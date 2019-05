‚Částku 451 milionů nemohu potvrdit, ani vyloučit.‘ Schillerová chce počkat na překlad auditu o střetu zájmů

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) nemůžou české úřady komentovat předběžný audit Evropské komise, dle něhož má být premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů. „Zprávu jsem nečetla, věnují se jí experti. Premiér několikrát řekl, že se od svých firem odstřihl a z toho vycházím,“ uvedla Schillerová. Z dokumentu, který ma iROZHLAS k dispozici, vyplývá že Babiš skrze svěřenecké fondy stále ovládá skupinu Agrofert. Praha 23:13 31. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Schillerová v rozhovoru pro Českou televizi odmítla komentovat obsah zprávy s tím, že ho nejprve musí prostudovat příslušné orgány. „Draft auditní zprávy přišel do speciálního systému teprve včera s označením, že je důvěrný. Analyzují ho kompetentní akreditovaní úředníci, kteří jsou specialisté.“

Dle Schillerové čeká finanční správa na český překlad, který Evropská komise musí do Česka odeslat během následujícího měsíce. „Závěrečná auditní zpráva pak přijde do dvou měsíců, a ta bude rozhodující,“ uvedla ministryně.

Politický proces

Předběžný audit, který má k dispozici i server iROZHLAS.cz a podle něhož by měla Česká republika vrátit Evropské unii přes 451 miliónů korun, podle svých slov zatím Schillerová nečetla.

„Osobně jsem zprávu nečetla, takže částku 451 milionů nemohu potvrdit, ani vyloučit. Věnují se tomu experti. Nehodlám zavdat jakoukoliv příčinu k tomu, aby se z úřednického procesu stal proces politický,“ uvedla Schillerová.

Ministryně znovu zopakovala, že úřady v případě nesrovnalostí zahájí procesní řízení. „Jde o procesní postup. Zpráva není finální a ani Evropská komise ji nechce komentovat. České úřady ještě nedostali šanci k tomu, aby se vyjádřily. V případě pochybení zahájíme daňové řízení. V tuto chvíli ale fakta nemáme na stole,“ uvedla Schillerová. „Nejhorší, co by se mohlo stát, je pokud by se do zprávy začali vměšovat politici,“ řekla.

O výsledcích auditu, který je podle ministerstva financí předběžným návrhem a může se změnit, jako první informovaly v pátek Hospodářské noviny. Evropská komise měla dojít k závěru, že všechny dotace udělené Agrofertu od 9. února 2017, kdy vstoupil v platnost český zákon o střetu zájmů, nejsou v souladu s národním právem.