Pistole, pušky, helmy i vesty. Aktivní zálohy letos dostanou novou výstroj, výzbroj i techniku

Jednotky vojáků aktivních záloh po celém Česku, včetně těch z Liberecka, postupně dostávají novou výstroj, techniku i zbraně. Většinu vybavení by měly mít už letos. Například místo samopalů vzor 58 z poloviny minulého století se mohou těšit na útočné pušky Bren. Do výzbroje dostanou také pistole Phantom, tedy stejné, jako mají profesionální vojáci. Doposud dostali nové přilby a obléknou i nejmodernější neprůstřelné vesty. Liberec/Ústí nad Labem 16:29 13. března 2023

„Mám na sobě ochrannou přilbu, jelikož jsem se vrátil z týdenního cvičení aktivních záloh, kdy jsme ve vojenském prostoru s dalšími 80 příslušníky – vojáky a vojákyněmi, nacvičovali vojenské drily,“ popisuje Radiožurnálu kapitán Aleš Klimpera, který je u aktivních záloh pět let.

Pokud jde o výstroj, přilby mají příslušníci už nové. „Další materiál se plánuje nakoupit, nejde to ze dne na den, je to běh na delší trať,“ nastiňuje kapitán.

Jako zbraň používají v jednotce samopaly vzor 58 a pistole vzor 82. „Letos nás čeká přezbrojení na útočné pušky Bren a pistole Phantom, což jsou zbraně, které používají profesionální vojáci české armády,“ dodává Klimpera.

Ke staršímu vybavení ještě patří taktická vesta. „V současné době se cvičí s taktickými vestami MNS 2000. Jsou poplatné době, ale hlavně také výzbroji vojáků, to znamená samopalům vzor 58. Vesta je taktická a nikoli balistická ochranná. Slouží k nesení materiálu, výstroje a granátů. V současnosti společně s přezbrojením na nové útočné pušky dojde rovněž k obměně za vesty balistické,“ objasňuje major Petr Jílek, který má na starosti logistiku.

„Balistická ochranná vesta už v sobě má nosič plátů, do kterého se dávají - většinou na přední a zadní stranu či z boků - pláty, které chrání proti projektilům, tedy proti nepřátelské palbě, případně střepinám,“ doplňuje major.

Kromě toho vojáci v záloze postupně dostanou i šest nákladních vozů Tatra 815 s pohonem na všech šest kol a malá terénní auta Toyota Hilux.

Výšlap na Říp

„Během kariéry nebyla úplně příležitost, do aktivní zálohy jsem se rozhodl jít - nechci říct na stará kolena - až ve čtyřiceti letech. V takovém věku to už nebyla legrace,“ popisuje Martin Mata, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje. Krize na Ukrajině jeho rozhodnutí pouze potvrdila.

Po návštěvě armádního lékaře se však jeho původní plány změnily. „Člověk jde na nějaké vyšetření a klasifikaci od vojenského doktora. Má klasifikace byla B minus, takže bylo jasné, že ze mě paragán nebude. Také jsem měl nějakou váhu, tudíž bylo zřejmé, že skákat s padákem je nesmysl,“ vzpomíná Martin Mata.

Nyní je součástí ústecké pěší roty. Přiznává, že před výcvikem měl ale více trénovat. „Říkal jsem si, že začnu lehce – posilovna, výšlap na Říp… A bude to v pohodě. Samozřejmě mě připravovali i z krajského vojenského velitelství, člověk není úplně neinformovaný. Říkali mi ale, že z gauče je to těžké a jestli to dám,“ směje se člen aktivní zálohy.

„O tom to ale není. Ve výcviku jde především o vytrvalost, pochodování a běh, což jsem natrénované neměl a dost to bolelo. Začátky byly těžké,“ doplňuje Mata.

Zvyšující se počet žen

Když se o tom, že se přidal k aktivním zálohám, dozvěděli jeho kolegové, bylo prý podle Martina Maty veselo.

„Brali to ale s nadsázkou, všichni mě v tom podporují, dělám to také pro svou zemi. To je má zásadní motivace. Na druhou stranu můj příběh dokázal motivovat i další lidi, jeden zaměstnanec například nastupuje v květnu na výcvik,“ uzavírá.

Aktivní zálohy podle něj nejsou určeny primárně k boji, jejich hlavním úkolem je mimo jiné ochrana různých objektů nebo pomoc při krizových situacích, podobně jako během tornáda na Moravě.

Válka na Ukrajině zájem o aktivní zálohy v ústeckém regionu všeobecně zvýšila. „Zájem se zvedl desetinásobně. Křivka růstu po konfliktu na Ukrajině vyrostla exponenciálně. Právě daná doba byla tou stěžejní chvílí, kdy se většina rozhodla ke vstupu do aktivní zálohy,“ popisuje Roman Kutílek z krajského vojenského velitelství.

V Ústeckém kraji jsou mezi zájemci o aktivní zálohy většinou zastoupeni muži. Podle Romana Kutílka se ale v jejích řadách postupně zvyšuje i počet žen.