Magistrát: V Aktipu poskytovali zdravotní služby bez povolení. Hříšníkům hrozí až milionová pokuta

Jeden z lektorů Aktipu poskytoval zdravotní služby v oboru psychologie bez oprávnění. Další čtyři pak neoprávněně nabízeli své služby s použitím zdravotnických přístrojů. Vyplývá to z prvních závěrů kontrol pražského magistrátu. Informovala o tom Česká televize, která před téměř třemi měsíci na nestandardní praktiky centra Aktip upozornila v prvním dílu dokumentu Infiltrace: Obchod se zdravím. Praha 23:29 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na podivné praktiky lékařského centra Aktip upozornil dokument České televize | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Následovat bude správní řízení, které povede magistrát, v tomto případě těmto hříšníkům hrozí pokuta až milion korun za to, že poskytují zdravotní služby bez povolení,“ uvedl pro Českou televizi mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Je to skvělá manipulátorka, říká o Klímové z Aktipu novinářka Kalenská Číst článek

Kritika pražského centra Aktip následovala po odvysílání prvního dílu dokumentu České televize nazvaného Infiltrace: Obchod se zdravím, ve kterém tvůrci v čele s režisérkou Šárkou Maixnerovou poslali do Aktipu herečku Ivanu Lokajovou.

Své návštěvy, během nichž si stěžovala na problémy se štítnou žlázou a dlouhodobou únavu, natáčela skrytými kamerami umístěnými na brýlích, klíčcích od auta a kabelce. K tématu prý Maixnerovou dovedli onkologičtí pacienti, kteří ji na zvláštní praktiky zdravotníků upozornili.

Vyloučit rakovinu do toalety

Přestože herečka v ordinaci opakovala, že řeší problém s únavou, lékaři hovor často stáčeli k onkologickým onemocněním. A podle Lokajové tak u pacientů záměrně vyvolávali strach.

Figurantce zdravotníci Aktipu pak na únavu předepsali speciální kapičky. Při jejich následném rozboru v chemické laboratoři ale vyšlo najevo, že neobsahují žádné účinné látky.

Jedna z lékařek Aktipu pak Lokajové nabízela detoxikační kúru. Díky ní lze prý vyloučit rakovinový nádor do toalety.

„Je dobrý si koupit takový síto do záchodu, kde to člověk pozoruje, když má nějaký problém. Můj manžel normálně, přísahám, vykadil rakovinu,“ říká herečce v dokumentu dnes už bývalá terapeutka centra Aktip Lenka Krutilová, u které se ukázalo, že nevystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity, jak tvrdila.

Šéfka Aktipu Jarmila Klímová

Vedoucí Aktipu se za ní nejdříve postavila, v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz některé výroky Krutilové označila za nešťastné, ale nezpochybnila je.

„Já bych to nazvala tak, že intoxikované tkáně na základě speciálního detoxikačního postupu tělo ze sebe vyloučí. To vám potvrdí každý. Podstata toho je pravdivá, bylo to, řekněme, nešťastným způsobem, zredukovaně řečeno," uvedla například k výroku o schopnosti vyloučit rakovinu.

Lze ‚vykadit‘ rakovinu? ‚Ano, ale společnost ještě není připravená,‘ říká šéfka centra Aktip. Vadí jí film ČT Číst článek

Od centra Aktip se distancovala řada psychologů a lékařů. Psycholog a sexuolog Petr Weiss napříkald označil praktiky poradenského centra Aktip za šarlatánské výmysly. Mezi pacientky Klímové přitom patřily i známé osobnosti, například novinářka Renata Kalenská nebo herečka Petra Špalková.

Šéfka centra, lékařka Jarmila Klímová zaměřující se na psychosomatiku, ale kritiku Aktipu odmítala.

„Všechny terapeutické metody a postupy, které se u nás v Aktipu uplatňují, jsou naprosto oficiální, mezinárodně certifikované metody, a to včetně všech přístrojů, které používáme. Pokud někdo tvrdí něco jiného, považuji to za naprosto nerelevantní vyjádření,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Z webových stránek Aktipu přesto později zmizela řada terapeutů. Druhá část dokumentu České televize pak uvádí, že centru ubyli i klienti.