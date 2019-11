Alena Erlebachová: Paralympijští sportovci by se měli ptát hlavně svých svazů, kde sehnat prostředky

Organizace, které se v Česku starají o handikepované sportovce, mají za sebou léta vzájemných sporů. Mohou tyto spory ohrozit start sportovců na paralympijských hrát v Tokiu pod českou vlajkou? A proč se nedaří český paralympijský sport posunout k větší profesionalizaci? Pro Radiožurnál odpovídá výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová. Praha 23:16 19. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Erlebachová | Zdroj: Profimedia

Z paralympijských her v Sydney čeští sportovci přivezli 43 medailí, z posledních her to bylo sedm medailí. Alena Erlebachová připouští, že to je určitý sestup dolů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Českému paralympijskému výboru suspendace nehrozí, ubezpečuje předsedkyně výboru Alena Erlebachová. Pojedou handicapovaní sportovci na paralympijské hry v Tokiu?

„Nikdo ale nevidí tu skutečnost, že až do roku 2013 na všechny paralympiády přerozděloval všechny finanční prostředky právě Český paralympijský výbor, od roku 2013 finanční prostředky leží na svazech,“ argumentuje s tím, že právě svazy jsou zodpovědné za přípravu.

A jaká je koncepce toho, aby se český paralympijský sport vrátil na výsluní? Erlebachová vysvětluje, že se do sportu handicapovaných dostává stále více finančních prostředků ze strany státu – v současném roce to bylo asi 110 milionů korun. To ale podle ní stále nestačí k tomu, aby sportovci mohli být profesionalizováni.

„Chápu sportovce, kteří si naříkají na to, že musí chodit do práce, musí studovat, starat se o rodinu a zároveň si shánět prostředky. Ale na to by se měli ptát svých svazů, kde ty prostředky sehnat,“ říká s tím, že paralympijský výbor od státu peníze nedostává.

Suspenzace nehrozí

Alena Erlebachová rovněž vyvrací informace o tom, že by měl být Český paralympijský výbor suspendován. „Mezinárodní paralympijský výbor s námi diskutuje stanovy, ale Český paralympijský výbor je členem Mezinárodního paralympijského výboru,“ konstatuje.

Sportovci si stěžují, že v Českém paralympijském výboru má rozhodující hlas šest svazů, ale nejsou tam zastoupeny svazy zdravých sportovců. „K tomu, aby se změnila struktura Českého paralympijského výboru, musí existovat shoda mezi všemi členy. A ta doposud není,“ zdůrazňuje Erlebachová.