Aktivisté se mají dle soudu omluvit Albertu za výroky o kuřatech. Drastické záběry z chovů zůstanou online

Spolek Obraz – Ochránci zvířat se musí řetězci supermarketů Albert omluvit za některé výroky ve videích a na webech, mimo jiné že „vydělává na znetvořených kuřatech“. Žalobu podávala i společnost Rabbit Trhový Štěpánov. V jejích halách aktivisté kuřata natáčeli. Požadavkům Rabbitu ale soud nevyhověl. Sdílením videí o podmínkách chovu zvířat Obraz jednal v rámci svobody slova, rozhodl v pondělí nepravomocně Městský soud v Praze.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Drůbež (ilustrační foto)

Soud nařídil spolku Obraz omluvu Albertu za některé výroky o chovu kuřat (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Úplné odstranění drastických záběrů pořízených v jeho drůbežářských halách požadoval Rabbit Trhový Štěpánov. To ale podle pondělního rozhodnutí soudu nebylo legitimní.

„S ohledem na skutečnost, že jednáním žalovaného nebyla zasažena ani ohrožena práva (Rabbitu), když (aktivisté) faktickým či satirickým způsobem informovali, jaké jsou skutečné podmínky chovu rychlorostoucích brojlerových kuřat,“ uvedl v odůvodnění soudce Filip Liška.

Aktivisté mohou znovu používat záběry kuřat z velkochovu, zákaz vydal nepříslušný soud

Číst článek

Na straně žalujících nicméně uspěl supermarket Albert s požadavkem na odstranění některých výroků a žádostí o omluvu.

Obraz už nadále nesmí tvrdit, že Albert „vydělává na znetvořených kuřatech“, která „mají popáleniny“, „jsou nemocná“ a „dusí se“. Spolek podle soudu supermarketu dluží omluvu i za tvrzení, že „navíc prodává mizernou kvalitu“.

„(Albert) není chovatelem drůbeže a nemůže přímo ovlivnit podmínky jejího chovu… soud tedy dospěl k závěru, že výroky jsou nepravdivé… a zasáhly do dobré pověsti supermarketu v očích veřejnosti,“ pronesl v pondělí soudce.

Lepší podmínky pro kuřata

„Myslím, že soud dal dnes jasně najevo, že svoboda slova jednoho neznamená svobodu bezmezně urážet druhého. Z tohoto pohledu je klient spokojený, protože v tomto ohledu bylo žalobě vyhověno,“ řekl po jednání novinářům právní zástupce Albertu Jan Krampera.

Albert už loni po zveřejnění videí z hal s kuřaty reagoval, že z dotyčné farmy odebírá kuřata většina velkých obchodů v Česku.

2:18

Jedno štěně bylo uhynulé, další musela jít hned na veterinu. Veterináři odebrali 160 psů chovné stanici

Číst článek

Spolek Obraz naopak argumentuje, že jsou to právě supermarkety, které svoji ekonomickou silou mohou tlačit na chovatelské podniky, aby zlepšily životní podmínky kuřat.

„Premisa, že prodejce do toho nemůže mluvit, je mylná,“ řekl webu iROZHLAS.cz po jednání mluvčí Ochránců zvířat Pavel Buršík. A dodal: „Bizarní na tom je, že Albert zakládá svoji korporátní identitu na greenwashingových reklamách a teď se snaží umlčet občanskou společnost.“

Obraz rovněž na webu, který byl předmětem žaloby, hovoří o „dvojí kvalitě“ kuřat. Drůbež dodávaná do prodejen Albert v Nizozemsku nebo Belgii není podle spolku chovaná v „takto špatných chovech“. Mluvčí spolku dodal, že Obraz se proti rozsudku odvolá.

Podle pondělního nepravomocného rozhodnutí musí spolek omluvu Albertu zveřejnit na svých sociálních sítích i webech, a to viditelným písmem, a nechat ji tam po dobu tří měsíců.

Vojtěch Dvořáček Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme