Aktivace článku 66 není aktuální, prezidentovo zdraví je ale třeba dál sledovat, říká Vystrčil

Prezident Miloš Zeman o víkendu ujistil předsedu ODS Petra Fialu, že je připraven jmenovat jeho vládu. Je ještě nutné uvažovat o převodu prezidentských pravomocí na jiné ústavní činitele? „Aktivace článku 66 není aktuální, ale zároveň je zde nepříliš dobrá, nejistá prognóza. Myslím, že zdravotní stav pana prezidenta by měl být nadále sledován," míní předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Praha 20:19 8. listopadu 2021

Vystrčil v této souvislosti cituje ze zprávy lékařského konzilia, podle něhož je samo prezidentovo onemocnění „obtížně léčebně ovlivnitelné a nezbytná je aktivní spolupráce pacienta.“

Poslechněte si celý rozhovor

K nejdůležitějším úkolům prezidenta patří přijetí demise vlády a jmenování nového premiéra a jeho kabinetu. Vedle toho také hlava státu jmenuje soudce nebo přijímá velvyslance cizích států, což se nyní neděje.

„Je to na politickém rozhodnutí, kdy už prezident není schopen vykonávat svůj úřad. Pokud je to v míře, která ještě není evidentním nevykonáváním úřadu, tak je možné to tolerovat. Může se stát, že to už tolerovatelné nebude,“ poznamenává Vystrčil.

Podle něj je nyní třeba vyčkat na další vývoj a zhodnotit, jak je prezident schopen svůj úřad vykonávat. „Buď se bude zdravotní stav zlepšovat, anebo to bude vypadat jinak a my se podle toho budeme muset rozhodnout,“ dodává.

Zeman jmenovat musí

Vystrčil očekává, že Zeman jmenuje Petra Fialu premiérem, protože vláda pod jeho vedením má zajištěnou většinu v Poslanecké sněmovně.

A prezident by prý měl akceptovat i navržené složení vlády.

„Jsem přesvědčen, že prezident nemá žádný manévrovací prostor. To, že má rozhodnout bez zbytečného odkladu, znamená, že má prověřovat takové věci, zda kandidát není trestně stíhaný nebo z něčeho podezřelý. Ale ne prověřovat jeho kompetence, to je odpovědnost premiéra,“ zdůrazňuje.

O končícím premiérovi Andreji Babišovi (ANO) se nyní spekuluje, že by mohl kandidovat na prezidenta.

Podle Vystrčila by svého kanditáta pro prezidentské volby, které se mají v řádném termínu konat v roce 2023, měla postavit koalice Spolu, nebo ideálně vládní koalice jako celek.

„Uvidíme, zda se tak stane. Je to otázka dalších jednání, teď máme před sebou jednání o vládě. Nelze vše dělat najednou,“ uvádí Vystrčil s tím, že sám prezidentské ambice nemá.