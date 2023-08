Historické pragy, ale také gripeny i pandury. Na akci Cihelna rekonstruovali Slovenské národní povstání

Diváků za oba dny přijelo do Králík kolem 12 000, před pandemií v roce 2019 akce uvítala 20 000 lidí, uvedl mluvčí Agentury logistiky Armády ČR Jakub Moravec.

„Jak se akce vrací v plném rozsahu, tak je potřeba ji veřejnosti znovu představit, aby se vrátila do kolejí jako dřív,“ řekl Moravec. Je také velké horko, lidé možná proto návštěvu Králík vynechali. V areálu bylo dostatek odpočinkových stinných míst a stánků s občerstvením, dodal mluvčí.

Vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách (UO, @Pardubice kraj) v plném proudu. Na 5 hektarech dočasné střelnice předvádí ukázku Slovensko v plamenech přes 200 členů klubů vojenské historie s dobovou technikou. Vracejí se do roku 1944, do doby SNP. pic.twitter.com/oq1GCNvAEu — Vlastimil Weiner (@VlastimilWeiner) August 19, 2023

Velké pozornosti diváků se dostalo ukázce legendárních terénních vozidel Praga V3S, letos slaví 70 let od zavedení do sériové výroby. K vidění byla různá provedení. Na závěr poměřila síly stará vejtřaska s valníkem proti modernější verzi terénního nákladního auta.

Hlavní bitevní ukázkou bylo Slovensko v plamenech 1944. V pěti obrazech aktéři předvedli Slovenské národní povstání, po němž následovalo brutální potlačení německou armádou a potom osvobození vojenskými oddíly generála Ludvíka Svobody.

Celoroční přípravy

„Lidé z vojenských klubů dělají ukázky roky a dělají je dobře. Vždycky je to do tří stovek lidí, nemyslím jen dobové herce, ale i lidi, kteří techniku zařídí, přepraví, musí se dovézt na podvalech. Je velmi složité dostat se do Králík. Ukázka a doprovodný program se připravují celý rok,“ řekl prezident Vojensko-historického klubu Erika Brno Richard M. Sicha.

Do bitvy, která trvala zhruba hodinu, se zapojila dvacítka kusů těžké vojenské techniky. Scénu dotvářelo několik domků, kostel a hřbitov, polovina vesnice při ukázce lehla popelem.

Divákům se naskytla drastická rekonstrukce války. „Takhle to holt bylo a představujete to, jak jsme to skutečně našli v historických pramenech,“ řekl ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.

Cihelna se koncentruje na vojenskou historii a vojenskou techniku minulého století. Koná se v oblasti, kde v letech 1935 až 1938 vznikla pevnostní oblast na obranu hranic. O řadu objektů se starají vojenské kluby a muzea a jsou přístupná veřejnosti.

Spolupráce s vojáky

Na Cihelně se tradičně prezentují bezpečnostní složky, policie v ukázce zatýkala lupiče, kteří se zbraněmi přepadli benzinovou pumpu. Lidé mohli vidět i práci vězeňské služby a armády.

Vojáci postavili na louce například velkou logistickou základnu, nad hlavami návštěvníků letěly stíhací letouny gripeny a armáda přivezla pandury, tanky nebo bojová pěchotní vozidla. Přípravu akce, její konání, ale i bourání a odvoz logistického tábora zajišťuje 130 vojáků.

Město je hlavním koordinátorem akce a program připravují pracovníci Vojenského muzea Králíky. Armáda svoji prezentaci a pomoc s pořádáním zajišťuje zadarmo, ale ostatní části programů musí pořadatel zaplatit, řekl starosta Králík Václav Kubín (Sportovci).

„Snažíme se zajistit finance na celou akci. Jenom cena rozbušek vzrostla, má to dopad do ekonomiky. Musíme hradit, co je spojené s historickou ukázkou. Proto jsme také byli nuceni zvednout vstupné,“ řekl starosta.

Tradice od roku 1991

V roce 2019, kdy se Cihelna naposledy konala v plném rozsahu, vstupné na sobotní program stálo 150 korun, letos je dvakrát dražší. Zlevněný vstup zdražil ze stokoruny na 200 korun, rodinné vstupenky byly původně za 400 korun, teď stojí 750 korun. Město akci považuje za důležitou, protože dělá turistickou propagaci regionu.

„Když jsem před lety studoval v Praze, Králíky nikdo neznal, možná tak Králický Sněžník a pramen řeky Dolní Moravy. Až v poslední době mi lidé říkají, že nás znají, že tady pořádáme Cihelnu. Určitě nám pomáhá ke zviditelnění,“ řekl Kubín.

Akce se koná od roku 1991, nejdřív pod názvem Bouda podle stejnojmenné dělostřelecké tvrze, kde se také do roku 1995 konala. Od roku 1999 se nazývá Cihelna podle pěchotního srubu K-S 14 Cihelna. Do pořádání se armáda zapojila poprvé v roce 1993. Kvůli některým odřeknutým letům, kdy byly povodně nebo pandemie, se letos konal 26. ročník.