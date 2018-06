Doklad o atestacích Klímové nemáme, říká Česká lékařská komora. Šéfka Aktipu je uvádí na webu

Vedoucí poradenského centra Aktip, na jehož praktiky upozornil dokument Obchod se zdravím, nedoložila podle České lékařské komory své vzdělání. Ačkoli je Jarmila Klímová členkou komory, instituce nemá žádný doklad o tom, že by měla atestaci z psychiatrie, jak Klímová uvádí. Informovala o tom České televize. Praha 17:15 12. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Profil Jarmily Klímové na webu Aktipu. | Zdroj: Repro iROZHLAS.cz

Ve svém medailonku na webu Aktipu Jarmila Klímová uvádí, že v listopadu 1997 složila atestaci z oboru psychiatrie I. stupně, v dubnu 2002 pak atestaci II. stupně. Zároveň s tím uvádí ve svém medailonku praxi z několika zdravotnických pracovišť.

Podle předsedy České lékařské komory (ČLK) ale doklad o jejím vzdělání chybí, ačkoli je členkou. „My nemáme žádný doklad, že by měla Jarmila Klímová atestaci z psychiatrie,“ řekl ČT předseda ČLK Milan Kubek.

Vyjádření Klímové redakce shání. Na telefonáty ani sms v průběhu středečního odpoledne ale nereagovala.

Problém s proklamovaným vzděláním měla na konci května terapeutka Aktipu Lenka Krutilová. Na webu se prezentovala jako absolventka psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvčí fakulty na twitteru ale upozornil, že Krutilová studium v letech 1988–2018 neabsolvovala.

Centrum pak s Krutilovou ukončilo spolupráci. „Spolupráci jsme v tuto chvíli ukončili. Důvod si média stejně přeloží po svém, takže to, co vám dopočítá vaše logika, to patrně bude ono,“ uvedla v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Klímová.

Klímová na Markíze

V pondělí upozornil slovenský web Omediach.com na to, že v ranním vysílání televize Markíza vystoupila Jarmila Klímová jako odbornice, se kterou se diváci mohli během vysílání telefonicky radit o svých problémech. Na kontroverze kolem jejího zařízení a dokument České televize ale Markíza neupozornila. Rozhovor s Klímovou televize uvedla titulkem „každá nemoc prý začíná v hlavě“.

Centrum Aktip nechvalně „proslavil“ dokument České televize Infiltrace. V něm figurantce - herečce - Ivaně Lokajové Lenka Krutilová řekla, že je možné změnit DNA nebo „vykadit“ rakovinu. „Je dobrý si koupit takový síto do záchodu, kde to člověk pozoruje, když má nějaký problém. Můj manžel normálně přísahám vykadil rakovinu,“ říká herečce v dokumentu Krutilová.