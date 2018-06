Nová fakta kolem Aktipu: léčit rakovinu milencem radili i dalším, na herečku Špalkovou tlačili, ať se rozvede

Praktiky terapeutického centra Aktip odhalené v prvním dílu dokumentu Obchod se zdravím nejsou ojedinělé. Tvůrci v pokračování popsali příběhy lidí, kterým dnes již bývalá terapeutka zařízení Lenka Krutilová doporučila stejně jako figurantce snímku najít si místo klasické léčby rakoviny milence nebo je posílala na další placená sezení. Na herečku Petru Špalkovou podle jejích slov dokonce šéfka Aktipu Jana Klímová tlačila, aby se rozvedla. Doporučujeme Praha 21:30 25. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Špalková v dokumentu Obchod se zdravím | Zdroj: Repro Česká televize

„Na prvním setkání měla paní Klímová nějaké papíry, seděla jsem tam asi hodinu a půl, stálo mě to něco kolem dvou tisíc korun,“ popsala Špalková. Herečka absolvovala tři nebo čtyři sezení, po tom, co jedno zrušila, ho podle svých slov musela uhradit v plné výši. To však nebylo vše, šéfka Aktipu prý na ni tlačila, aby opustila manžela.

‚Rozvod není problém‘

„Když jsem přišla na to poslední sezení, paní doktorka mi rychle řekla, ať se rozvedu, že to není problém, že tradiční rodina nemá smysl. A další sezení může proběhnout až ve chvíli, kdy podám žádost o rozvod,“ vzpomínala Špalková v navazujícím dílu dokumentu Obchod se zdravím z cyklu Infiltrace.

První část Česká televize odvysílala v květnu. Po upozornění onkologických pacientů na podivné praktiky kliniky Aktip se tam v roli figurantky vydala se skrytou kamerou herečka Ivana Lokajová. Ačkoliv přišla s únavou, její hlavní terapeutka Krutilová ji opakovaně strašila rakovinou.

Tu lze podle ní vyléčit milencem, nebo jednoduše „vykadit“. Krutilová na skrytou kameru v prvním dílu dokumentu také tvrdí, že někteří klienti se rakoviny ani nechtějí zbavit. Figurantku poslala i na další sezení, aby ji tam „odblokovali“. Každá návštěva přitom stála tisícové sumy, Lokajové ale například předepsali kapičky, jejichž následný rozbor poté ukázal, že neobsahují žádné účinné látky.

Lidé se stejnými příběhy

Tvůrci v pokračování ukazují příběhy lidí, kteří mají s Aktipem stejnou zkušenost. „Neznám nikoho, kdo by chtěl mít rakovinu, kdo by si ji hýčkal, jak tvrdí paní doktorka Klímová nebo paní magistra Krutilová,“ upozornila například onkologická pacientka Petra Pospíšilová, která se v centru léčila.

Miluše Ketzlová si stejně jako figurantka ve filmu vyslechla doporučení najít si milence. „Přivedl mě tam partner, takže jsem neustále hledala spojitost, proč zrovna já bych si měla hledat milence, když máme partnerský problém. Po roce a půl terapií mě partner opustil,“ komentovala výsledek léčby v pokračování snímku.

Obchod se zdravím
Herečku Ivanu Lokajovou vyslali do centra Aktip tvůrci dokumentu. Své návštěvy, během nichž si stěžovala na problémy se štítnou žlázou a dlouhodobou únavu, natáčela skrytými kamerami umístěnými na brýlích, klíčcích od auta a kabelce. Režisérka Šárka Maixnerová říká, že k tématu ji dovedli onkologičtí pacienti, kteří ji na zvláštní praktiky zdravotníků upozornili.

Figurantce zdravotníci Aktipu na únavu předepsali speciální kapičky. Při jejich následném rozboru v chemické laboratoři ale vyšlo najevo, že neobsahují žádné účinné látky. Jedna z lékařek Aktipu pak Lokajové nabízela detoxikační kúru. Díky ní prý lze vyloučit rakovinový nádor do toalety.

„Je dobrý si koupit takový síto do záchodu, kde to člověk pozoruje, když má nějaký problém. Můj manžel normálně přísahám vykadil rakovinu,“ říká herečce v dokumentu jedna z lékařek.

Přestože herečka v ordinaci opakovala, že řeší problém s únavou, lékaři hovor často stáčeli k onkologickým onemocněním. Podle Lokajové tak u pacientů záměrně vyvolávají strach. Tvůrci dokumentu vedení kliniky Aktip nekonfrontovali se svými závěry.

Režisérka se domnívá, že metody, které dokument odhaluje, nejsou jen záležitostí kliniky Aktip. Podobných klinik je podle ní více. Už proto chystá další dokument.

Svoji zkušenost s Aktipem popsala i novinářka Renata Kalenská, která se na něj obrátila kvůli vážným problémům s ledvinami. „Zeptala jsem se paní Klímové, jestli by mě nevzala, a ona řekla ano. Myslím, že je fantastická manipulátorka. Pak jsem si rvala vlasy, jak jsem blbá. Okamžitě se jí podařilo mě přesvědčit, že transplantace ne, taky je pravda, že jsem ten názor strašně chtěla slyšet. Vysadila jsem léky a léčila se u ní,“ lituje dodnes Kalenská.

Viděla anděla

Se stejnými zjištěními jako ve filmu přišla Krutilová i v případě další klientky Aktipu Ivany Šatrové. „Paní Klímová mně doporučila paní Krutilovou. Ta nejprve řekla, že si mě vyslechne. Dozvěděla jsem se třeba, že když tohle nebudu řešit, jsem tam ve čtyřiceti letech s rakovinou. Po půl hodině povídání řekla, že tam vidí něco zásadnějšího. Dramatickým hlasem mi sdělila, že za mnou vidí anděla,“ popsala.

Přesně tu samou scénu přitom zaznamenala i skrytá kamera filmařů. „Kolega mi napsal, ty vole, to je anděl!“ tvrdila na ní Krutilová.

Pozitivní zkušenost jako jediná popsala novinářka Blanka Kubíková. „Já jsem měla těžké migrény způsobené již před mnoha lety špatně píchnutým epiduralem. Pomáhaly mi jen léky-dryáky. Léčba mi pomohla,“ chválila si.

Odborná veřejnost praktiky centra Aktip po odvysílání prvního dílu dokumentu odsoudila. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch z ANO například plánoval, že nechá činnost centra prověřit, a volal po zákonu regulujícím podobnou činnost. Česká lékařská komora pak právě na základě podnětu ministerstva začala prošetřovat čtyři terapeuty Aktipu, kteří jsou zároveň lékaři.

Úřady na upozornění nereagovaly

Na praktiky centra přitom již před čtyřmi lety upozorňovaly onkologické pacientky. „Psala jsem na Českou lékařskou komoru, oni si to vyslechli a řekli, že co dělá lékař ve svém volném čase, s tím oni nemohou nic udělat. Měly jsme pocit, že se jim vnucujeme, domnívaly jsme se, že si z nás dělají srandu,“ popsala reakci na podnět jedna z nich, Jana Bubeníková.

Komora však podle jejího šéfa Milana Kubka může postihovat pouze lékaře, a to tak, že jim zakáže činnost. Poradenství v Aktipu by tak podle něj mohli provozovat i nadále.

Odpovědi se pacientky nedočkaly ani od ministerstva zdravotnictví. „Nevím, nebyl jsem tu v roce 2014. Sem chodí spousta podnětů, nejsem úplně přesvědčen, že všechny byly vyřizovány, že bylo odpovídáno. Já jsem jasně napsal, že se musí odpovídat,“ ujistil ministr zdravotnictví Vojtěch a dodal: „Pokud stížnost přišla v roce 2014, určitě se po ní podívám.“

Postupy zachycené dokumentem v jeho druhém díle ostře zkritizoval také předseda České asociace pro psychoterapii Jiří Drahota. „Nic z toho, co diváci viděli, my za psychoterapii nepovažujeme. Je potřeba, aby ti, kdo jdou do terapie, přijali odpovědnost za to, že když jim něco nesedí, co nejrychleji zmizeli,“ radí.

Terapeuti ubyli

Samy hlavní aktérky snímku se v jeho pokračování neobjevily: Krutilová nebrala telefon a Klímová tvůrce odkázala na reakce, které již médiím poskytla. Obsáhlý rozhovor se šéfkou centra přinesl server iROZHLAS.cz.

Po odvysílání dokumentu už Klímová nepoužívá termín terapie, ale poradenská činnost. Krutilové v centru skončila, ukázalo se například, že nevystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity, jak tvrdila. Z webových stránek Aktipu však zmizela řada terapeutů, druhá část dokumentu také uvádí, že ubyli klienti.