Evropská komise vyšetřuje podezřelé dotace pro české farmáře. Nejméně dva případy se týkají Agrofertu

Evropská komise zahájila hloubkové vyšetřování údajně neoprávněného přidělení unijních dotací velkým českým zemědělským podnikům. Exekutiva Evropské unie v tiskové zprávě oznámila, že má pochybnosti mimo jiné u dotací na restrukturalizaci a zavlažování farem, jejichž přidělení velkým firmám místo menším podnikům mohlo porušit unijní pravidla. Podle europoslance Tomáše Zdechovského jsou nejméně dva případy spojené s holdingem Agrofert. Brusel 23:10 12. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle europoslance Zdechovského jsou nejméně dva vyšetřované případy spojené s Agrofertem. | Foto: Filip Jandourek

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý řekl, že komise o zahájení kontroly ministerstvo dosud neinformovala.

Komise se koncem loňského roku zabývala několika podněty, které podle Zdechovského dostala po únorové misi skupiny europoslanců v Česku. Po zevrubném přezkoumání dotací spojených s ovocnými sady dospěla k závěru, že některé velké podniky inkasovaly dotace v řádech desítek milionů eur (stovek milionů korun), které byly určené pro malé a střední firmy. Další problematické schéma se podle komise týkalo příspěvků na pojištění úrody a hospodářských zvířat, jež opět získaly velké firmy místo malých či středních podniků.

„Hodnocení komise odhalilo, že tato podpora byla již v minulosti přidělena příjemcům, kteří byli českými úřady chybně označeni za malé a střední podniky, ačkoli šlo ve skutečnosti o velké firmy,“ uvedla komise.

Podrobnosti k nesrovnalostem

Mluvčí ministerstva zemědělství v reakci zaslané ČTK připomněl, že resort ve věci údajně neoprávněně přidělených dotací pro některé firmy s nimi zahájil řízení a už v lednu 2019 rozhodl o odnětí této podpory. „Po následném odvolání některých firem toto rozhodnutí potvrdil ministr zemědělství v rámci rozkladové komise a dotace jsou vymáhány zpět. Zemědělské podniky však napadly pravomocné rozhodnutí ministra zemědělství žalobou u soudu, toto soudní řízení prozatím není ukončeno,“ dodal mluvčí.

Jména dotčených firem unijní exekutiva nezveřejnila. Podle Zdechovského se však nejméně ve dvou případech jedná o firmy spojené s Agrofertem.

„Mám potvrzeno, že šetření komise se nejméně ve dvou případech týká firem okolo Agrofertu. Evropskou komisi požádám, aby na některém z příštích jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu sdělila podrobnosti ke zjištěným nesrovnalostem a časový harmonogram, v jakém bude již několikátou kauzu Agrofertu řešit," sdělil europoslanec.

Agrofertem se dlouhodobě zabývají auditoři Evropské komise kvůli vazbám premiéra Andreje Babiše na jeho bývalý podnik. Babiš sice vložil holding do svěřenských fondů, podle zjištění auditorů na něj má stále vliv a je proto ve střetu zájmů.

Komise by měla v průběhu ledna do Česka poslat definitivní verzi auditu, na jehož základě patrně neproplatí firmám kolem Agrofertu dotace od léta 2018, kdy vstoupila v platnost zpřísněná unijní pravidla o střetu zájmů. Česko by tak mohlo vracet do unijního rozpočtu až kolem 450 milionů korun. Premiér tvrzení o svém střetu zájmů dlouhodobě odmítá.