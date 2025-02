Akademik: Management univerzity si odměny zaslouží. Adekvátnost je ale nutné posuzovat výkonem

Milionové odměny pro vedení Univerzity Karlovy jsou podle rektorky Mileny Králíčkové v mezích. Proti tomu se ale staví řada studentů i pracovníků univerzity. „Já si myslím, že vrcholový management si zaslouží adekvátní odměny, ale je potřeba vidět tu práci za tím a zároveň je potřeba se dívat na organizaci jako celek,“ říká místopředseda Akademického senátu Univerzity Karlovy Andrej Farkaš. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 23:27 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vy jste zjistil, že vedení Karlovy univerzity si za minulý rok rozdělilo odměny ve výši jedenáct a půl milionu korun. Proč to považujete za neadekvátní?

Adekvátnost je nutné posuzovat výkonem. Já si myslím, že vrcholový management si zaslouží adekvátní odměny, ale je potřeba vidět tu práci za tím a zároveň je potřeba se dívat na organizaci jako celek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zdůvodňovat výšku odměn a jejich mimořádné vyplacení tragickou událostí na filozofické fakultě je nemístné. Od Mileny Králíčkové bych teď čekal nejen omluvu, ale i sebereflexi, říká místopředseda Akademického senátu UK Andrej Farkaš

Pokud je úlohou managementu služba organizaci, měl by se snažit poskytnout dobré podmínky všem akademickým zaměstnancům, neakademickým zaměstnancům a studentům. V momentě, kdy ale na univerzitě bojujeme s tím, že podmínky nejsou ideální a mají velmi daleko od ideálu, pak je výše odměn opravdu nezodpovědná.

Jak tedy hodnotíte práci vedení univerzity?

Paní rektorka by se mnou určitě nesouhlasila, ale jsou momenty, kdy to trošku zaostává. Například jsme museli nadvakrát schvalovat vnitřní mzdový předpis, protože nám ho vrátilo ministerstvo s tím, že byly špatně očíslované články. Je to samozřejmě úplná hloupost, ale je povinností rektorátu jako předkladatele takové věci zkontrolovat.

Dalším příkladem je třeba financování velkých staveb, kdy opakovaně zjišťujeme, že v tabulkách, které dostáváme, jsou často neúplné anebo až nadhodnocené údaje, což samozřejmě na celou věc nevrhá dobré světlo.

Děje se to často? Nemohou to být jen ojedinělé výstřelky?

Neděje se to až tak často. V některých oblastech jsou materiály připravené dobře, v podstatných otázkách, jako jsou investice nebo vnitřní předpis, by se to ale stávat nemělo.

Ministr školství Mikuláš Bek se rektorky zastal s tím, že výše odměn odpovídá dlouhodobé praxi a je prý standardní. Milena Králíčková k platu 175 tisíc měsíčně dostala dohromady na odměnách 1 126 000 korun. Je to podle vás spravedlivé?

Myslím si, že spravedlivá odměna by byla ta, kterou jí navrhl sám pan ministr. Z údajů dostupných na stránkách ministerstva víme, že jí navrhl minimálně u odměny na konci roku o 250 tisíc méně. Problematickým aspektem je to, že to navýšení schválili její podřízení, tedy statutární prorektor a kvestor.

Kdo výši odměn vedení schvaluje?

Paní rektorka schvaluje odměny celému kolegiu rektora, to znamená všem prorektorům a členům kolegia, a zároveň schvaluje odměny děkanům.

Její odměny by podle mě měl schvalovat jen ministr, protože je nad ní. V tomto případě ale došlo k tomu, že kvestor a statutární prorektor jí schválili dalších 250 tisíc. Je potřebné si ale uvědomit, že v tom samém období paní rektorka schvalovala odměny statutárnímu prorektorovi a kvestorovi.

A ještě je nutno podotknout, že ve stejném období vyhlásil akademický senát mimořádnou kontrolu hospodaření, protože měl pochybnosti o tom, že je hospodaření vykonávané řádně. Za těchto okolností jsou tedy odměny neadekvátní a rozhodně by si je dotyční neměli schvalovat navzájem.

Milena Králíčková pro Český rozhlas Plus řekla, že výše odměn nevybočuje z toho, jakým způsobem byl management univerzity odměňován historicky. To ale předchozí rektor Tomáš Zima spíše vyvrací. Budete to chtít nějak dokladovat, jak to bylo?

Ano, ale v této chvíli musím ještě týden počkat. Důvod je poměrně prostý. Když jsem si vyžádal výši odměn podle zákona 106, poskytlo mi vedení anonymizovanou tabulku s odůvodněním, že kolegium je jen poradní orgán, a tedy nesplňuje ustanovení zákona, podle kterého by to mohli zveřejnit.

Odvolal jsem se k úřadu na ochranu osobních údajů, kde teď běží lhůta na rozhodnutí. Je ale dlouhodobou praxí úřadu, že u vedoucích zaměstnanců se tyto mzdy zveřejňují jmenovitě.

Máte informace, jestli podobné odměny mají na srovnatelných univerzitách?

Úplně celou výši odměn neznám, ale vím, co zveřejnilo ministerstvo, a tam má paní rektorka odměnu nejvyšší. Je to ale pochopitelné, protože vede Českou konferenci rektorů, což zřejmě zohlednil i pan ministr.

Více než výše odměn pobouřilo akademiky jejich zdůvodnění. Můžete připomenout proč?

Zdůvodnit výšku odměn a jejich mimořádné vyplacení tragickou událostí na filozofické fakultě je nemístné. Není to správné, protože management má univerzitě sloužit. Univerzita stála před extrémně náročnou situací, kterou se podařilo zvládnout. Chuť to zvládnout ale měla být to, co mělo vedení tlačit. Stejně jako to bylo u řadových zaměstnanců filozofické fakulty, u studentů, kteří pomáhali, i u mnohých psychologů, kteří nabídli pomoc.

Rektorka Králíčková se za zdůvodnění omluvila. Akceptujete její omluvu?

Je možné to přijmout, ale je nutné podotknout, že paní rektorka by se za to měla omluvit, protože to použila už v minulosti při několika příležitostech, například při mimořádné kontrole hospodaření, která se vztahovala na období okolo tragédie.

Zdůvodnění, proč by se kontrola neměla vykonávat, bylo vysvětleno tím, abychom netraumatizovalo zaměstnance. Nemyslím, že je správné říkat, že některá pochybení byla způsobena tragickou událostí. Ano, byl tu chaos, ale neměl trvat tak dlouho a je nutné za to vyvodit nějakou zodpovědnost...

Proč se vůbec akademický senát do mimořádné kontroly hospodaření Univerzity Karlovy v listopadu pustil? A měla by rektorka Milena Králíčková na svůj post rezignovat?