Do holdingu Agrofert žádná dotace z Prahy nešla, říká primátor Hřib

Praha v uplynulých letech nevyplatila žádnou dotaci firmám, které jsou součástí holdingu Agrofert. Město nevyplatilo dotace ani žádným jiným společnostem, které by byly ve střetu zájmů. Praha proto nebude zastavovat rozběhnutý dotační program, sdělil v pondělí primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Prověřit dotační politiku města nechal primátor v souvislosti se zprávou Evropské komise týkající se premiéra Andreje Babiše (ANO). Praha 20:31 3. června 2019

Auditní zpráva dorazila na pražský magistrát minulý týden v pátek. Zprávu od ministerstva pro místní rozvoj obdržel magistrátní odbor evropských fondů. „Ihned jak k nám zpráva dorazila, nechal jsem dotační programy prozkoumat. Do holdingu Agrofert žádná dotace z Prahy nešla. Pouze v letech 2011 až 2013 čerpal dotaci z tehdejšího operačního programu Praha adaptabilita subjekt, který v té době nebyl součástí holdingu Agrofert, ale stal se jím několik let po ukončení projektu,“ uvedl Hřib, který má evropské fondy v kompetenci.

„Podle mých informací jsme ani Prahu o nic nežádali,“ reagoval na vyjádření pražského primátora mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Magistrát je v případě operačního programu Praha adaptabilita řídícím orgánem, který uváděl dotační program do praxe a administroval jej. A to včetně proplácení dotací na základě předkládaných a následně schválených žádostí od příjemců dotací.

Dva měsíce na vyjádření

Babiš vložil své firmy kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy Evropské komice má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš už v pátek ve Sněmovně prohlásil, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude. Na vyjádření má Česko dva měsíce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek uvedla, že česká strana nyní počká na oficiální překlad z Bruselu, což bude trvat asi měsíc.