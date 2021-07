Aktivisté už nebudou moci blokovat stavby, chválí nový stavební zákon komunistický poslanec Luzar

Zejména díky hlasům poslanců hnutí ANO, SPD a KSČM sněmovnou prošel nový stavební zákon, který podle jeho zastánců zrychlí stavební řízení. Komunistům přitom vadil pozměňovací návrh, podle kterého by obytné místnosti nemusely mít přímé osvětlení. „Měli jsme zájem ten zákon prosadit a nechtěli jsme být ti, kteří budou bazírovat na kdejaké záležitosti, ale tohle byl opravdu podraz,“ říká v Interview Plus poslanec Leo Luzar (KSČM). Praha 21:32 17. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba obchvatu Chýnova na Táborsku | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Návrh, který prý tvrdě prosazoval hlavně poslanec Martin Kolovratník (ANO), Luzar označil za návrat do středověku. Problém se podle Luzara ale podařilo vyřešit s využitím českých státních norem, které to upravují a na základě prováděcí vyhlášky k zákonu by měly být pro stavebníky závazné.

„Jsem velice rád, že se podařilo najít řešení. Kdyby ministerstvo odmítlo znezávaznit normy, které toto ošetřují, tak stavební zákon neprošel,“ dodává.

Nový stavební zákon vítá Hospodářská komora ČR, Asociace developerů, Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

„Do výčtu bych dodal občany Přerova, protože je šance urychlit výstavbu obchvatu města, a další desítky a tisíce občanů v celé republice, které mají obrovské problém s rychlostí i blokováním výstavby na základě starého stavebního zákona,“ myslí si poslanec, který ale připouští, že jde jen o jeho subjektivní názor.

Rychlejší výstavbě prý dosud bránila neustálá odvolání nejrůznějších iniciativ, které mnohdy zlomyslně blokují i téměř dokončenou výstavbu. Podle nového zákona se i nadále mohou odvolávat, ale jejich výhrady se posuzují pouze jednou, a jakmile je rozhodnuto, tak je problém vyřešen.

Drahé to nebude

Luzar odmítá, že by nový stavební zákon měl potěšit velké investory a developery. Ti prý naopak přicházejí o možnost ovlivňovat samosprávu, aby jim stavební úřad povoloval jejich projekty.

Stavební úředníci budou nově placeni ze státního rozpočtu a nebudou podléhat tajemníkovi úřadu, kterého volí samospráva. Získají tím tak značnou samostatnost pro své rozhodování i odolnost vůči ovlivňování své činnosti.

Podle předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla ve sněmovně zvítězilo znění, které je extrémně drahé a výhodné pouze pro vyvolené.

Poslanec Luzar ale odmítá, že by se provoz státních úřadů měl v budoucnu výrazněji prodražit. Dnes prý stát za výkon přenesené působnosti státní správy v oblasti stavebnictví platí 4 miliardy ročně.

„To, co se objevuje v médiích, těch 20 nebo 24 miliard, to byl pouze výpočet ministerstva vnitra, kdyby se musely stavět nové úřady na zelené louce. S tím ale nikdo ani v tom návrhu nepočítal,“ odhaduje závěrem..