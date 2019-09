Náměstek, který odmítl vyplatit milion Agrofertu: Chtěl jsem rovný přístup v dotacích. A to nešlo

Agrofert má na Státním fondu životního prostředí jiné postavení než další společnosti, říká to jeho bývalý náměstek Leo Steiner. Ten odešel na konci srpna několik týdnů poté, co odmítl vyplatit jednu z dotací pro firmu Ethanol Energy z holdingu. „Standardně, když jsou nějaké nejasnosti, pochybnost, nesrovnalost, tak se prostě zkoumá. Tady mi to nebylo umožněno,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 17:50 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leo Steiner | Foto: Karel Pešek / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Můžete popsat důvody, proč jste se rozhodl odejít a hovořit do médií? Protože když jsme spolu mluvili asi před měsícem, nechtěl jste svoji situaci na fondu vůbec komentovat.

Bylo toho vícero. Asi to zásadní, proč jsem takto odešel, že přeci jen v tom vedení jsme byli přátelé. A říkal jsem si, než jít do nějakého takového střetu, tak radši odejít.

Takže se vaše rozhodnutí prozatím pozastavit dotaci nějak promítlo do vaší práce a vztahů na pracovišti?

Promítlo se to v tom, že jsem chtěl rovný přístup v dotacích. Prostě ať se pracuje s jakýmikoliv projekty standardně. A to nešlo. Do toho se tam rozjelo kárné řízení proti mně, předseda kárné komise byl můj kamarád. To jsem si říkal, že už je moc, že to nemám zapotřebí.

V jakém směru nebyl možný rovný přístup v dotacích?

V tom směru, že v národních programech jsme měli jednu žádost od společnosti Agrofert. Standardně, když jsou nějaké nejasnosti, pochybnost, nesrovnalost, tak se prostě zkoumá. Tady mi to nebylo umožněno. Za prvé se ředitel vyhýbal tomu, to řešit. Když jsem požádal kolegy, tak nepomohli, i když to byli třeba právníci. Když jsem poté odmítl podepsat závěrečné vyúčtování, opakovaně jsem to oznámil, plus jsem to ještě řekl do médií, čímž jsem porušil vnitřní předpis.

V podstatě každý den jsme dvě žádosti pozastavovali, například v programu Nová zelená úsporám. Prověřovalo se kontrolou na místě, administrativní kontrolou, stanoviskem právníků, ekonomů... Tady mi to nebylo umožněno.

Projekt, který se neprověřuje

Je to podle vás dáno tedy tím, že šlo o Agrofert a že je pořád spojován s premiérem, přestože jej vložil do svěřenského fondu?

Jsem o tom přesvědčen. Jak říkám, každý den se na fondu pozastavují a prověřují žádosti a tady se tomu tak nechtělo. Oni neřekli ne, ale házeli klacky pod nohy a viděli v kolektivu, že nejste kolegiální, jednáte jinak, chcete prověřovat projekt, který ‚se neprověřuje‘.

Pozastavená dotace Steiner pozastavil národní dotaci podniku Ethanol Energy z holdingu Agrofert v polovině července. Informovaly o tom Hospodářské noviny. Zdůvodnil to možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO), který vložil Agrofert do svěřenského fondu.

Ve čtvrtek server Seznam Zprávy informoval o tom, že Steiner ze Státního fondu životního prostředí odešel. Upozornil na sebe už v roce 2012, kdy kritizoval nejasnosti s rozdělováním evropských dotací u Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji. Později několikrát neúspěšně kandidoval za KDU-ČSL do sněmovny a Senátu.

Můžete upřesnit, jak to s tou dotací je? Vy jste odmítl podepsat závěrečnou zprávu a nyní běží lhůta. Dá se teď říci, že Agrofert ty peníze nedostane? Třeba aspoň do chvíle, než bude jasné, jak Evropská komise rozhodne o střetu zájmů?

Ono to není o tom auditu Evropské komise…

Ale vy jste dotaci nepodepsal s tím, že chcete počkat na výsledek auditního šetření komise. Zda není střet zájmů.

Ano. A jestli ho máme řešit i u jiných žadatelů. Prostě systémové informace, protože jsem chtěl, aby fond postupoval jednotně, stejně.

A jak je to tedy s tou dotací?

Ten projekt už byl v pokročilé fázi po realizaci, v podstatě byl ukončen. Velká část peněz, zhruba 90 procent, odešla na účty příjemců. Na konci v závěrečných vyúčtováních jsme jim drželi milion a ten já na základě plné moci ředitele v rámci závěrečného vyúčtování jsem odmítl podepsat. Řekl jsem, že je tu tohle podezření a pojďme ho řešit. Chtěl jsem stanovisko právníků a tak dále. Takže tam běží lhůta. Když dodá příjemce dotace podklady pro to závěrečné vyúčtování, tak do šesti měsíců by se mělo realizovat vyplacení. V tuto chvíli je to v té lhůtě.

Takže zbytek dotace firma Ethanol Energy spíše dostane?

Jsou dvě varianty. Buď je všechno v pořádku a vyplatí se to, nebo naopak se v rámci prověřování zjistí, že není všechno v pořádku. A pak to není o tom, že nedostane ten zbytek, ale vrátí se vše. Jiné opatření ve smyslu, že by došlo k nějaké nápravě, tady možné není. Tady se teď prostě řeší tyto dvě základní možnosti. Buď tu dotaci dostanou celou, což já jsem odmítl, - ale třeba se mýlím - a nebo vrátí celou. Pokud je tam průšvih se střetem zájmů, což já si myslím, že je. A nikdo mi nebyl schopný to vyvrátit. Žádal jsem písemně stanovisko ředitele, právníků. Všichni mlčí. Nebo říkají: Neřeš to.

Vyjádření Agrofertu Podle Agrofertu je pozastavená dotace v pořádku. „Dotace byla přidělena a čerpána přesně podle zákona a příslušných pravidel, což potvrdila i nedávná kontrola projektu na místě. Protokol z kontroly uvádí, že projekt je bez závad. Nyní se čeká na uplynutí zákonné šestiměsíční lhůty v rámci tzv. závěrečného vypořádání akce. S ohledem na závěry kontroly nevidíme nejmenší důvod, proč by zbylá poměrná část prostředků neměla být proplacena,“ uvedl na dotaz iROZHLAS.cz mluvčí holdingu Karel Hanzelka.

Neřešit to

V rámci prověřování dotace by fond mohl po žadateli chtít například doložit vlastnickou strukturu?

Přesně tak. Ty nástroje jsou. Naši právníci akorát řekli v rámci nějakých diskuzí o zastavení vyplácení, že je potřeba soudní výklad. Já říkám, pokud tedy chceme vyvolat diskuzi, dejme jim stoprocentní korekci, tedy vratku dotace, ať nás Agrofert žaluje... Stát za to zaplatí pár desítek tisíc, pokud bychom neuspěli, ale konečně v České republice soudní moc rozhodne, jaký je ten výklad v tomto případě k dotacím a národním dotacím. Ale zatím je situace neřešit to, strčit hlavu do písku. Třeba soudy rozhodnou, že všechno je v pořádku, ale bylo by jasno. Ale zadání je: Neřešte to.

Mohlo by být precedentem rozhodnutí Černošic, které rovněž řeší střet zájmů, i když ne ve vztahu k dotacím?

Právníci se točí kolem soudního rozhodnutí. Ta soudní instance je přeci jenom víc. Pořád se čeká na výsledek od Evropské komise, to ano, ale z toho právního pohledu to také není tak směrodatné.

To zadání „nechat to být“ je jen ústní?

Ano. O tom to celé je. Nikdo neřekne, musíš tu dotaci podepsat, to ne. Ale vytvoří takovou atmosféru, že jste nekolegiální, vyčlení vás, nulová součinnost, „sám proti všem“.

Setkal jste se naopak s přístupem, že vás někdo podpořil?

Samozřejmě. Obrací se na mě i lidi přímo z fondu, jsou nervózní, bojí se. Samozřejmě člověk není úplně sám, to zase dramatizuji. Já jsem měl možnost to na základě plné moci zastavit. Co bude dál, nevím. Jestli to pan ředitel podepíše, vezme si to na triko, nebo to dá někomu jinému… V některých případech ale člověk tu možnost nemá. Nejsem hrdina, dokonce jsem odešel po nějaké dohodě, protože to byli bývalí přátelé.

Víte o dalších dotacích, které by se měly aktuálně proplácet?

Ano. Je jich spousta, i u nás na fondu.