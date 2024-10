Akce: Výbuch: Krycí pasy či hotel se střelnicí. Jaký otisk zanechali v Česku ‚turisti ze Salisbury‘?

Za hlavní viníky výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, které se udály před deseti lety, policisté označili dva agenty ruské vojenské rozvědky GRU Anatolije Čepigu a Alexandera Miškina.

Český rozhlas na základě zjištění kriminalistů popsal, kde přesně se v Česku oba agenti pohybovali, kde se ubytovali a jaké stopy po sobě zanechali.

Jak vznikl facebookový profil jednoho z agentů? Proč si k ubytování vybrali právě hotel v Ostravě? Jak akci hodnotil Kreml?

O tom je další díl unikátní podcastové série Českého rozhlasu „Akce: Výbuch“, která mapuje detaily největší špionážní operace ruské tajné služby v Česku. Praha 5:00 2. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Akce Výbuch, 3. díl: Turisti ze Salisbury | Zdroj: Český rozhlas

„V pátek večer jsme byli vicepremiérem Hamáčkem (bývalý vicepremiér, ministr vnitra a zahraničních věcí Jan Hamáček z ČSSD – pozn. red.) informováni o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země. Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby GRU, jednotky 29155, do výbuchů muničních skladů v areálu Vrbětice v roce 2014,“ oznámil 17. dubna 2021 večer tehdejší premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na mimořádné tiskové konferenci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si třetí díl podcastové série Akce: Výbuch

V té samé chvíli, kdy Babiš vystoupil s nečekaným prohlášením, policie zveřejnila na svém webu fotografie a informaci, že pátrá po dvou ruských občanech – Anatoliji Čepigovi a Alexanderu Miškinovi. Hlavní podezřelí z útoku ve Vrběticích rázem dostali tváře a jména.

Právě oni podle policie stáli za výbuchy, při kterých v roce 2014 zahynuli dva lidé, přes tisíc místních obyvatel muselo opustit své domovy, desítky tun munice rozmetaly exploze po okolí a čištění luk a lesů trvalo šest let.

‚Parta zabijáků‘

Agenti ruské vojenské rozvědky GRU Čepiga s Miškinem byli členy speciální jednotky 29155, která byla podle ruského investigativního novináře Marka Krotova z Rádia Svobodná Evropa extrémně nebezpečná.

Agenti ruské tajné služby GRU Anatolij Čepiga (vlevo) a Alexander Miškin. Podle britské policie otrávili v roce 2018 v Salisbury přeběhnuvšího špiona Sergeje Skripala a jeho dceru. Podle české policie měli hlavní podíl na výbuších dvou muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Na prohlídku vrbětických skladů se ruští agenti vloudili pod falešnými identitami: jako Moldavan Nicolai Popa a Ruslan Tabarov z Tádžikistánu | Zdroj: Policie České republiky

„Byla určená k diverzním operacím spojeným s významným fyzickým rizikem. Je to buď vražda, nebo nějaký výbuch, v menším množství případů také kybernetické operace, hackerské útoky, ale k takovým operacím jsou určeny jiné jednotky GRU. Tahle jednotka je parta zabijáků,“ upozorňuje Krotov.

K nejznámějším akcím jednotky 29155 patří pokus o otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v anglickém městě Salisbury, další pokus o otravu bulharského zbrojaře Emiliana Gebreva a výbuchy skladů munice v Bulharsku a právě ve Vrběticích. Kdo ale jsou agenti Čepiga a Miškin?

„Anatolij Čepiga se narodil v Amurské oblasti v roce 1979. V osmnácti letech hned po střední škole nastoupil na Dálněvýchodní vševojskovou velitelskou vojenskou akademii, kde jsme mezi významnými absolventy našli plaketu s jeho jménem a poznámkou, že je Hrdina Ruska. A poté, když se přestěhoval do Moskvy, absolvoval vojenskou akademii ruského ministerstva obrany a nastoupil do služby do jednotky 29155 pod velením Andreje Averjanova,“ líčí novinář Krotov.

Alexander Miškin je podle něj absolventem Akademie vojenského lékařství v Petrohradě. „Kvůli tomu také jel spolu s Čepigou do Salisbury. Pro případ, že by se věci nevyvíjely tak, jak měly, nebo kdyby oni sami byli zasaženi novičokem,“ míní Krotov.

„Na vojenskou lékařskou akademii v Petrohradě jsme během našeho investigativního pátrání narazili ještě několikrát. Třeba když jsme ověřovali, kdo v Rusku vyrábí novičok, vedly mnohé stopy právě tam. Ostatně lidé s lékařskou specializací byli také v jednotce, která otrávila Navalného,“ popisuje Krotov.

Agenti ruské tajné služby GRU Anatolij Čepiga (vlevo) a Alexander Miškin po návratu z Británie v roce 2018, kde podle policie otrávili Sergeje Skripala a jeho dceru | Zdroj: Profimedia

Turisté pod orlojem

Na operaci ve Vrběticích se Čepiga s Miškinem důkladně připravili. Na letišti v Praze přistáli letadlem z Moskvy 11. října 2014, zhruba v 9.50 prošli pasovou kontrolou. Měli turistická víza, jeden italské, druhý francouzské. Předložili krycí pasy – originální dokumenty vydané ruskými úřady, ale s fiktivními údaji. Vystupovali pod krycími jmény Ruslan Boširov a Alexander Petrov.

Den předtím si přes Booking objednali ubytování v botelu na břehu Vltavy poblíž Právnické fakulty v centru Prahy. Platili hotově. Personál botelu si podle policie ještě po letech vzpomněl, že působili nápadně. Přestože o sobě tvrdili, že jsou turisty, vůbec jim nevadilo, že dostali kajutu s výhledem do zdi místo krásného výhledu na Hradčany.

Hned první den 11. října 2014 se v centru Prahy seznámili s turistkami z Ukrajiny a platili za ně útratu v restauraci. Boširov ženám tvrdil, že obchoduje s kloubní výživou a že v Praze bude dva dny. Svůj mobil jim dát nechtěl, jedna z žen mu proto zřídila facebookový profil na jméno Ruslan Boširov, aby mohli být v kontaktu. Na Boširovově profilu byla fotka Staroměstského náměstí s orlojem.

Facebooková stránka na jméno Ruslan Boshirov (v češtině Boširov). V Praze si ji založil agent ruské tajné služby GRU Anatolij Čepiga | Zdroj: Český rozhlas

Právě tato fotka usvědčuje ruského špiona Čepigu alias Boširova, že byl v Praze právě v této době těsně před vrbětickými výbuchy. Ruští a britští novináři totiž po pokusu o otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v roce 2018 pátrali po informacích o ruských agentech Boširovovi a Petrovovi, kteří byli z útoku na Skripala podezřelí. A nalezli právě tento Boširovovův facebookový profil i s fotkou pod orlojem.

„Datum zveřejnění je jasné, to je vidět na facebooku – 11. října 2014. Důležité ale bylo ověřit, kdy byla pořízena,“ říká ruský investigativní novinář Mark Krotov.

„Naši kolegové z Bellingcatu si všimli, že na té fotce je vidět muzeum na Staroměstském náměstí, kde probíhaly výstavy malířů Mucha, Warhol, Dalí. Poutač se v průběhu času měnil, to se dalo vyčíst z fotek, které si tam dělali turisté. Jména malířů byla v jiném pořadí, posléze se změnil design. Takže porovnávali podoby toho poutače v různých časových obdobích a díky tomu se jim podařilo zjistit, že fotka byla skutečně pořízena na podzim 2014, krátce před prvním výbuchem ve Vrběticích,“ popsal Krotov.

Proč právě hotel se střelnicí?

Po dvou dnech oba ruští agenti z Prahy odjeli a 13. října 2014 se ubytovali v hotelu Corrado v Ostravě.

I tady vzbudili pozornost personálu. Součástí hotelu je totiž i střelnice a její pracovníci ještě po letech policistům vypověděli, že si na oba Rusy vzpomínají. Zaujalo je totiž, že byli šlachovití, jeden měl na sobě zelený vojenský svetr a oba se zajímali o konkrétní zbraň – pistoli Bajkal Viking, kterou v té době ruská armáda zaváděla do výzbroje.

Zápis v knize hostů v ostravském hotelu Corrado. Agent GRU Anatolij Čepiga zde vystupoval jako Ruslan Boširov | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Také v tomto hotelu se prokazovali krycími doklady na jména Boširov a Petrov.

„Petrov Alexander a Ruslan Boširov, tourist, tady to máte v evidenci cizinců,“ řekl majitel hotelu Corrado Maxmilián Šimek a ukázal reportérům Radiožurnálu ofocené záznamy knihy, kam se zapisují zahraniční hosté.

Oba agenti vlastní rukou zapsali své jméno, informaci, že budou v Corradu od 13. do 16. října 2014, přidali datum narození a pod to napsali: RUS, tourist, číslo pasu a podpis.

Zápis v knize hostů v ostravském hotelu Corrado. Agent GRU Alexander Miškin zde vystupoval jako Alexander Petrov | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

„Hoteloví hosté, kteří se u nás ubytují, mají možnost si patnáct dvacet minut zastřílet za doprovodu, vyberou si zbraň a mají to gratis, platí si jenom náboje,“ říká Šimek. Podle něj nebylo a není úplně výjimečné, že se u nich ubytují Rusové. „Když je sezona a oni vyrazí na dovolenou do bývalé Jugoslávie, zastaví se u nás, protože to mají na půli cesty,“ dodává. Sám si ale nevzpomíná, že by se setkal přímo se zmíněnými ruskými agenty.

Zajímavé je, proč si ruští špioni vybrali zrovna tento hotel. Právě s Corradem totiž spolupracovala zbrojařská firma Imex Group z Ostravy, jejíž muniční sklad ve vrbětickém areálu vybuchl. Firma sem posílala své klienty, aby si na střelnici vyzkoušeli nové zbraně. Chodil sem třeba zbrojíř Imexu Luděk Petřík.

„Vždycky mi volal majitel Imexu pan Bernatík (Petr Bernatík mladší – pozn. red.) s tím, že tam přijde pan Petřík. Byl to dobrý klient, který dotáhl zahraniční zákazníky, protože si tam zkoušeli nějaké zbraně. Oni sídlí v centru Ostravy, takže k nám to měli nejblíž, takže si přišli zastřílet,“ vzpomíná střelecký instruktor Marcel Žurovec, který v té době v Corradu pracoval. Znal i dalšího zaměstnance Imexu Vratislava Havránka.

Majitel hotelu Corrado Maxmilián Šimek | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

„Zase volal pan Bernatík, že potřebuje nového člověka na zbrojní průkaz k výkonu povolání, byl to můj žák, byl poctivý, připravoval se k tomu opravdu zodpovědně. Já jsem ho naučil manipulovat se zbraní, střílet, zákony, prováděcí vyhlášky,“ říká Žurovec. Právě Petřík s Havránkem při explozích prvního vrbětického muničního skladu v říjnu 2014 zemřeli.

Mnoho indicií, důkaz chybí

Oba ruští špioni bydleli v Corradu tři dny. Ráno 16. října 2014 se odhlásili a odjeli do Vídně, kde nasedli na letadlo zpět do Moskvy. Právě tou dobou, před desátou hodinou dopoledne, se z muničního areálu ve Vrběticích ozvala rána. A po ní desítky dalších.

Munice se po explozích dostala do okolí, přes tisíc lidí se muselo evakuovat a ještě skoro měsíc se z areálu ozývaly výbuchy. Když už se situace ve Vrběticích uklidnila, explodoval 3. prosince 2014 další muniční sklad. Za oběma výbuchy podle policistů stojí právě ruští agenti Čepiga a Miškin. Jednoznačný důkaz ale chybí.

‚Vydejte příslib k udělení občanství.‘ Jak Gross pomohl ženě podezřelé z vyzvědačství v kauze Vrbětice Číst článek

„Přestože jsme zkoušeli řadu věcí, včetně geomapování, včetně družicových záznamů, nepodařilo se nám prokázat, která z těch osob a kdy přesně do toho areálu vstoupila,“ řekl ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek.

Indicií, že se akce zúčastnili špioni GRU, je ale podle Mazánka dost. Policie prokázala, že oba agenti v Česku byli. Zdokumentovala, jak se přes ruské weby přihlašovali kvůli ubytování v Praze, jaký ruský telefon udávali jako kontakt, jakým způsobem a ve kterých zemích žádali o turistická víza.

Navíc, jak se ukázalo, kromě originálních krycích pasů na fiktivní jména používali i padělané dokumenty. Právě v říjnu 2014 totiž přišla firmě Imex group žádost, aby dva údajní zástupci Tádžické národní gardy mohli navštívit sklady munice ve Vrběticích.

Součástí žádosti byly fotokopie pasů, na nichž byla jména Ruslan Tabarov a Nikolaj Popa. Jak se ale ukázalo, na fotkách padělaných pasů byli právě agenti Čepiga a Miškin.

Právník Imexu Radek Ondruš tvrdí, že ani jeden nikdy vrbětický muniční areál nakonec nenavštívil. Policisté jsou ale přesvědčeni o opaku.

Mělo to bouchnout jinde

Většinu zbraní a munice, která ve Vrběticích vybuchla, Imex Group už před explozí prodal a chystal se odvézt novým majitelům. Jedním z nich byl bulharský obchodník Emilian Gebrev, který dodával zbraně do oblastí, kde Rusko válčilo. Do Sýrie nebo na Ukrajinu.

A právě tomu chtělo Rusko podle policie zabránit. Kriminalisté jsou také přesvědčení, že k výbuchu vůbec nemělo dojít v Česku, ale až po převozu z Vrbětic do Bulharska.

„Za nás se jedná o chybu,“ říká ředitel NCOZ Mazánek. „Myslíme si, že ti dva čeští občané, kteří ve skladech bohužel zemřeli, pravděpodobně něco odhalili. Napovídá tomu rekonstrukce jejich jednání po jejich vstupu do skladu. A to zařízení bylo podle nás asi špatně připraveno a došlo k předčasnému výbuchu,“ říká Mazánek.

Jaké zařízení způsobilo výbuch, policie nezjistila. Připomíná ale jiný výbuch, k němuž došlo v listopadu 2011 v bulharském městě Lovnidol. Také tam explodoval muniční sklad, také v tomto případě šlo o výbušniny, které dorazily do Bulharska z Vrbětic, a také tehdy se v Evropě rojili ruští agenti. A při vyšetřování se tehdy nalezl balíček s plastickou trhavinou a připojenou rozbuškou.

Pod dohledem šéfa

Podle novináře Marka Krotova byla operace v lesích na Zlínsku pro Kreml mimořádně důležitá. Dokládá to fakt, že na její průběh osobně dohlížel velitel jednotky Andrej Averjanov. Přiletěl 13. října 2014 z Moskvy do Vídně a podle zjištění Radiožurnálu se na dobu výbuchu ubytoval na Slovensku v apartmánovém komplexu s aquaparkem Gino Paradise v lázeňské obci Bešeňová, která leží jen dvě hodiny autem do Vrbětic. Vystupoval pod krycím jménem Andrey Overyanov.

Andrej Averjanov, generál ruské tajné služby GRU a velitel jednotky 29155 | Zdroj: Profimedia

„Obvykle se tito lidé podobných operací osobně neúčastní. Svědčí to o tom, že tato operace byla v té době jednou z prioritních pro GRU,“ říká Krotov.

A vrbětickou akci Kreml navíc považoval za velmi úspěšnou, neboť podle Krotova za ni Čepiga a Miškin dostali vyznamenání Hrdina Ruska. „Ale jelikož si za vyznamenání v obchodě nic nekoupíte, dostali ještě i byt v Moskvě,“ dodává Krotov.

Na akci se podle policie podílelo kromě zmíněných agentů celkem osm členů jednotky 29155. Andrej Averjanov je ale dál aktivní a stal se zástupcem velitele GRU. Nijak se přitom neskrývá. Když se loni konal summit Rusko – Afrika, za stolem seděl Averjanov a před sebou měl cedulku se svým pravým jménem. Osud Čepigy a Miškina není známý. Oba po akci ve Vrběticích údajně pracovali pro ruský parlament.

„Byl to signál i dovnitř zpravodajských aparátů. Nebojte se těchto akcí, jsou oceňovány. Dostanete za to prémie, medaile a posléze vás budeme i chránit. Což nakonec vedlo k absurdní situaci, že tito dva vojáci se dostali do ochranného režimu ruského parlamentu,“ říká poslanec a předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS.

Přestože policisté došli k závěru, že hlavními viníky tragických výbuchů ve Vrběticích jsou Čepiga, Miškin a Averjanov, případ letos v dubnu odložili. Jednoznačný důkaz, kdo a jak sklady vyhodil do vzduchu, totiž chybí. A to i kvůli tomu, že Rusko odmítlo spolupracovat s českou policií a neumožnilo agenty vyslechnout.

Kriminalisté jsou ale přesvědčeni, že někdo musel ruským agentům v Česku pomáhat, a podezřívají lidi z firmy Imex Group, která měla vybuchlé sklady pronajaté. O tom je další epizoda podcastu.

Díl si můžete poslechnout v přiloženém audiu nahoře v článku.