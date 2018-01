Dostala jsem hodně nenávistných zpráv, doporučili mi hned opustit Prahu, říká 'Zemanova sextremistka'

Postarala se prozatím o jeden z nejvýraznějších momentů letošní volby prezidenta. Ukrajinská aktivistka z hnutí Femen Angelina Diashová zaskočila Miloše Zemana a jeho ochranku, když proti němu protestovala ve volební místnosti. Polonahá za ním přiběhla a křičela Zeman, Putin's slut (Zeman, Putinova běhna). Soud ji za výtržnictví potrestal podmínkou a vyhoštěním z Česka. Server iROZHLAS.cz s ní mluvil telefonicky krátce po návratu do Kyjeva. PRAHA 11:00 16. 1. 2018 (Aktualizováno: 11:46 16. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Angelina Diashová | Zdroj: Facebook

V rozhovoru se podivuje nad množstvím negativních reakcí, které její akce vyvolala, kritizuje chování Zemanovy ochranky a české policie a vysvětluje, proč přijela protestovat právě proti českému prezidentovi. Do Prahy Diashová podle svého tvrzení dorazila sama, nepomáhal jí ani nikdo z místních. Během zadržení tak měla kontakt pouze se svou advokátkou a ukrajinským velvyslancem.

Opustila jste už Česko, jak vám nařídil soud?

Ano, už jsem v Kyjevě. Soud mi nařídil, že musím odjet do tří dnů, jinak půjdu do vězení.



Proč jste tedy odjela hned po propuštění v neděli večer?

Náš velvyslanec v Praze mě varoval, že zůstat v Praze by mohlo být nebezpečné.



Z jakého důvodu?

Protože Zeman má hodně podporovatelů a na ulici by mě mohli rozpoznat a měla bych problémy.



Dostala jste nějaké konkrétní informace, že by se něco takového mohlo stát?

Vycházím z reakcí na svém facebookovém profilu, které jsem si přečetla po vrácení telefonu. Dostala jsem hodně nenávistných zpráv. Mé obhájkyni vyhrožovali zastřelením, protože mě hájila.

Co si o takových reakcích na svůj čin myslíte?

Podle mě je napsali špatní lidé. Nechápu, jak by někdo normální mohl napsat něco podobného jako to, co dostala moje advokátka.



Přišly i opačné reakce?

Ano, dostala jsem i pozitivní vzkazy, hodně lidí u vás si prý myslí to, co jsem si napsala na tělo, akorát nemají takovou odvahu to dát najevo.



Soud vám dal podmínku a na rok vás vyhostil. Přijde vám trest odpovídající?

Není to v pořádku, cítím se nevinná. Nespáchala jsem žádný zločin. Zločin spácháte, když někoho okradete, někomu ublížíte nebo někoho zabijete. Ne když pokojně protestujete, aniž byste někoho zranili. Přistoupila jsem na trest jen proto, že jsem chtěla jet domů. Nejsem kriminálník.



'Zeman je starý, pro mě to ale nic neznamená'

Na druhou stranu jste zaútočila na českého prezidenta přímo ve volební místnosti. Považujete vůbec váš čin za útok?

Ne, nebyl to útok, do nikoho jsem nestrčila, nikoho jsem se nedotkla, ani jsem se prezidenta Zemana nechtěla dotknout. Jen jsem se k němu chtěla přiblížit a křičet to, co jsem měla napsáno na těle. O žádný kontakt mi nešlo. Státní zástupkyně se mě u soudu ptala, jestli vím, kolik Zemanovi je. Odpověděla jsem, že je dost starý, ale že to pro mě nic neznamená. Chce přece stát v čele českého národa, chce být znovu prezident. Proto by měl být v dobré kondici, když má reprezentovat vaši zemi.



Podle vás nejde o útok. Ale i přes to – je vhodné takto protestovat proti prezidentovi přímo ve volební místnosti?

Samozřejmě že ano. V tu chvíli to bylo centrum volby prezidenta. A já jsem protestovala proti tomu, aby se jím podruhé stal.

Co vás k tomu přesvědčení vede?

Je to Putinův kamarád, Putin je nebezpečný agresor a s někým takovým by se nikdo neměl kamarádit. Putin napadl moji zemi, sebral jí Krym a způsobil v ní válku. Kamarádit s ním pro vaši zemi není bezpečné, příště mohou být na řadě Karlovy Vary. Jen vám chci říct, že žít v zemi, kde je válka, je vůbec ta nejhorší věc. Lidé denně umírají, ekonomika nefunguje, země skomírá.

Jak jste se dozvěděla, kdy a kde bude Zeman volit?

Femen se objevuje na mnoha důležitých a sledovaných událostech po celém světě. Způsob, jakým zjišťujeme takové informace, je naše tajemství.



'Byla jsem sama'

Přijela jste sama?

Ano, byla jsem u vás sama, což bylo především ve vězení velmi obtížné.



Pomáhal vám někdo z Česka?

Ne, nikoho takového jsem neměla. Neznala jsem ani město a byla jsem opravdu sama. Jediný, kdo mi pomohl, byl ukrajinský velvyslanec. Když se dozvěděl, že jsem ve vězení, pomohl mi a podporoval mě společně s advokátkou. Jinak nikdo.



Kdy a jak jste přijela?

Bylo to autobusem 11. ledna.



Ochranka vás po protestu odvedla polonahou, kdo vám vzal oblečení a vaše věci?

Policisté je našli a vrátili mi je.



Neznala jste ani nikoho z novinářů, mezi nimiž jste čekala na Zemanův příchod?

To ne, ale s komunikací nemám problém.



Ptám se proto, že jste u sebe měla falešný novinářský průkaz. Z jaké redakce?

Na tom už nezáleží, nebyl pravý a policisté mi ho vzali.



'Málem mi zlomili ruku'

Stěžovala jste si, že Zemanova ochranka a policie vám nadávala a chovala se k vám hrubě. Co se přesně stalo?

Nechybělo moc a Zemanova ochranka mi zlomila ruku, když mě vyváděla. Upozorňovala jsem je, že to bolí, aby mě ruku povolili. Jeden z nich mi anglicky řekl: "Drž hubu, dě*ko." Pak mi rozkázali, ať si sednu, což nešlo, protože to bych si definitivně ruku zlomila. Balancovala jsem tak na nohou. Chápu, že byli rozčílení, protože selhali. Svůj hněv směřovali na mě.



Podle vás tedy Zemanova ochranka selhala?

Ano. Měli štěstí, že jsem jen pokojně protestovala. Místo mě tam mohl být někdo s mnohem horšími úmysly.

Čekala jste, že se k prezidentovi dostanete tak blízko?

Rozhodně ne. Nikdy nevíte, jak to dopadne. Ale do jisté míry situaci můžete kontrolovat. Já jsem čekala na vhodný okamžik a ten jsem vystihla.



Máte pocit, že jste uspěla?

Vždy je těžké to posoudit, i když třeba ostatní tvrdí, že moje akce byla úspěšná. V tomto případě jsem ale uspěla.



Očekávala jste zatčení?

Samozřejmě, ale nečekala jsem takový trest.



Co jste očekávala, že se po zadržení stane?

Čekala jsem soud, ale ne tak tvrdý rozsudek. Hlavně jsem ale čekala, že mě Češi podpoří a pochopí. Ne tolik negativních reakcí, můj cíl byl přece jasný a pochopitelný.



'Zastřelení? O tom nepřemýšlím'

Uvědomujete si také, že vás v krajním případě mohla prezidentova ochranka zastřelit?

Když protestuji, jednám srdcem i rozumem. Pokud někdo dopředu řeší podobné věci, nemá ve Femen co dělat. Ať sedí doma a kouká, jak se věci dějí mimo jeho dosah. Kdo má ale ideály jako boj proti diktátorství a vůbec zlu, toho přemítání, co se může stát, nesmí zastavit. Já protestuji nahoře bez a vždy držím ruce ve vzduchu, abych ukázala, že nemám zbraň. Moji jedinou zbraní je nahé tělo.



Zatkli vás třeba i kvůli protestu při návštěvě běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na Ukrajině. Mohla byste porovnat chování české a ukrajinské policie?

Pochopila jsem, že u mnoha Čechů je Zeman oblíbený. Z policistů jsem tak cítila negativní emoce. Jeden mladý policista mi vysvětlil, proč mě nemají rádi: podporují Zemana, podporují Rusko. Jsou jako zombies.



Jak to myslíte?

Četla jsem o ruské propagandě ve vaší zemi, že lidé kvůli ní neumí prohlédnout, jak je Rusko špatné. Dokonce ani to, že v mé zemi způsobilo válku.



Dopustili se policisté vůči vám něčeho protizákonného?

Ano, po zatčení jsem do vězení přijela pozdě, ale měla jsem hlad. Nedali mi najíst, i když jsem je o to žádala. Řekli, že žádné jídlo nemají. Když jsem je upozornila, že porušují zákon, někdo z nich řekl: ku*va. V tu chvíli jsem ještě nevěděla, co to znamená. Potřebuji také čočky do očí, ale policisté mě nutili sundat si je před vstupem do cely. Když jsem jim řekla, že bez nich skoro nevidím, byli velmi hrubí. Velvyslanec a moje advokátka také žádali, abych se mohla umýt. Policisté jim to přislíbili, když ale odešli, jeden z nich mě odvedl k cele a nutil mě jít dovnitř. Když jsem odmítla a chtěla se umýt, řekl mi: "ku*va, zpátky." Pak mě chytl za ruku a tlačil mě zpět do cely, strkali jsme do sebe se a pak zase křičel: "ku*va, zpátky!" Nakonec mě strčil do cely.



Osprchovat se vás tedy nakonec nenechali?

Potom přišel policista, který se choval slušně. Vylíčila jsem mu, co se stalo, a nakonec za mnou poslal dvě ženy, které mě vzaly do sprchy. Žádala jsem je o čisté ponožky, ale řekly mi, že nejsem v obchodě a nic nedostanu. Nakonec jsem dostala čas na sprchu dvě minuty. Poslední den při bezpečnostní kontrole někdo z nich řekl rusky: "Putin navždy". Policie by na zadržené lidi neměla vyvíjet ani psychický ani fyzický nátlak.



Policie: Nestěžovala si Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan tvrzení Diashové odmítl. "Především musím zmínit, že do této doby pražská policie neeviduje žádnou stížnost na postup našich policistů vůči této ženě. Co se týče stravy a dalších věcí, poprvé byla zadržené strava nabídnuta policisty služby kriminální policie a vyšetřování Prahy II ve 21 hodin 12. 1. 2018. Tuto nabídku zadržená odmítla. V 1 hodinu 13. 1. 2018 byla zadržená předána do cely předběžného zadržení. Tam jí byla při přijetí opětovně nabídnuta strava, kterou přijala. K jídlu konkrétně dostala rýžový nákyp a čaj, což je zachyceno bezpečnostními kamerami. Zadržené také bylo poskytnuto čisté spodní prádlo a nabídnuta možnost se vysprchovat," napsal Hulan serveru iROZHLAS.cz.

Stěžovala jste si na takové chování?

Čeští policisté vůbec neumí anglicky ani se nesnažili pochopit, co jsem jim chtěla říct. Mluví na vás česky, a když nechápete, začnou křičet. Policisté by se měli anglicky domluvit, mezi vězni je mnoho cizinců a angličtina je světový jazyk. Já jsem si tak mohla postěžovat jen obhájkyni. Teď to říkám vám, novináři. Přišlo by mi komické stěžovat si na chování policisty jinému policistovi.



'Zeman uznal Putinovu agresi'

Prezidenta Zemana jste nazvala Putinovou běhnou. Za jaký čin si podle vás takové označení zaslouží?

Asi víte, že o Ukrajině a anexi Krymu řekl mnoho zlých věcí. Nemá cenu to rozebírat detailně, důležité je, že uznal Putinovu agresi vůči Ukrajině. V Evropě také Zeman prosazuje zrušení sankcí vůči Rusku.



Je ale Zeman tak nebezpečný, jak tvrdíte? Česko je malé, prezident v něm převážně hraje ceremoniální roli, rozhoduje vláda...

Nebezpečná je jeho podpora Putinovi, přátelství s tímto diktátorem, agresorem. Jak se s ním může přátelit prezident demokratické země, co mají společného?



Ruského prezidenta oficiálně nikdo za diktátora nepovažuje a jednají s ním přece i jiní státníci. Proč zrovna u Zemana to vadí?

Samozřejmě, já to chápu. Já mám ale řadu důvodů Putina nazývat diktátorem.



Vy jste chtěla odradit Čechy od znovuzvolení současného prezidenta, nemyslíte si, že jste mu naopak svým protestem pomohla?

To mi advokátka také říkala. Zeman prý po mém protestu řekl, že jsem na něj zaútočila, protože je důležitý (Zeman protest komentoval tak, že se cítí poctěn, protože Femen také protestovaly proti papeži Františkovi, pozn. red.). A mnoho lidí ho teď bude volit, protože je důležitý. Takoví lidé jsou podle mě omezenci. Je to prostě směšné a nikdy bych nevěřila, že mu můj protest může pomoct.



Objevily se i teorie, že jste se domluvila se Zemanovým týmem, aby se pak mohl prezentovat jako oběť. Co si o tom myslíte?

Lidé se prostě snaží najít co nejjednodušší vysvětlení. Asi je pro ně těžké vidět světové souvislosti, ne pouze jejich životy. Je lehké říct: ona se tam schovala, aby pomohla Zemanovi. Ne, to není pravda. Byla jsem tam sama, za Femen. Za nikoho dalšího.



Jak dlouho Zemana a jeho vystoupení pozorujete?

Femen sleduje volby v celém světě. A kolem vašeho prezidenta jsou skandály dlouhodobě, dokonce se proti němu ohradili i samotní Češi s tím, že jeho postoj k anexi Krymu není postojem celého Česka. To je jeden z momentů, který přitáhl naši pozornost. Ale není tím hlavním.



'Rozhodly jsme se, když ohlásil kandidaturu'

Kdy jste se tedy definitivně rozhodly, že pojedete protestovat proti Zemanovi k českým volbám?

Když jsme se dozvěděly, že Zeman chce být podruhé český prezident.



Tuhle akci jste tedy plánovaly poměrně dlouho? (Zeman svou kandidaturu oznámil loni 9. března, pozn. red.)

Ano, samozřejmě.



Chcete v Česku v blízké době opět protestovat, třeba při druhém kole prezidentské volby?

Ne, myslíme, že jsme udělaly dost. Co jsme chtěly říct, jsme řekly. Je to vaše země a vy rozhodnete.



Mohla byste o sobě říct něco bližšího? Jste profesionální aktivistka?

Studovala jsem jazyky. Mám několik zaměstnání, pracuji s dětmi v soukromé školce, učím děti anglicky, píšu články a pracuji jako modelka. Mám hodně různých prací, aktivismu se věnuji, protože je blízký mému srdci a duši.