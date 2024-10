Akademický senát AVU chtěl rektorku odvolat. ‚Nový typ studia je vážně ohrožen,‘ říká jeho člen

Akademie výtvarných umění je bez vedení. Ve středu rezignovala rektorka Mária Topolčanská potom, co akademický senát svolal mimořádné zasedání s návrhem odvolat ji z funkce. Ze svých funkcí už před dvěma dny odstoupili všichni čtyři prorektoři. Uvedli, že rezignace se týká hlavně neshod s rektorkou. „Škola funguje v krizovém režimu dál a na škole se vyučuje,“ řekl pro Radiožurnál člen Akademického senátu AVU, výtvarník Dušan Zahoranský. Rozhovor Praha 19:54 16. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Akademie výtvarného umění v Praze | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Je už tedy teď jasné, jak bude akademický senát dál postupovat?

Akademický senát je ve spojení s ministerstvem školství a také s odstoupivšími prorektory a prorektorkami a jsme připraveni počkat na zprávu z ministerstva a vlastně koordinovat další kroky. Pro tyto situace samozřejmě jsou scénáře a škola funguje v krizovém režimu dál a na škole se vyučuje a chystají se normálně další procesy.

Je jasné, kdo dočasně AVU povede?

Zatím je nejblíž vedení pan kvestor, který nepodal rezignaci, takže část agendy jde za ním a samozřejmě je na ministerstvu školství, jaký typ vedení naší škole doporučí, a my to budeme respektovat a budeme spolupracovat napříč všemi.

Rektorka Topolčanská oznámila odstoupení z funkce dnes (ve středu) na jednání akademického senátu školy, který ji chtěl odvolat. Co bylo ze strany vedení podle senátu špatně?

Nechci zastupovat hlas prorektorek a prorektora, jejich stanovisko je zveřejněné na webu.

My jako senát jsme byli bohužel vystaveni nějakým procesním chybám, kdy se část rozhodnutí, se kterými jsme měli být obeznámeni a nějak je schvalovat, odehrála bez nás.

Rektorka před lety v nelehkém období, kdy začala válka na Ukrajině, deklarovala, že bude školu víc propojovat, odstraní komunikační bariéry, což se bohužel nepodařilo. I aktuální stav na studijním oddělení, které je klíčové pro provoz školy, nás přinutil k tomu, že jsme sáhli po takovémto řešení.

Mělo odstoupení rektorky něco společného také s červnovou peticí, ve které stovka umělců žádala její odchod a vytýkala jí nezvládnutí funkce a nedostatek erudice a zkušeností v oboru?

Už tehdy, když tato petice vznikla, jsme se vůči znění, tónu a i argumentům, které tam zazněly, výrazně vyhradili a vedení jsme podpořili.

Trváme na tom, že akademická obec AVU je dostatečně kompetentní, dospělá na to, aby se v rámci nějakých legislativních pravidel sama vypořádala s tím, co se nedaří. To je úplně normální běžná věc.

Takže petice, bohužel i tím, jakým způsobem je napsána a míří na několik rozdílných institucí zároveň, je urážlivá, je nedůstojná i pro samotné petenty. Tato petice na naše aktivity neměla a ani nemá žádný vliv.

Když čtu jeden z těch důvodů, proč akademický senát chtěl rektorku odvolat, tak čtu absence strategie, metodiky a komunikaci při zavádění nové výuky bakalářských a magisterských studijních programů nejen ve volném umění. Znamená to, že tam nakonec opravdu bylo nějaké nezvládnutí funkce a nezkušenost s vedením takové organizace ze strany paní rektorky?

Je to tak.

Samozřejmě proces toho, jak nastavit uměleckou školu, která je velice žádána, je to atraktivní instituce, do které se hlásí mnoho talentovaných lidí, jak nastavit výuku tak, aby odpovídala tomu, co se děje ve 21. století, a zároveň, aby respektovala kvality, které AVU jako 220letá instituce má, aby se to sladilo, to není lehký proces.

Bohužel ten přechod na nějaký nový typ studia obnášel i víc technických problémů. Ten tým, bohužel, si nedostatečně naplánoval své kapacity a přechod na nový typ studia je docela vážně ohrožen.

Cítí to stejně i studenti, alespoň ti v senátu?

Ano, ten hlas v senátu byl jednotný a komora studentská v akademickém senátu je poměrně silná.

My jsme připraveni, všichni pedagogové, pedagožky, taky na AVU pracuje v dalších profesích spoustu šikovných lidí, takže my jsme všichni schopni tyto problémy nějak postupně časem řešit.