HIV pozitivní často nenajdou lékaře. ‚Někteří doktoři netuší, kam jsme se posunuli,‘ podotýká expert

„Když jsem se dozvěděl, že mám HIV, šel jsem za svým zubním lékařem a ten mi řekl, že mě nemůže odmítnout ošetřit, ale byl by radši, kdybych chodil někam jinam. Ztratil jsem k němu důvěru a sedm let jsem neměl žádného zubaře,“ popisuje advokát a HIV pozitivní pacient Petr Kalla.

Totéž se mu stalo, když potřeboval urologa: „Volal jsem na Bulovku, jestli musím jezdit přes celou Prahu nebo můžu někam jinam a oni mi řekli, že stačí, když půjdu do nejbližšího místa. Šel jsem tam a na recepci jsem jako advokát musel hodně bojovat, abych je přesvědčil, že mě mají ošetřit.“

Neochotu brát lidi nakažené HIV podle něj ukazují i průzkumy. Ten poslední z roku 2021/2022 ukázal, že s odmítnutím lékařské péče ve stomatologii se setkalo 32 procent dotázaných. 17 procent u praktických lékařů a téměř polovina u ostatních lékařských profesí.

„Přitom mnohem větší riziko představuje člověk, který neví o své HIV pozitivitě,“ dodává Kalla.

‚Stejné jako za Freddieho‘

Řada lékařů ani netuší, jakého pokroku léčba HIV dosáhla, podotýká předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý.

„Dost často přednáším lékařům z různých oborů a oni vůbec netuší, kam jsme se v oblasti HIV/AIDS dostali a stále žijí v iluzi, že to je stejné jako za Freddieho,“ poukazuje.

Zmiňuje zpěváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho, který zemřel na AIDS před 33lety. S odmítáním HIV pozitivních se i Pavel Dlouhý setkal v praxi: „V Motole jsem měl takovou šílenou zkušenost, kdy jednoho našeho pacienta vyhodili s tím, že ‚AIDSáky‘ na urologii neoperují. Tak to mně přišlo u největší nemocnice v republice velmi smutné.“

Medicína už si přitom podle Dlouhého dokáže s HIV poradit. Pokud infektolog nasadí léčbu, virus se v krvi přestane množit a pacient není nebezpečný.

„Dnes máme moderní účinné skvělé léky. Virus se přestane množit a člověk přestane být nakažlivý. To znamená, jestliže nemám virus v krvi, není detekovatelný, jsem neinfekční a nemohu nikoho nakazit při pohlavním styku a nejsem ani rizikový pro zdravotníky.“

Nebezpeční jsou podle něj jen ti pacienti, kteří o své nákaze nevědí. Takových je podle něj 13 procent. Léčených je v Česku asi čtyři a půl tisíce lidí.

Lékařská komora podle svého viceprezidenta Jana Přády podobné případy nevylučuje, zvlášť u lékařů starší generace. Pokud by si některý z pacientů stěžoval, revizní komise by se tím podle něj zabývala a lékaři by vyměřila trest.

Trestem by podle Přády mohla být důtka, finanční pokuta nebo podmínečné vyloučení. Podobně se vyjádřil i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler: „Samozřejmě dnes je to odborný nesmysl. Když to někdo odmítne, tak jsme to jako komora opakovaně postihovali docela tvrdě.“

V některých případech se ale podle něj ukáže, že jde o nedorozumění – zubař jen pacientovi doporučí návštěvu specializovanějšího pracoviště, protože nemá na ošetření jeho problému vybavení nebo specializaci.

Podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové by se měly spustit osvětové kampaně. Pokud se totiž HIV pozitivní nepřestanou stigmatizovat, bude to jen přispívat k dalšímu šíření viru.

Nakažení se totiž budou bát testovat a nedostanou včas léčbu. A neléčení pacienti opravdu můžou představovat pro okolí riziko.