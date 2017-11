Dýchací maska a speciální přetlakový oblek. Speciální lékařská jednotka aktivních záloh cvičila v Těchoníně

Ošetřit pacienta s ebolou a zajistit, aby se smrtelná nemoc nedostala z karantény ven. Takový úkol dostali vojáci speciální jednotky aktivní zálohy, kteří se vůbec poprvé cvičí ve vojenské infekční nemocnici v Těchoníně na Orlickoústecku. Během dvou týdnů se asi osmdesátka lékařů, ošetřovatelů a laborantů musí naučit pracovat v přísných hygienických podmínkách a speciálních přetlakových oblecích. Těchonín 8:05 30. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Speciální lékařská jednotka aktivních záloh má své první cvičení. V armádním centru biologické ochrany Těchonín v Orlických horách se učí, jak pečovat o pacienty se smrtelnými nákazami. | Foto: Jana Deckerová | Zdroj: Armáda ČR

„Zkoušeli jsme včera brát krev. Máte sice troje rukavice nasazené, ale to omezující není,“ říká Radiožurnálu na jednotce intenzivní péče ošetřovatel Ondřej Karpíšek.

Stejně jako ostatní má na sobě dýchací masku a speciální přetlakový oblek napojený na vzduchovod. Po dvou hodinách u pacienta se zdravotníci střídají a musí se dekontaminovat.

„Teď vychází z toho špinavého prostředí přes dekontaminační komoru a uvnitř proběhne dekontaminace persterilem,“ popisuje mluvčí vojenských lékařů Lada Ferkálová.

Ve speciální nemocnici platí i další pravidla. Častá desinfekce rukou, práce ve dvojicích a hlavně žádný spěch.

„I v případě nějakého akutního problému je na prvním místě ochrana personálu. Takže oni musí s rozmyslem, pomalu,“ vysvětlila Radiožurnálu lékařka Larisa Solichová.

Další cvičení v květnu

„Komunikace personálu v ochranných oblecích není pro nováčky jednoduchá,“ informuje Armáda. | Foto: Jana Deckerová | Zdroj: Armáda ČR

Do nové jednotky začala armáda zájemce nabírat letos a už je skoro ze tří čtvrtin plná. Zájem překvapil i náčelníka generálního štábu armády Josefa Bečváře, který se přijel na první cvičení těchonínské aktivní zálohy podívat: „Za několik málo měsíců ta jednotka je naplněná na počet necelých 90 ze 135.“

Další cvičení čeká vojenské zdravotníky v záloze příští rok v květnu. Do tří let by se z nich měli stát plně proškolení specialisté.

Vojenské nemocnici v Těchoníně v minulosti hrozilo zrušení kvůli vysokým nákladům a malému využití. Dnes ale armáda naopak počítá s rozvojem zařízení. Přibýt by měla další specializovaná pracoviště, aby mohli vojenští lékaři intenzivněji spolupracovat například s kolegy ze zemí Severoatlantické aliance. Projekt má armáda podle Bečváře dokončit kolem roku 2020.