Podnikání bez kontroly. ‚Na praktiky center typu Aktip nemáme bič,‘ říká šéf lékařské komory Kubek

Na praktiky některých lékařských center typu Aktip z dokumentu České televize nemáme bič, říká šéf České lékařské komory Milan Kubek. Podobná zařízení poskytující hlavně poradenství se podle něho pohybují v šedé zóně. Pracovníci daného centra přitom podle snímku svým klientům radí léčit rakovinu detoxem nebo najít si milence. Podobně jako Kubek přitom mluví i další instituce, které server iROZHLAS.cz oslovil. Doporučujeme Praha 20:20 22. května 2018

„V České republice chybí zákon o léčitelích, který by reguloval tento způsob podnikání. Pokud tvrdí, že poskytují jen konzultace a vyhnou se tak registraci jako zdravotnické zařízení, dostanou se do oblasti podnikání, které prakticky nepodléhá regulacím. Pokud tedy platí daně, nikdo na ně nemůže,“ popsal redakci prezident České lékařské komory Milan Kubek v reakci na dokument České televize Obchod se zdravím ze série Infiltrace.

Snímek natočený skrytou kamerou upozorňuje na podivné metody pražského centra Aktip. Podle tvůrců jsou terapeutické postupy nefunkční – týkají se třeba možné změny DNA či léčby rakoviny pomocí milence. Šéfka centra, lékařka Jarmila Klímová zaměřující se na psychosomatiku, v úterý kritiku odmítla – pro ČTK uvedla, že za metodami svých kolegů stojí. Na dotazy serveru iROZHLAS.cz nereagovala.

Institut přitom nelze dohledat v obchodním rejstříku. Fungovat by tak mohl pod hlavičkou společnosti Progressive consulting, kterou Aktip uvádí na svém webu a kterou zčásti vlastní právě Klímová. Pokud by šlo o zdravotnické zařízení, muselo by být registrované u krajského úřadu.

Podnikání bez kontroly

Konkrétně Česká lékařská komora však může podle Kubka zasáhnout jen proti svým členům, když zjistí nějaké etické pochybení či nekalé praktiky. V případě Klímové, která je členkou komory, žádné stížnosti prý neeviduje. „V souvislosti s těmito aktivitami se ale na lékařskou komoru nikdo neobrátil,“ řekl Kubek.

V opačném případě by komora na základě podnětu mohla zahájit disciplinární řízení. Metodami daného centra se však lékařská komora bude podle Kubka ještě podrobněji zabývat. „Zkoumat to budeme určitě, nechci ale předjímat nějaký závěr. Pokusíme se nejdříve zjistit zkušenosti s centrem,“ doplnil.

Krátká je na podivné metody některých lékařských center také Česká obchodní inspekce. Podle mluvčího Jiřího Fröhlicha má kontrolu léků na starosti Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pokud však zjistí, že neléčí, věc předá jako podvodnou praktiku právě inspekci. Ta však podle mluvčího zatím žádný podnět neeviduje.

Redakce se obrátila také přímo na SÚKL, podle něho však záležitost není v jeho kompetenci vzhledem k tomu, že pracovníci tamního centra „léčí“ spíše s pomocí rad než lékárenských přípravků.

„V reportáži se neobjevila žádná zmínka o léčivých přípravcích. U produktů, které se v reportáži objevily, nebyl deklarován léčebný účinek, a proto ani s ohledem na určený účel použití nemá SÚKL v dané věci žádné pravomoci,“ vysvětlila mluvčí Hana Šindelářová.

Změnu by v oblasti lékařských center podle Kubka přinesl nový zákon o léčitelích, který by danou oblast začal regulovat. „Uvítali jsme plán ministerstva zdravotnictví, které oprášilo návrh zákona o léčitelích, který jsme s ním probírali už asi před čtyřmi lety. Ten by reguloval tento způsob podnikání a hlavně by byla dána právní zodpovědnost těchto lidí za to, co svým klientům radí a zároveň by měli povinnost o tom dělat dokumentaci,“ popsal.

Jako hlavní zdroj obrany proti podivným praktikám některých center nabízející alternativní léčbu to vidí i ministerstvo zdravotnictví. „Pro nás je to (praktiky popsané v dokumentu ČT, pozn. red.) nepřijatelné,“ řekl pro server iROZHLAS.cz šéf resortu v demisi Adam Vojtěch z hnutí ANO.