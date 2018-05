Ministerstvo prověří podivné metody pražské kliniky. ‚Pro nás je to nepřijatelné,‘ říká Vojtěch

Ministerstvo zdravotnictví nechá prověřit pražské centrum alternativní medicíny Aktip, na jehož podivné praktiky upozornila Česká televize. Serveru iROZHLAS.cz to řekl v rozhovoru šéf resortu Adam Vojtěch z hnutí ANO. Klinika podle snímku doporučovala svým klientům léčit rakovinu pomocí milence či radila ohledně změny DNA. „Tato činnosti není jen v rozporu s dobrými mravy, ale možná i v rozporu se zákonem,“ uvedl mimo jiné ministr v demisi. Rozhovor Praha 11:00 23. 5. 2018 (Aktualizováno: 11:31 23. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo centra alternativní medicíny Aktip. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Terapeuti centra podle dokumentu radí léčit rakovinu detoxem nebo najít si milence. Co na to říkáte?

Jsou to postupy, které jsou minimálně v rozporu s dobrými mravy. Určitě to není péče lege artis (podle pravidel umění lékařského – pozn. red.).

Může s tím tedy váš resort něco dělat?

My jsme se po diskusi na ministerstvu zdravotnictví rozhodli podat několik podnětů k prošetření činnosti tohoto centra. Jednak to bude k Magistrátu hlavního města Prahy, který ze zákona dohlíží na dodržování zákona o zdravotnických službách.

Tady existuje podezření, že dochází nebo docházelo k neoprávněnému poskytování zdravotních služeb, v tomto případě tedy neregistrovaného poskytovatele zdravotních služeb. Takže to musí prověřit magistrát jako věcně příslušný.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Pak bychom chtěli dát podnět na Českou lékařskou komoru, která by měla řešit to, že péče není poskytována lege artis. Pokud vím, tak tam byli i nějací lékaři, kteří v tomto centru pracují.

V neposlední řadě na Státní úřad pro kontrolu léčiv, protože tam docházelo k používání nějakých přístrojů a je otázka, zda mohou být vůbec takto používány. To je zase v kompetenci SÚKL. Takže podáme několik podnětů, abychom to prověřili, protože ta činnost skutečně není jen v rozporu s dobrými mravy, ale možná i v rozporu se zákonem.

„Všechny terapeutické metody a postupy, které se u nás v Aktipu uplatňují jsou naprosto oficiální, mezinárodně certifikované metody, a to včetně všech přístrojů, které používáme. Pokud někdo tvrdí něco jiného, považuji to za naprosto nerelevantní vyjádření. “ Jarmila Klímová (šéfka centra Aktip)

Na základě informací, které máte, tedy usuzujete, že by dané centrum Aktip mělo být tedy registrováno jako zdravotnické zařízení? Institut zřejmě nyní funguje pouze jako poradenské centrum.

To se nyní právě musí prověřit. Pokud má charakter poskytování zdravotnických služeb, tak by měli mít standardně registraci jako poskytovatel zdravotnických služeb. Samozřejmě to je problém u podobných služeb, které nejsou jednoznačně podchyceny.

Proto chceme připravit nový zákon o léčitelství. Zatím jde o pracovní název, který by právě služby, které jsou někde na pomezí mezi zdravotními službami a léčitelstvím, reguloval. My samozřejmě nemůžeme lidem zakázat, aby tyto služby využívali, chceme je ale chránit a nastavit tak jasná pravidla.

Takže nový zákon o léčitelství vnímáte jako hlavní způsob boje proti centrům s podivnými, možná nekalými praktikami?

Přesně tak. Ne vždy jsou to ale takovéto léčitelské služby, říká se tomu komplementární medicína, někdy jde třeba o homeopatii a podobně.

Tyto služby ale nejsou dobře podchyceny, chceme je proto podřadit pod ten nový zákon. Chceme, aby určitě docházelo k registraci těchto poskytovatelů, aby byli povinni vést dokumentaci o tom, jaké služby klientům poskytují, aby pak i pacient měl důkazní prostředky, kdyby se chtěl třeba bránit.

Pokud by došlo k poškození jeho zdraví, tak vlastně dnes nemá v ruce nic. To všechno chceme v novém zákoně ošetřit.

O centru Aktip a jeho praktikách se podle dokumentu České televize mluví už řadu let. Eviduje třeba ministerstvo nějaké stížnosti či podněty v tomto konkrétním případě?

Přiznám se, že jsem to viděl poprvé až v tom dokumentu. Takovýchto různých „poskytovatelů“ je asi více, my teď ale o nich nemáme žádný přehled. To je ten problém, že to nikde není evidováno. Pokud skutečně poskytují zdravotní služby, musí být evidovány jako zdravotnické zařízení u příslušného krajského úřadu. Nebo pokud je to na pomezí, tak by to měl ošetřit nový zákon.

Neměla by v tomto případě mít možnost zasáhnout i Česká obchodní inspekce? Pokud zjistí nějaké nekalé praktiky a pokud tedy středisko fungovalo na základě podnikání v oblasti poradenství?

Asi ano. Může to být i Česká obchodní inspekce, která chrání práva spotřebitelů. Myslím ale, že tady by to měl primárně řešit magistrát, potažmo Česká lékařská komora. Těch podnětů, jak jsem říkal, podáme více. Všude tam, kde to má smysl.

Uvažovali jste i o podání trestního oznámení? Je to pro vás způsob, jak celou situaci řešit?

Ještě to zvážíme. Primárně podáme podněty, o kterých jsem hovořil. Musíme to ještě více prověřit, zatím máme pouze informace z médií. Abychom mohli podat trestní oznámení, potřebujeme mít více podkladů, řekněme důkazů, jak to centrum funguje. A ty teď nemáme. Počkáme tak na prošetření těch příslušných institucí a pak uvidíme, jak dál. Samozřejmě ale nevylučuji, že to může vyústit i v podání trestního oznámení.

Viděl jste vy sám daný dokument?

Viděl jsem ho jenom zběžně, viděl jsem tak spíše mediální výstupy něco mi řekli kolegové. Pro ministerstvo zdravotnictví je to nepřijatelné, je to skutečně minimálně za hranicí dobrých mravů a uvidíme, jestli je to v rozporu se zákonem. Chceme to aktivně řešit, nechceme to nechat být. Musíme chránit právo pacientů.