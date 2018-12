Agrofert přijal za čtyři roky Babiše ve funkci zhruba sedm miliard z dotací, vyplývá z výroční zprávy

Od vstupu podnikatele Andreje Babiše (ANO) do politiky, tedy v období let 2014 až 2017, získal koncern Agrofert zhruba sedm miliard z dotací. Nejvyšší částku inkasoval Agrofert loni v době, kdy Babiš musel kvůli zákonu o střetu zájmů svoje zemědělské a chemické podniky převést do svěřenských fondů. Jednalo se o částku větší než dvě miliardy korun. Praha 11:03 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiére Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Naopak v loňském roce Agrofert zaplatil na daních „pouze“ 739 milionů, což je nejméně peněz od doby vstupu Babiše do politiky. Informace o dotacích zveřejnil deník Právo, který vycházel z výročních zpráv koncernu i jeho jednotlivých podniků.

Právě dotace pro Agrofert řeší v současné době Evropská komise (EK), která si k této věci nechala udělat právní analýzu. Naznačuje, že premiér a šéf hnutí ANO je ve střetu zájmů i poté, co firmy předal svěřenskému fondu, protože na jejich hospodářském výsledku má stále zájem a zároveň je ve funkci, která se spojená s rozhodováním o dotacích.

Kategorie dotací

Deník Právo dále upozornil, že dotace firmám holdingu Agrofert jsou nejčastěji z evropských fondů, které v Česku rozdávají mezi podnikatele ministerstva průmyslu, zemědělství a v menší míře životního prostředí. Jde o dotace provozní, investiční a ty na srovnání výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů.

První se týkají zejména zemědělských podniků Agrofertu, pod který spadá dvě stě firem. Celkem na nich loni Agrofert získal 1,3 miliardy korun. Před Babišovým vstupem do politiky to bývaly menší částky, například v roce založení ANO v roce 2011 to bylo zhruba půl miliardy.

Největší investiční dotace měl Agrofert v roce 2015, a to 660 milionů korun. Šly hlavně chemické části holdingu na modernizace. Podle deníku to bylo například 231 milionů pro renovaci teplárny pardubické Synthesie v roce 2016. O rok dříve tento podnik čerpal 47 milionů.

Poslední skupinou dotací, které Agrofert čerpá, jsou peníze na srovnání výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů. Do koncernu totiž spadají firmy, které provozují bioplynové stanice. Díky tomu loni koncern inkasoval 147 milionů, v předchozích letech byly částky podobné.

Výrovce hnojiv Lovochemie získal podle deníku v roce 2015 přes 117 milionů na modernizaci kotle, schválenou má také investiční pobídku do výše 591 milionů korun, ze která však firma dosud nečerpala a může to udělat až do roku 2026.

Dalším příkladem firmy z holdingu, která má slíbené daňové slevy, je pekárna Zelená Louka u Prahy. Podle deníku má příslib na 267 milionů, dosud čerpala necelých 13 milionů.

Evropský parlament se bude příští týden zabývat možným střetem zájmů podnikání Andreje Babiše. Hrozí, že by Česko muselo vrátit část dotací do unijního rozpočtu. Premiér však tvrdí, že žádný důvod k vrácení dotací není a že se choval podle zákona. Také mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka nařčení odmítl a zprávy o právní analýze označil za nesmysl.