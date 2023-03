Nešlo o protivládní demonstraci, říká Dernerová. Sama je v zastupitelstvech za STAN a ODS a nezávislé

Do zastupitelstva Ústeckého kraje byla zvolena za STAN, do městského v Mostě za ODS a nezávislé. Bývalá senátorka Alena Dernerová přitom minulý víkend vystoupila na „celonárodním setkání Česko proti bídě“, které na Václavském náměstí svolala strana PRO. Na ní vystoupila řada řečníků s projevy i ultimáty proti vládě. Rozhovor Praha/Most 18:00 22. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Dernerová na akci Česko proti bídě | Foto: YouTube PRO

První i poslední řečník a hlavní organizátor demonstrace Jindřich Rajchl (PRO) ve svém vystoupení například označil vládu Petra Fialy (ODS) tvořenou i hnutím STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráty za „zaprodanou“.

Na závěr akce uvedl, že pokud kabinet do 10. dubna nepřijme požadavky jeho strany, nebo nepodá demisi, uskuteční se 16. dubna další demonstrace na Václavském náměstí, jež přejde v blokádu vládních budov.

Bývalá senátorka Alena Dernerová v rozhovoru pro iROZHLAS.cz odmítla paradox, že je do krajského i městského zastupitelstva zvolená za vládní strany a přitom řeční na protestní akci. Argumentuje, že o protivládní demonstraci nešlo. Doplnila, že projevy všech vystupujících neslyšela.

Na Václavském náměstí vystoupili mimo jiné i nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, právník a bývalý kandidát Pirátů na ministra zdravotnictví Ondřej Dostál, předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, režisér a scenárista Igor Chaun nebo přes video lékař Lukáš Pollert.

Jako senátorka jste byla v klubu Starostů a nezávislých, v krajském zastupitelstvu jste za STAN, v městském zastupitelstvu v Mostě jako nestranička za ODS…

Nejsem nestranička, jsem nezávislá.

Tak nezávislá za ODS, pardon.

A není to za ODS. Za ODS je tam jediný člověk, můj kolega. Nešla jsem za ODS. Byli jsme ODS a nezávislí. To je rozdíl.

Takže rozpor v tom, že pak vystupujete na protivládní demonstraci, Nevidíte?

To nebyla protivládní demonstrace. Jak to můžete takhle říct?

alena dernerová Od roku 2002 je zastupitelkou města Most. Postupně za SNK-ED (2002-2010), nezávislá za Mostečané Mostu (2010-2014), za Severočeši Most (2014-2018), za ProMOST (2018-2022) a za ODS a nezávislé (od 2022).

V letech 2012-2016 byla zastupitelkou Ústeckého kraje za Severočechy a po čtyřleté pauze je od roku 2020 opět zastupitelkou, tentokrát za STAN.

V letech 2010 a 2017 vyhrála senátní volby v obvodu Most. Nejprve za Severočechy a poté za Spojené demokraty – sdružení nezávislých (SD-SN). V letech 2014-2016 byla členkou senátorského klubu ANO. V loňském roce se mandát pokusila obhájit, prohrála ale s Janem Paparegou (ProMOST).

Byla namířena z velké části proti vládě.

Pane redaktore, to není vůbec pravda.

Ne?

Jak jste to pochopil? Byl jste tam?

Osobně ne, viděl jsem záznam.

Ale to jste viděl jen úryvky, kousky, tak si to projděte celé.

Viděl jsem celý záznam na YouTube strany PRO.

No tak vidíte. Ale to slovo protivládní… Tam byla kritika určitých věcí a co jsem tam řekla já, to je naprostá pravda. Pravdoucí.

Nemyslel jsem konkrétně vás, že jste vystupovala protivládně, ale že celá demonstrace byla zaměřena výrazně kriticky vůči Fialově kabinetu.

Ale jestli je ta kritika v podstatě oprávněná, to už musí posoudit lidé sami. Když mluvím s lidmi, tak se jim nelíbí věci, o kterých se na té demonstraci, respektive na tom fóru hovořilo. Já ale všechny řečníky neposlouchala, protože jsem byla vzadu se svým manželem. Když se zeptám, pane redaktore, žijeme v demokratické zemi, či nežijeme?

Ale já vám přece nevyčítám, že jste tam byla…

Ale vyčítáte. Vyčítáte, že vznikla, že tady byla nějaká demonstrace, když to vezmu obecně, která je vyjádřením něčeho, co se lidem nelíbí. Začínám mít pocit, že se vracíme někdy před rok 1989. Nemyslím teď vás, to chraň pánbůh.

Ale to, že když nemluvíte stejně, jako mluví určití lidé, tak mluvíte špatně, to jsme zažili před rokem 1989. A to už bych fakt nikdy zažít nechtěla. Teď to myslím absolutně obecně. Demokracie je o tom, že je právo shromažďovat se a mluvit o věcech, které jsou problematické.

Když jste v říjnových volbách neobhájila senátorský mandát, pro iROZHLAS.cz jste řekla, že ještě rozvážíte, co uděláte se svou další politickou angažovaností. Zda vstoupíte do nějakého hnutí, či jiné založíte. Jak jste si to od té doby rozmyslela?

Svoji politickou budoucnost ještě nemám rozmyšlenou, takže asi nebude moc o čem mluvit. Zkuste posléze, zatím fakt nevím. Nelžu vám, nevím.

Něco činím, ale nechávám tomu naprosto volný průběh. Kdybych věděla, že teď jdu něco dělat a někam kandidovat, tak vám to řeknu.

Mám své aktivity, to, co jsem vždycky dělala. Jsem přesvědčena, že mají smysl, ale že bych se chtěla ubírat nějakým politickým směrem, tak to ani náhodou.

Mně šlo o to, že jste tam vystupovala s právníkem Ondřejem Dostálem, který byl dřív v Pirátech a ti jsou ve vládě. Na pódiu během řeči zmínil, že bude společně se sdružením Zlatý špendlík (iniciativa založená zpěvákem Danielem Landou) jezdit i po jiných městech a besedovat s občany. Vy jste během toho přikyvovala. Platí to tedy i pro vás?

Ne.

Jezdit tedy bude jen pan Dostál a Zlatý špendlík?

To se musíte říkat Ondřeje Dostála. Já jsem to tam od něj zaznamenala, ale nevím, jak to pojme a co bude dělat.