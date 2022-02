Babiš podle mě bude kandidovat na prezdienta, bylo by to dobře, říká exministryně Schillerová

Bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude podle osobního názoru bývalé ministryně financí a místopředsedkyně hnutí ANO Aleny Schillerové kandidovat na prezidenta. S Babišem o tom ale nemluvila, podle ní zatím skutečně není rozhodnutý. Schillerová to řekla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Babiš v sobotu na sněmu hnutí ANO oznámil, že se ke své případné prezidentské kandiduře vyjádří v září - v nejzazším možném termínu. Praha 12:44 13. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Já osobně si myslím, že se nakonec rozhodne kandidovat, to je můj osobní tip, řekla místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Že se zatím nepostavil jasně ke své kandidatuře na prezidenta, je pravda i v našich vnitřních kruzích, on skutečně o tom přemýšlí, není rozhodnutý. To, co říká navenek, je pravda. Málokdy by dokázal takto blafovat. Já osobně si myslím, že se nakonec rozhodne kandidovat, to je můj osobní tip. Rozhodně jsem s ním o tom nemluvila, protože on není rozhodnut. Ale bylo by to dobře," řekla Schillerová.

V sobotním projevu v úvodu celostátního sněmu opozičního hnutí ANO v Praze Babiš uvedl, že zatím neřekne, zda kandidovat na začátku příštího roku v prezidentské volbě bude. Definitivně se plánuje vyjádřit v září, protože se jedná o nejzazší možný termín. ANO podle něj musí v každém případě postavit kvalitního kandidáta, který osloví lidi napříč společností a bude pracovat i pro lidi, kteří ho nevolili.

Komik, podnikatel i senátor

Zájem o účast v prezidentské volbě projevili podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš. Do boje o Hrad bude chtít vyrazit i bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

Už dříve kandidaturu oficiálně oznámili například senátor Marek Hilšer, komik Miloš Knor, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová a advokátka Klára Long Slámová. Komunisté se rozhodli do volby vyslat bývalého místopředsedu strany Josefa Skálu.

Ve veřejném prostoru znějí jména tří desítek možných účastníků klání o Pražský hrad. Někteří již prezidentskou kampaň zahájili, sbírají podpisy voličů pod kandidátní petici nebo si založili volební stránky, další s definitivním oznámením svého zájmu vyčkávají. K adeptům by mohli patřit někdejší vysoký představitel NATO i české armády Petr Pavel či bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.