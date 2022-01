Schillerová: ANO bude mít svého kandidáta na prezidenta. Překvapilo by mě, kdyby to nebyl Babiš

Zástupci vládní koalice obviňují opozici, že destruuje jednání Poslanecké sněmovny, například když díky momentální převaze v sále prosadila přerušení debaty o stavebním zákonu. Podle vládních poslanců šlo o porušení zvyklostí. „Jsou přecitlivělí. Jsme v opozici a používáme standardní nástroje, které oni používali běžně. To není žádné oko za oko, zub za zub,“ deklaruje předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. Rozhovor Praha 17:23 27. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová, někdejší ministryně financí | Foto: Jakub Stadler | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Poukazuje přitom na to, že už šestkrát nebyl zvolen zástupce ANO do vedení sněmovny, přestože na to má podle principu poměrného zastoupení nárok. „Máme osmnáctkrát více poslanců než Piráti, kteří mají zástupce ve vedení sněmovny. To mluví za vše,“ podotýká.

„Politiku ODS, kterou razí Zbyněk Stanjura, považuji za velmi brutální vůči lidem a této zemi.“ Jan Bumba

Do křesla místopředsedy dolní komory nyní hnutí prosazuje Karla Havlíčka (ANO) a nehodlá na tom nic měnit.

„Nám byl naprosto nepřípustně kádrován už první nominant Radek Vondráček (ANO), který byl čtyři roky předsedou sněmovny. Nakonec nám nezbylo nic jiného než nominanta vyměnit, vybrali jsme Karla Havlíčka, neuvěřitelně pracovitého, konsensuálního a slušného člověka, který zastával dva resorty,“ připomíná Schillerová.

„Vláda ordinuje to samé, co dělali v té minulé krizi v letech 2010 až 2012. A to je špatně.“ Alena Schillerová

Exministryně financí podle svých slov normálně vychází se svým nástupcem ve funkci Zbyňkem Stanjurou (ODS), přestože jsou političtí rivalové: „Politiku ODS, kterou on razí, považuji za velmi brutální vůči lidem a této zemi. Ale vždy jsme spolu dokázali normálně mluvit. Upřímně, já dokážu mluvit s každým.“

Škrty ve výdajích ve výši 80 miliard korun, které vláda plánuje, prý budou velmi bolestivé. Už nyní se dotýkají státních zaměstnanců, vláda navíc bude muset sáhnout na investice a dotace.

„Ordinují to samé, co udělali v té minulé krizi v letech 2010 až 2012. A to je špatně. Bojím se, že pokud to udělají a k tomu se přidají měnové restrikce České národní banky, tak aby naše země neskončila v recesi. Je zde velmi křehký ekonomický růst a ten by se neměl podseknout,“ varuje Schillerová.

Krýt Babišovi záda

Do vedení sněmovny naopak nechce předseda hnutí Andrej Babiš (ANO). „Sněmovnu respektuje, ale není typ do sněmovních orgánů. Práci ve výborech nevzal proto, že si chce podle programu vybírat, kam bude chodit. A řídí stínovou vládu, reagujeme na body projednané vlády, bohužel zatím není moc na co,“ říká Schillerová.

„Hnutí ANO určitě postaví svého kandidáta. Buď se rozhodne Andrej Babiš, nebo musí hnutí vygenerovat někoho jiného.“ Alena Schillerová

Babiš prý také chce pravidelně jezdit do regionů a komunikovat s voliči. Zároveň se také rozhoduje, zda půjde do prezidentských voleb. Schillerová přitom očekává, že kandidovat bude, opak by ji překvapil.

„Neřekl to ani nám, tak to je. Chce se rozhodnout s ohledem na rodinu, protože to není žádná legrace absolvovat osmiměsíční martyrium před volbami, ta funkce je velmi náročná a zodpovědná,“ připouští.

„Spíš očekávám, že se Babiš rozhodne pro kandidaturu. Ale zatím čekáme. Hnutí ANO určitě postaví svého kandidáta. Buď se rozhodne Andrej Babiš, nebo musí hnutí vygenerovat někoho jiného.“

Schillerová chce na únorovém sjezdu kandidovat na místopředsedkyni hnutí, do kterého vstoupila teprve po volbách. „Je potřeba, aby přišla nová krev a to hnutí se posunulo. Abychom kryli Andreji Babišovi záda,“ doplňuje.

Proč odmítá novelizaci pandemického zákona? A do jaké míry hodlá hnutí ANO spolupracovat s SPD? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.