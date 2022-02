Smlouva o dole Turów mohla být podepsaná dříve a za lepších podmínek, řekl Půta. ‚Lže,‘ odvětil Babiš

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN) v pondělí řekl, že Česko mohlo smlouvu o dole Turów podepsat už v září. Z toho ale podle něj sešlo kvůli tomu, že se expremiér Andrej Babiš (ANO) bál o dopad na volební výsledek. „Je to lež,“ řekl Babiš pro iROZHLAS.cz Během pondělního setkání s novináři zároveň aktivisté na protest proti smlouvě uzavřeli u budovy ministerstva životního prostředí přívod vody do úřadu. Z místa je odvedli policisté. Praha 11:38 14. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Půta | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Polsko na základě dohody, kterou počátkem února uzavřelo s vládou premiéra Petra Fialy (ODS), poslalo na české účty 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) jako kompenzaci za vliv těžební činnosti. Česko v návaznosti na to stáhlo žalobu u Soudního dvora Evropské unie.

Spor o Turów bychom vyhrát nemuseli. Dohoda je to nejlepší, čeho šlo dosáhnout, tvrdí Martin Smolek Číst článek

Uzavření dohody ale není podle některých aktivistů a opozičních politiků pro Česko výhodné.

Ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (KDU-ČSL) negativní reakce některých lidí překvapila. „Dohoda je jediný správný nástroj na ochranu našeho životního prostředí. Valná většina reakcí, které dostávám, je poděkování. Úspěch tu je,“ řekla v pondělí pro iROZHLAS.cz.

Náměstek ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek k tomu dodal, že bez smlouvy by Česko nemělo v rukou nic. „(Měli bychom) pouze rozsudek, který by nám možná dal za pravdu. Jehož výsledkem by nebyla žádná akce ze strany Polska. Hmatatelně bychom neměli vůbec nic,“ vysvětlil.

Honba za volbami?

Dohoda ale mohla být podle libereckého hejtmana Martina Půty (STAN) lepší a Česko ji navíc mohlo uzavřít už dříve. „Dohoda, jak tady teď byla podepsána, byla domluvena 30. září – těsně před parlamentními volbami,“ řekl v pondělí Půta novinářům.

DOKUMENT: Resort životního prostředí odtajnil dohodu o Turówu. Výsledek jednání provází kritika Číst článek

„Jediný důvod, proč ta dohoda nebyla podepsána před parlamentními volbami, a řeknu to tak, jak si to myslím, byla obava bývalého premiéra (Andreje Babiše, pozn. red.) z toho, že to bude mít těsně před volbami nějaký dopad na volební výsledek,“ popsal. Dodal, že problémy s vodou se týkají nanejvýš 1500 lidí především ve vesnici Václavice.

Expremiér Andrej Babiš (ANO) to ale pro iROZHLAS.cz popřel. „Je to nesmysl a lež, nechápu, proč to pan Půta říká. Zúčastnil se těch jednání,“ uvedl. Také řekl, že smlouva je nevýhodná. „Polsko samozřejmě čekalo na tuto slabou vládu a slabého premiéra, který jim šel na ruku. Polská strana slaví, my jsme jim neustoupili. Pět let nás ignorovali. Je to nevýhodné a samozřejmě na to doplatí občané na Liberecku,“ uvedl Babiš.

Protest proti smlouvě

Podle zaměstnanců ministerstva aktivisté narušili fungování vodovodu v budově. Na místě byl revizní technik, podle kterého přívod vody zajišťuje hasicí systém v celé budově. Protest skončil po zhruba půl hodině po příjezdu policie.

„Překračuje to rámec slušného chování. Považuji to za bezprecedentní jednání. Toto není dialog,“ řekla Hubáčková.

Po uzavření přívodu vody zůstal na místě z každé strany budovy jeden z protestujících. Aktivista před budovou s transparentem „Práce na klimatické spravedlnosti“ seděl na židli nad uzávěrem vody, se kterým předtím manipuloval. ČTK řekl, že pochází z místa poblíž Turówa.

| Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Nesouhlasím s dohodou, kterou uzavřela česká vláda. Je to symbolický akt,“ řekl ke svému protestu. Policisté ho po předchozím upozornění z místa odvedli za použití donucovacích prostředků.

Polský důl Turów zásobuje uhlím nedalekou elektrárnu. Ta je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Příhraniční oblasti v Libereckém kraji si vedle úbytku spodní vody stěžují také na hluk či znečištění prachem.

Proti dohodě se postavila například právní kancelář Frank Bold, která uvedla, že podzemní stěna nebude účinná a voda bude odtékat dál do Polska. To měl potvrdit dokument vypracovaný elektrárnou PGE, kterou kancelář zveřejnila. Šéf České geologické služby Zdeněk Vener s tím ale nesouhlasí.

„Ve zprávě se píše, že zatím nepozorují účinek. To nikoho nepřekvapuje, protože dokument vznikl v září roku 2021. V tu dobu neměli odvrtáno všech těch 200 vrtů, natož aby byly cementovány. Přijde mi to úplně mimo, je to fake news,“ řekl.