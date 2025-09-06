Agrofert musel vrátit dotaci kvůli Babišovu střetu, pak vyhrál soud. Úřad teď znovu řekl, že na ni nemá nárok
Dceřinka Agrofertu musela kvůli střetu Andreje Babiše (ANO, kandiduje ve sněmovních volbách) vrátit zemědělskou dotaci, spor o ni ale stále pokračuje – a to už tři roky. Nyní ministerstvo zemědělství už podruhé rozhodlo, že firma na zhruba 1,6 milionu neměla nárok, zjistil iROZHLAS.cz. Potvrdilo tak své dřívější rozhodnutí, které ale soud úřadu vrátil. Drůbežárna Schrom Farms má teď možnost podat odvolání k ministrovi.
„Rozhodnutím byl potvrzen nesoulad Dohody o poskytnutí dotace s právními předpisy, proto byla zrušena,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. O zrušení podpory pro dceřinku Schrom Farms rozhodoval úřad už podruhé a opět došel ke stejnému závěru.
Agrofert vyhrál soud o dotaci, kterou musel vrátit. ‚Právo na peníze to nezakládá,‘ tvrdí ministerstvo
Číst článek
Připomeňme, že firma použila peníze na modernizaci farmy kuřat v Bílovci na Novojičínsku. Farma, která produkuje až šest milionů násadových vajec ročně, investovala do moderní technologie více než 7,7 milionu korun.
O dotaci poté požádala Státní zemědělský intervenční fond, šlo o bezmála 1,6 milionu korun. Zhruba polovinu (31 tisíc eur) měl tvořit příspěvek z Bruselu.
Vrácena kvůli střetu zájmů
Dotace ale spadala do období vládního angažmá Andreje Babiše, který měl tehdy Agrofert vložený ve svěřenských fondech.
Stala se také předmětem unijního auditu ke střetu zájmů, který v Česku proběhl na začátku roku 2019 a podle jehož závěrů šéf hnutí ANO porušoval českou i tuzemskou legislativu. Koncern tak neměl na některé dotace nárok.
JEDINÁ „PROBLÉMOVÁ“
Dotace pro Schrom Farms byla jediná „problémová“, kterou odmítl Brusel proplatit. Státní zemědělský fond totiž poté, co v Česku proběhla evropská auditní mise prověřující střet zájmů, preventivně veškeré projekty dceřinek Agrofertu pozastavil. S výjimkou této jediné.
Státní zemědělský fond se proto rozhodl v říjnu roku 2022, tedy téměř před třemi lety, dotaci firmě odebrat. Jenže vedení dceřinky s vracením nesouhlasilo, mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský opakovaně uvedl, že dotace byla poskytnuta podle pravidel a firma na ni má nárok.
Vedení Agrofertu proto podalo odvolání, které na konci roku 2022 dostalo na stůl právě ministerstvo zemědělství, pod který zemědělský fond spadá. Během následujícího roku si pak spor v rámci správního řízení „přepinkávalo“ ministerstvo s fondem, než nakonec padl definitivní verdikt: na dotaci farma nárok neměla a Agrofert musel peníze vrátit.
Tím ale přesto boj o 1,6 milionu neskončil. Koncern, který patří šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, se tentokrát obrátil s žalobou na soud. To se už psal duben 2024. A vyplatilo se. O necelý rok později mu dal soud za pravdu a spor vrátil na stůl ministerstvu zemědělství.
Odvolání k Výbornému?
Úřad tehdy popsal důvody, proč Agrofert s žalobou uspěl, jako důvody „procesní povahy“ s doplněním, že to „rozhodně právo na peníze nezakládá“. Přesto se od letošního března dotací pro drůbežárny muselo opět zabývat.
Výborný: Spory s Agrofertem nás můžou paralyzovat, pokud dotace nevrátí, dluh strhneme z nových plateb
Číst článek
Soud v rozsudku úředníkům vytknul, že ve zdůvodnění pro odebrání dotace pouze okopírovali závěry auditu ke střetu zájmů, aniž by sami zdůvodnili, proč nemá firma na dotaci nárok. Podle rozsudku tak ministerstvo „rezignovalo“, když se pouze odvolávalo na závěry unijního auditu ke střetu zájmů.
Ani aktuální verdikt ministerstva nemusí být konečný. Vedení Schrom Farms má opět možnost se bránit. „Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, jelikož běží lhůta pro podání rozkladu,“ upřesnil mluvčí Bílý.
Rozklad je způsob odvolání a může být podán k ministru zemědělství, tedy k lidovci Marku Výbornému (kandiduje ve sněmovních volbách za koalici Spolu). Ten nyní v létě pro Seznam Zprávy řekl, že úřady budou po Agrofertu vymáhat také další dotace včetně tzv. přímých plateb.
Mluvčí Agrofertu Heřmanský nechtěl komentovat, zda dceřinka rozklad podá. Pokud by k tomu došlo, ministr by o něm měl rozhodnout do měsíce. Lhůta by mohla být prodloužena na 60 dnů, pokud by vyhodnotil případ jako extrémně složitý.