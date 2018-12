Budeme se ptát, zda Agrofert čerpá dotace z českých peněz, říká místopředseda STAN Rakušan

Měli bychom mít premiéra, který hájí zájmy České republiky a u kterého dlouhodobě nehrozí střet zájmů. V rozhovoru pro 20 minut Radiožurnálu na to upozorňuje starosta Kolína, poslanec a první místopředseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Kromě toho potvrzuje, že chce kandidovat na předsedu STAN. 20 minut Radiožurnálu Praha 6:30 19. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan, (STAN) - Starostové a nezávislí | Foto: Filip Jandourek

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí oznámil, že už se nebude účastnit jednání vládní rady pro evropské fondy. A to proto, aby vyhověl Evropské komisi a vyhnul se podezření z možného střetu zájmů. Podle Víta Rakušana tímto krokem premiér v současné situaci pouze hledá „takové řešení, které ho nebude bolet.“

„Zásadní apel byl takový, aby v těch fondech neměl dohled nikdo, kdo by s ním byl jakkoli vázán. Do dnešních dnů je stále jednou z členek svěřenského fondu jeho manželka. Tedy základní podmínka, aby nebyla žádná osobní vazba na firmu Agrofert, prostě splněna nebyla,“ říká Rakušan ve vysílání Radiožurnálu.

Oblečený neoblečený

Šéf hnutí ANO podle něj nesplnil možnosti navrhované eurokomisařem Güntherem Oettingerem pro to, jak se střetu zájmů vyhnul. „Dostáváme se do složité a paradoxní situace, kdy by premiér členské země EU neměl být přítomen ani u jednání o evropském rozpočtu. Což jednoznačně ukazuje, že Andrej Babiš dlouhodobě nadřazuje své osobní zájmy nad zájmy České republiky a hledá takové řešení, kdy bude oblečený neoblečený,“ pokračuje místopředseda STAN.

Aby premiéra opozice nekritizovala, musel by podle Víta Rakušana dodržet doporučení eurokomisaře Oettingera. Především tedy skutečně prodat Agrofert, nemít žádné z rodinných příslušníků ve svěřenských fondech a prokázat, že na firmu nemá žádné majetkové napojení.

Podle vašich informací ministerstvo financí proplácí nějaké dotační tituly Agrofertu, o co se jedná? O jaké peníze jde?

Jsou to peníze, které za normálních okolností Agrofert získal jako řádný dotační titul z EU a je to v řádech desítkách milionů, dokonce až 80 milionů korun. Tyto peníze byly Agrofertu přiznány jako firmě. Nicméně ve chvíli, kdy EU seznala, že tady existuje možný problém střetu zájmů pana premiéra, tak od srpna nejsou vypláceny. Situace s fondy obecně vypadá tak, že v rozpočtu máme peníze na vyplácení dotací. Ve chvíli, když je nevyplácí Evropa, tak je prostě vyplácíme z našeho rozpočtu, platíme to my.

A podle vašich informací český rozpočet peníze Agrofertu vyplatil?

Podle našich informací ano, ale paní ministryně Schillerová (Alena Schillerová, ministryně financí za ANO, pozn. red.) to nikde explicitně neřekla. Bude to tématem mé čtvrteční interpelace na paní ministryni Schillerovou, aby už nám zcela jasně řekla a nemlžila, jestli Česká republika vyplácí peníze Agrofertu.

Mimochodem, jak to víte?

Tu informaci jsem získal od lidí, kteří se pohybují okolo evropských peněz. Získal jsem ji od našich lidí, kteří se v evropských strukturách pohybují. Podle jejich informací Agrofert nadále dotace čerpá, to znamená, že byly vyplaceny, ovšem nikoli z evropských peněz. Ta situace je značně nepřehledná. Ať ve čtvrtek paní ministryně Schillerová jasně dokáže, že to tak není. Ale doteď od začátku, co začala kauza Evropa versus Andrej Babiš, takový důkaz prostě nepřinesla.

Mimochodem jedná se o nárokové, nebo nenárokové dotace, o kterých jste hovořil, že jsou vypláceny?

Nejsme si jisti konkrétně typem dotace. Ale domnívám se, že v této chvíli by to byly pravděpodobně dotace nenárokové. Ty, které Agrofert získal v rámci podání dotačních titulů.

Mně jde o to, že to jsou poměrně závažná slova, která říkáte…

Znovu ještě opakuji jednu věc. Jsou to informace, které se k vám jasně nedostaly. Paní ministryně Schillerová a paní ministryně Dostálová (Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj za ANO, pozn. red.) nejdříve mluvily o tom, že nejsou České republice vypláceny peníze. Ptali jsme se, jaké peníze. Posléze se naštěstí zjistilo, že jsou to peníze skutečně pouze Agrofertu a nikoli České republiky. Budeme se ale ptát, zda je to pravda, nebo není. Já to teď netvrdím, doufám, že ve čtvrtek budu mít jasnou odpověď.

Kauza Andreje Babiše a podezření na jeho střet zájmů se projednávala na půdě Evropského parlamentu, který ostatně k tomu přijal i usnesení. Mezi poměrně viditelné řečníky nebo aktéry na poli Evropského parlamentu patřil váš europoslanec Stanislav Polčák. Andrej Babiš jeho, ale i další europoslance, kteří takto na půdě Evropského parlamentu vystupovali, obvinil z toho, že poškozují zájmy České republiky. Jak se díváte na tahle slova premiéra?

Premiér dlouhodobě dává rovnítko mezi Českou republiku a Agrofert. To je prostě jeho dlouhodobá politika. Pokud jsou čeští europoslanci v rámci Evropského parlamentu aktivní a upozorní na to, že i v České republice je nějaký problém, tak to přeci není žádná zrada. Pokud se tady děje něco, co je v rozporu se zájmy EU, tak oni jako europoslanci přeci mají prvotní úkol jasně respektovat pravidla, která EU i pro střet zájmů stanovila.

Pokud Stanislav Polčák na svůj twitter psal, že podle jeho informací budou zastaveny evropské dotace pro celou Českou republiku, nebylo to přece jenom trochu příliš? Protože se posléze ukázalo, že to není přesná informace. Neposkytoval trochu neuváženě zavádějící informace?

Zaplať Pánbůh se ukázalo, že ta informace nebyla přesná. Musím říct, že jsme se skutečně tu informaci snažili z různých zahraničních zdrojů, z oficiálních zdrojů EU i z orgánů EU ověřit a trvalo to skutečně skoro 12 hodin, než se nám podařilo dostat k nějakému výsledku. Je možné, že ten výrok byl silný v emocích, které Evropským parlamentem vládly. Na druhou stranu se podívejte, jak jednoznačně to usnesení bylo přijato. A bylo přijato například i hlasy poslanců, kteří dříve k hnutí ANO patřili, například někdejšího eurokomisaře Teličky.

Celý rozhovor Marie Bastlové s Vítem Rakušanem si můžete poslechnout v audiu.