Na tahu je Síkela. K námitce podjatosti, kterou stopl Agrofert vymáhání 100 milionů od Penamu, ale mlčí

Úředníci kvůli nim mají svázané ruce a nemůžou po Agrofertu vymáhat například 100 milionů na linku na toastový chléb Penam. Řeč je o námitkách podjatosti, které vedení koncernu podalo a o nichž informoval server iROZHLAS.cz. Jestli jsou úředníci ministerstva skutečně podjatí, by měl nyní podle resortu vnitra říci jejich šéf Jozef Síkela (za STAN). Proč ještě nerozhodl a kdy verdikt padne? Síkela na dotazy nereaguje. Praha 5:00 10. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud by taková výjimečná situace nastala, pak by o námitce podjatosti rozhodoval ministr, který stojí v čele ministerstva. Ministr je totiž ze zákona nadřízeným ministerstva.“

Agrofert nařkl resort průmyslu i ministra Síkelu z podjatosti. Vymáhání 100 milionů po Penamu se brzdí Číst článek

Tak popisovala mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá postup, jakým by se měl vypořádat ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s námitkou podjatosti. Tu na jeho úřad podalo vedení koncernu Agrofert letos v březnu, jak minulý týden informoval iROZHLAS.cz.

Důvod? „Jsme přesvědčeni, že tato vláda ke koncernu Agrofert a jeho jednotlivým firmám nepřistupuje stejně jako k jiným český firmám, a co nás především mrzí a zaráží, je to, že někteří členové vlády dokonce předjímají rozhodnutí správních orgánů, které sami řídí, a zasahují do nich,“ zdůvodnil podání námitky mluvčí Pavel Heřmanský.

Úředníkům, kteří například začali Agrofertu odebírat stomilionovou dotaci na linku na toastový chléb Penam, to ale svázalo ruce. Ti nyní nemůžou udělat žádný další procesní krok. A to do momentu, kdy Síkela o námitce rozhodne.

Kdy k tomu dojde a proč se od března nic nestalo, ale není jasné. Ministr Síkela nechal všechny dotazy redakce bez odpovědi. Tiskové oddělení pouze uvedlo, že řízení není možné komentovat.

Podjatý Síkela?

Koncern podal celkem dvě námitky podjatosti. Ta březnová mířila na celé ministerstvo a šlo o tzv. systémovou námitku podjatosti. V červenci pak přišla další a ta mířila přímo na ministra Síkelu.

„Namítat podjatost ministra sice lze, nicméně formálně se nejedná o námitku podjatosti, o níž by se rozhodovalo usnesením jako o námitkách podjatosti uplatněných vůči jiným úředním osobám,“ vysvětlila mluvčí Malá z resortu vnitra, že zákon takovou námitku nezná.

Námitka podjatosti Námitka podjatosti je součástí správního řádu a jde o nástroj, jakým se může účastník řízení - například právě řízení o odnětí dotace - bránit proti případné podjatosti úředníků, kteří řízení vedou nebo se ho účastní. O námitce podjatosti podle zákona bezodkladně rozhodne služebně nadřízený orgán, tzv. představený. Představený pak rozhodne, jestli je daný úředník skutečně podjatý a je vyloučen z řízení, či nikoli. Případně určí jiného úředníka, který vedení řízení převezme. Pokud námitka podjatosti směřuje proti všem zaměstnancům ministerstva, měl by o ní rozhodnout ministr, který je právě představeným ministerstva.

Síkela tak podle ní může o březnové systémové námitce mířící proti jeho podřízeným rozhodnout. „Pokud by ministr shledal námitku nedůvodnou, ministerstvo by rozhodlo ve věci a v odůvodnění konečného rozhodnutí by se vyjádřilo i ke skutečnostem, z nichž účastník řízení dovozoval podjatost ministra,“ popsala.

V opačném případě, pokud by Síkela uznal, že úředníci podjatí jsou, by tím vlastně rozhodl i o své vlastní podjatosti. „V odůvodnění rozhodnutí by se vypořádal s namítanou podjatostí své osoby,“ dodala Malá.

Pokud by vedení koncernu Agrofert i poté mělo pocit, že úřad k němu nepřistupuje objektivně a nezaujatě, zbývá mu už jen soudní cesta. „Pokud by se účastník řízení přesto domníval, že ministr podjatý byl a jeho podjatost měla vliv na obsah konečného rozhodnutí, mohl by se proti tomuto rozhodnutí bránit u soudu,“ zakončila Malá.

Vymáhání dotací

Resort průmyslu prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozděluje miliardy z eurofondů. Evropské erární peníze přes něj v minulosti tekly i do dceřinek koncernu Agrofert. Audit Evropské komise ke střetu zájmů šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ale vše změnil.

Unijní auditoři došli k závěru, že bývalý premiér porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů, a dotace, které koncern čerpal během jeho vládního angažmá, tak byly vyplacené neoprávněně.

‚Zajistěte rovné podmínky pro podnikání a zastavte napadání.‘ Agrofert si stěžuje Fialovi na jeho ministry Číst článek

Úředníci resortu průmyslu tak musí přikročit k jejich vymáhání. Takzvané řízení o odnětí dotace zahájili v případě známé dotace ve výši 100 milionů pro Pekárnu Zelená louka patřící pod Penam. Podobný krok by přitom podle Bruselu měli udělat i u dalších dotací – třeba u té pro plastikářskou firmu Fatra nebo zemědělský podnik Cerea.

Jenže úředníci ministerstva mají nyní právě kvůli námitce podjatosti svázané ruce. „Každý proces, který vůči Agrofertu zahájíme, je kontrován námitkou podjatosti ministerstva,“ popsal pro iROZHLAS.cz náměstek pro eurofondy Marian Piecha.

V jaké fázi je nyní vymáhání dotací, nechtěl on ani tiskový odbor resortu říci. „Projekty jsou v procesu správního řízení, do doby uzavření řízení nelze jednotlivé případy podrobněji komentovat z důvodu možného ovlivnění procesu,“ uvedl k tomu pouze David Hluštík z tiskového odboru.

Budova Agrofertu v Praze 4. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz