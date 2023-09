Tresty za akci Asanace. Bývalí členové StB dostali za šikanu disidentů za minulého režimu podmínky

Senát zamítl odvolání Hájka a Peltana. „Odvolací soud neshledal, že by byly tresty nepřiměřeně přísné,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Pavel Benda.

Na základě odvolání státního zástupce Aleše Cimbaly ale změnil verdikt u dvou dalších mužů. Prvoinstanční soud je nepotrestal, protože již oba dva dříve dostali za týrání odpůrců komunistického režimu nepodmíněné tresty 3,5 roku vězení.

„V době, kdy rozhoduje odvolací soud, již bylo toto rozhodnutí zahlazeno,“ uvedl Benda. Soud proto podle něj mužům tresty uložit musel. Předseda odvolacího senátu zdůraznil, že jsou na samé spodní hranici trestní sazby.

Odvolací soud se případem zabýval podruhé. Loni v září zrušil verdikt nad čtyřmi bývalými příslušníky komunistické Státní bezpečnosti a jejich stíhání zastavil, protože je podle něj promlčené.

Senát doplnil, že se na případ nevztahuje zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Novější normu lze podle něj totiž aplikovat jen v případě, že je pro obžalované příznivější, což není tento případ.

S verdiktem ale nesouhlasil Nejvyšší soud. Případ vrátil pražskému městskému soudu k novému projednání. Podle předsedy odvolacího senátu argumentoval tím, že je zákon o protiprávnosti komunistického režimu, podle kterého se do promlčecí doby nezapočítává období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, speciálním ustanovením. Má proto přednost před jinými předpisy.

Šikana chartistů

Někdejší příslušníci Státní bezpečnosti podle obžaloby šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Bezdůvodně je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni čtyři poškození se následně na počátku 80. let vystěhovali z Československa.

Obžalovaní na počátku hlavního líčení vinu odmítli. Řekli, že se s oběťmi nesetkali a že dělali u Státní bezpečnosti jinou práci. Všichni muži navíc uvedli, že se nemohli účastnit akce Asanace, protože norma podle nich byla zrušena v roce 1978. Obžaloba přitom mluví o skutcích po roce 1980.

V kauze původně čelil obžalobě ještě Jaroslav Maryško, který se ale loni v únoru dohodl se státním zástupcem na dvouletém podmíněném trestu. Dohoda je pravomocná.