Schillerová: O zveřejnění zprávy OLAF k Čapímu hnízdu rozhodneme před hlasováním o důvěře vládě

Ministerstvo financí by mohlo uvolnit závěry Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování dotace pro farmu Čapí hnízdo do několika dnů. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus o tom mluvila ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO. Úředníci a právníci ministerstva v těchto dnech pracují na analýze k možnému zveřejnění zprávy o vyšetřování dotace pro farmu Čapí hnízdo. Praha 11:10 29. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Podle ministryně by měla být analýza hotová ještě před 10. lednem. Schillerová řekla, že je o tom přesvědčená. Právě tehdy mají poslanci hlasovat o důvěře pro menšinovou vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ministryně financí Alena Schillerová o zprávě OLAF a kauze Čapí hnízdo

Tyto dvě věci - tedy termín vypracování analýzy a důvěru vládě - ale Schillerová nechce spojovat.

„Já to nespojuji se žádostí o důvěru. Já to spojuji s tím, že je to velice aktuální téma a my musíme jednat opravdu v řádech dnů. Podle zákona 106 (o svobodném přístupu k informacím, pozn. red.) máme na odpovědi 15 dnů, to znamená, že tato lhůta je nepřekročitelná, a já samozřejmě dávám deadliny významně kratší. Celá řada úředníků přerušila dovolenou, vrátila se do práce a pracuje,“ řekla ministryně ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Já to nespojuji se žádostí o důvěru, já to spojuji s tím, že je to velice aktuální téma a my musíme jednat opravdu v řádech dnů. Podle zákona 106 máme na odpovědi 15 dnů, to znamená, že tato lhůta je nepřekročitelná, a já samozřejmě dávám deadliny významně kratší. To znamená, že celá řada úředníků přerušila dovolenou, vrátila se do práce a pracuje.“ Alena Schillerová (ministryně financí)

Ministerstvo tak teď podle ní čeká na vyjádření Evropského úřadu pro boj proti podvodům, jestli zprávu může zveřejnit, a také Nejvyššího státního zastupitelství.

„My přesně zvažujeme, jakou část té zprávy můžeme zveřejnit. Takže zvažujeme, že zveřejníme závěry a tak dále... Ale chceme mít jistotu. Tato zpráva je jedním z důkazních prostředků v trestním řízení, to znamená, že se nechceme jejím zveřejněním dopustit maření trestního stíhání,“ vysvětlila.

Příběhy 2017: Babiše obvinila policie v kauze Čapí hnízdo, přesto vyhrál volby a stal se premiérem Číst článek

Informace ze zprávy OLAFu podléhají podle Schillerové třeba i takzvanému profesnímu tajemství. „Zcela zásadní důvod je nařízení rady o kontrolách a inspekcích na místě prováděných komisí za účelem ochrany finančních zájmů. Z tohoto nařízení rady přímo vyplývá, že veškeré informace, které jsou získané nebo poskytnuté OLAFem, podléhají profesnímu tajemství a nesmí být sdělovány třetím stranám.“

Ministerstvo financí ve čtvrtek uvedlo, že zpráva OLAFu má 48 stran a je v anglickém jazyce.

Poslanci žádají zveřejnění

Zveřejnění zprávy požadují i někteří čeští politici. „Jde tam o částku 50 milionů korun. Nyní hrozí, že bude hrazena z peněz státního rozpočtu, to znamená, že ji neproplatí Evropská unie, ale že ji zaplatí všichni daňoví poplatníci. Takže jsem požádal paní ministryni Schillerovou, aby nám vysvětlila, proč tyto peníze budou hrazeny ze státního rozpočtu a jaké další kroky uplatní,“ vysvětlil ve čtvrtek předseda poslaneckého klubu Pirátské strany a rovněž člen imunitního a mandátového výboru Jakub Michálek.

Feri a Piráti žádají ministerstvo financí o zprávu OLAF k Čapímu hnízdu. Podle resortu bude do 15 dnů Číst článek

Piráti zároveň zopakovali, že budou hlasovat pro vydání obou politiků ke stíhání a Babišovu vládu nepodpoří. Ministerstvo financí na základě zákona o svobodném přístupu k informacím posoudí, jestli úřad může zprávu OLAFu zpřístupnit.

Zveřejnění zprávy požaduje i poslanec TOP 09 Dominik Feri. „Výše požadované informace jsou potřebné pro výkon mé funkce z důvodu nutnosti zevrubného seznámení se se skutkovým stavem v kauze Čapí hnízdo, v níž ústřední roli hraje premiér České republiky Andrej Babiš,“ napsal na svém facebooku.

Podle předsedy Starostů a nezávislých Petr Gazdíka by se se závěry Evropského úřadu pro boj proti podvodům měli seznámit všichni členové mandátového a imunitního výboru. Ti totiž rozhodnou, zda výbor sněmovně doporučí vydat k trestnímu stíhání českého premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka.

Podle Gazdíka můžou výsledky OLAFu poslancům pomoct v rozhodování, jestli kauza Čapí hnízdo je, nebo není politicky motivovaná.

Kvůli možnému podvodu s padesátimilionovou dotací na farmu policie obvinila 11 lidí, včetně Babiše a Faltýnka. Ti pochybení omítají.