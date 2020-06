ONLINE: Roušky už i bez rozestupů a 2 500 lidí na akce v areálech se sektory, ohlásil Vojtěch další uvolnění

Zrušení rozestupů v kadeřnictvích, otevření vodních atrakcí nebo možnost zakoupit občerstvení na trzích. Od pondělí se rozvolní další z opatření, která mají zamezit šíření koronaviru, informoval o tom ministr Adam Vojtěch na Twitteru. Kromě toho se zvýší maximální počet návštěvníků akcí a to na 2500. Možné to bude ale pouze v takových areálech, kde lze diváky rozdělit do sektorů.

Praha 19:16 12. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít