještě Vyšší odborné školy v Březnici a v Benešově, si nechává zpracovávat analýzu a zvažuje právní kroky.

„Je zvažována hromadná žaloba spolu s Olomouckým krajem,“ uvedl pro iROZHLAS.cz jeho mluvčí David Šíma. Právě Olomoucký kraj je další, kterého se vracení dotací dotkne. Přes 11,5 milionu mu ministerstvo proplatilo už v listopadu roku 2018, tedy v době, kdy v Česku ještě audit Evropské komise neběžel. Olomoucký kraj na dotaz do vydání článku nereagoval.

Moravskoslezský kraj se krácení dotace bránil podáním námitky. Mimo jiné v ní píše, že výběrové řízení na koupi traktoru a uzavření smlouvy proběhlo ještě před tím, než se v Česku rozjel audit ke střetu zájmů expremiéra Babiše.

„Audit Evropské komise proběhl až v roce 2019, následné dopisy české orgány obdržely v letech 2020 a 2021, přičemž smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena v září 2018. Moravskoslezský kraj tedy v době konání výběrového řízení a následného uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem nemohl předjímat závěry, které orgány Evropské unie učinily v následujících letech,“ stojí v odvolání.

Vedení Agrofertu opakovaně uvedlo, že podniká v souladu se zákony a není tomu jinak i v případě zákona o střetu zájmů. Jakýkoliv konflikt od počátku odmítal také šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který má koncern vložený do svěřenských fondů.