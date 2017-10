'Ahoj babi, víš, kdo volá?' Seniorka předala neznámému muži své celoživotní úspory

Minulý týden přijala Policie České republiky na operačním středisku na lince 158 oznámení o podvodu na seniorce, která předala neznámému muži své celoživotní úspory ve výši 380 tisíc korun. Třiasedmdesátiletá žena z Hradce Králové přivolaným policistům popsala svůj případ: Krátce po poledni jim doma zazvonila pevná linka, na které slyšela "Ahoj babi, víš, kdo volá?" Měl to být její vnuk, kterého však po hlase nepoznala. Hradec Králové 7:00 14. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senior (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Hlas jí přišel cizí, ale muž na druhém konci drátu ji utvrdil, že má angínu. Řekl jí, že nemá mobil, je u právníka a stala se mu nepříjemná věc. Z účtu mu měly zmizet peníze a potřeboval by něco splatit. Požádal ji o půjčku s tím, že by peníze zítra vrátil.

Žena mu nabídla 20 tisíc, které měla doma. On však řekl, že je to málo, že by potřeboval 400 tisíc. Stále na ni tlačil, že peníze nutně potřebuje a že ví, že nikdy po ní nic nechtěl, což by o pravém vnukovi byla pravda.

Žena nátlaku podlehla a šla peníze vybrat

Mezitím mu ještě řekla číslo na svůj mobilní telefon, na kterém ji stále kontroloval. Na místní poště však tak velkou částku vybrat nemohla a pošťačka ji poslala na hlavní poštu, kam se hned vydala. Úřednice na hlavní poště zjistila, že žena má prošlou kartu a peníze ji tudíž nemohla vydat.

Opět ji volal údajný vnuk, kterému řekla, co se stalo a on jí poradil, ať si vezme taxík a pro novou kartu si domů dojede. Žena si opravdu taxík vzala a za chvíli byla s novou kartou zpět na poště, kde již měla peníze připravené. Opět ji zavolal vnuk, který jí řekl, že si pro peníze nemůže dojet sám a že poslal svého kolegu pana ‚Nováka‘, kterému má peníze předat.

Pan Novák se za chvíli objevil a přesto, že měla pochybnosti, mu celých 380 tisíc, které právě na poště vybrala, dala do jeho nastavené tašky. Jakmile se jí muž ztratil z dohledu, uvědomila si, že pravděpodobně udělala velkou chybu.

Údajný vnuk ji však ještě jednou zavolal, již po čtrnácté, že je vše v pořádku a ujistil ji, že odpoledne přijede. Když se vnuk stále neobjevoval, zkusila mu zavolat. Telefon byl však nedostupný, tak zavolala jeho přítelkyni, která ji sdělila, že je služebně v zahraničí. V tu chvíli ji vše došlo a vnukově přítelkyni se svěřila.

Policisté po muži usilovně pátrají a případ šetří jako trestný čin podvod, za který zatím neznámému pachateli hrozí až pětileté vězení. Policie apeluje hlavně na starší spoluobčany, aby nevěřili neznámým lidem, nepouštěli je do svých obydlí, protože podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali penězům.