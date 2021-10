Pokřivená data o očkování, sociální dávky na taxi. Dezinformace, které se šíří po internetu

Alarmující data

Jeden z e-mailů, který do Českého rozhlasu přišel, upozorňuje na tabulku, kterou měla zveřejnit Evropská léková agentura.

Na obrázku jsou oficiální loga na modrém pozadí a uprostřed velký černý obdélník s počty mrtvých po vakcíně proti koronaviru a počty lidí s vedlejšími účinky u jednotlivých vakcín. Data mají být aktuální k srpnu 2021.

Na stránkách Evropské lékové agentury (EMA) se dají dohledat velmi podrobná data k jednotlivým vakcínám. EMA tak chce zajistit maximální transparentnost, co se týká vakcín proti koronaviru.

Na zveřejněná čísla se ale i podle českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) rozhodně nedá dívat bez kontextu. Například počty nežádoucích účinků nemusí nutně souviset s vakcínou.

„Informace na těchto internetových stránkách se týkají podezření na nežádoucí účinky, např. zdravotních potíží, které se vyskytly po použití léčivého přípravku, avšak nemusí být nutně způsobeny nebo souviset s tímto léčivým přípravkem,“ přiblížila pro Radiožurnál mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Tabulka, která přišla na e-mail Ověřovny, je navíc na první pohled graficky upravená. Velký černý obdélník je do ní umístěn křivě. Loga a oficiální texty jsou mírně rozmazané, ale čísla v černém obdélníku jsou naopak ostrá.

Před těmito podvrženými nebo zavádějícími grafikami varovala už agentura AFP, upozorňuje na to i irský web, který ověřuje informace. Agentura Reuters zase píše o podobných podvrzích ale tentokrát z dat amerických úřadů.

Přemrštěné dávky?

V dalším e-mailu žádal odesílatel o pomoc s ověřením informací, zda mají lidé ze sociálních dávek hrazenou dopravu za nezbytnými potřebami, včetně taxislužby. A jestli mají nárok na výměnu elektrospotřebičů v domácnosti po uplynutí jakési stanovené doby.

Alena Zieglerová, odbornice na sociální oblast z Institutu pro sociální inkluzi, upozorňuje, že jediné dávky v Česku na dopravu jsou určené lidem s těžkým hendikepem. „Jsou to průkazy ZTP nebo ZTP/P, je to ve výši 550 korun na měsíc,“ přibližuje.

Existuje rovněž dávka mimořádné okamžité pomoci. Ta by se podle Zieglerové dala využít i například na rozbitou pračku, ledničku nebo jiný předmět dlouhodobé spotřeby. Úřad práce ale v tomto případě bude vždy řešit, zda si to žadatel ze svých příjmů opravdu nemůže dovolit. Zkoumá i jeho celkové sociální a majetkové poměry.

Další z řetězových e-mailů obsahuje údajnou výpověď nezaměstnaného Roma zneužívajícího sociální dávky. Měsíčně tak má získat přes 70 tisíc korun. „Je to soubor hoaxů staršího data, jsou tam dokonce starší částky,“ upozorňuje Zieglerová.

Situace, kterou e-mail popisuje, je podle ní nereálná. Například, aby rodina dostávala měsíčně od státu 30 tisíc na živobytí, musela by čítat šest dospělých a pět dětí. „Z nichž dvě by musely být předškolního věku a dvě školního. Z těch šesti dospělých by všichni museli být chudí maximálně šest měsíců,“ dodává Zieglerová s tím, že poté příspěvek klesá.

Dotyčný z mailu pak prý například schválně zvyšuje zálohy na elektřinu, aby mu přeplatek posílal dodavatel na jeho účet. „U energií, vody nebo plynu se vyplácí prokázaná spotřeba a minimálně jednou ročně proběhne zúčtování. Přeplatek se pak započítá do další výše dávky, a příště dotyčný dostane o to nižší dávku,“ uzavírá Zieglerová.

Platební karta, která hlídá

„Total kontrol“ hlásá předmět dalšího e-mailu, který tým Ověřovny obdržel.

Podle článku na webu aeronet.cz, jenž se prezentuje jako zdroj alternativních zpráv, ale publikuje i články, které nejsou pravdivé nebo těžko ověřitelné a plné spekulací, bude společnost MasterCard omezovat platby na základě uhlíkové stopy zboží nebo služeb.

Autoři textu tvrdí, že pokud si koupíme zboží s velkou uhlíkovou stopou, může se stát, že třeba na konci týdne už speciální karta další platby nedovolí. Iniciativu navíc spojují s celosvětově narůstající inflací, která je podle nich uměle vytvořená, a to i proto, aby se u lidí omezila spotřeba.

Generální ředitel MasterCard pro Česko a Slovensko Michal Čarný Radiožurnálu řekl, že takto karta nefunguje. Jedná se podle něj pouze o jakousi uhlíkovou kalkulačku. Držitelé karty díky ní můžou monitorovat uhlíkovou stopu svých plateb a podle toho pak případně upravit své budoucí nákupy.

„To, jakou formou jí budou držitelé karet využívat, je jenom na uvážení každého z nich. Jestli se nechají jenom informovat, nebo jestli nějakým způsobem upraví své chování směrem k větší udržitelnosti,” přiblížil. Kartu podle něj lidé využívají dobrovolně.