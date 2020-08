Vadí mi předpojatost, že stát má zvládnout epidemii a jednotlivec nemusí nic, říká příští náměstek Šedo

V Česku strmě přibývá lidí nakažených nemocí covid-19, v přepočtu na milion obyvatel je nárůst dvakrát až třikrát větší než v okolních zemích. „Čísla o tolik vyšší než v sousedních státech nejsou – nepříjemné je to, že celá Evropa má velmi podobný trend. Nárůst se nikomu nelíbí, ale dobrá zpráva je, že máme málo těžkých průběhů a dramaticky nepřibývá počet hospitalizovaných,“ říká děkan 1. lékařské fakulty Aleksi Šedo. Praha 19:07 2. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děkan 1. lékařské fakulty Aleksi Šedo. | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Lékař a biochemik od září nahradí Romana Prymulu na pozici náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Vláda by podle něj měla zapracovat na tom, aby občanům vysvětlila důležitost aplikace eRouška a dalších prvků chytré karantény.

„Nemůžeme od veřejnosti chtít, aby něco naplňovala, když nemá dostatek informací pro rozhodnutí. A aby mohla přijmout návrh řešení za svůj,“ zdůrazňuje Šedo a dodává, že informační kampaň už projednával s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO).

Zároveň ale vyzývá na veřejnost, aby aplikaci využívala. „Děsím se, jak zase někdo řekne, že je to Velký bratr. Uvědomme si, že používáme mobilní telefony a platební karty, takže kdyby nás někdo chtěl špicovat, tak může. V souvislosti s epidemií apeluji na to, abychom se chovali solidárně,“ podotýká.

„Vadí mi obecná předpojatost, že stát musí zvládnout epidemii a já jako jednotlivec v zásadě nemusím vlastně nic.“ Aleksi Šedo

Důkladnější vysvětlování podle Šeda vyžadují i statistiky nemocných a jejich případné úpravy, ke kterým došlo o víkendu.

„Je jasné, že když se mění čísla, tak to podněcuje naši fantazii. Problémů je několik: v některých oblastech to odepisování nemocných nemělo prioritu ve srovnání s trasováním. A v příhraničí se k nám také často jezdili testovat Poláci, protože to tu bylo levnější – ti, co byli pozitivní, odjeli a už se u nás neukázali,“ vysvětluje.

„Je zjevné, že tato viróza nemá žádný sezónní průběh, jak v to někteří z nás doufali. Rozvoj virové infekce reflektuje naše chování,“ říká Šedo.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se tento týden na Plusu ohradil proti zařazení hlavního města do žluté, tedy druhé nejrizikovější kategorie z hlediska šíření koronaviru.

„To mě překvapilo. Pravidla by měla být nastavena tak, aby byla použitelná pro všechny. Není možné argumentovat proti epidemiologickým datům dojmy. Každý by chtěl být trvale v zelené, k tomu si stěžuje, že narůstá epidemie, nechce poskytnout data a naopak je chce od někoho jiného,“ reaguje Šedo.