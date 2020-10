‚Fatální chyba.‘ Prymula může zůstat ve vládní radě pro zdravotní rizika, řekla Schillerová

Za fatální chybu označila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to, že se ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) a předseda poslanců Jaroslav Faltýnek (ANO) sešli přes zákaz v restauraci. Měli by to ještě vysvětlit, uvedla v neděli Schillerová v pořadu Partie televizní stanice CNN Prima News. Praha 13:27 25. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V této krizi si nemůžeme dovolit žádné prodlevy,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO) (ilustrační foto) | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Podle Schillerové je správné, že premiér Andrej Babiš (ANO) podal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na odvolání Prymuly z ministerské funkce, ale nabídl mu, aby zůstal jako epidemiolog v Radě vlády pro zdravotní rizika.

„Určitě to vysvětlit musí, pokud to vysvětlit jde,“ uvedla Schillerová k nejasnostem a rozdílným vyjádřením ohledně obsahu schůzky, které se kromě Faltýnka a Prymuly zúčastnil i ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant a údajně ještě další dva lidé. Aktéři schůzky uvedli, že probírali záležitosti ohledně testování na koronavirus v Moravskoslezském kraji a nasazení zahraničních vojenských zdravotníků.

Podle Schillerové „není normální“, aby takovéto věci řešili po setmění v restauraci, která musela být podle vládních opatření uzavřena. Prymula si myslí, že tím nepochybil. Vicepremiérka se také pozastavila nad tím, že Prymula své stanovisko poskytl až v pátek odpoledne po několika hodinách.

Faltýnek na rozdíl od Prymuly vyhověl výzvě předsedy vlády a ANO a rezignoval na funkci místopředsedy hnutí. Zda zůstane v čele poslaneckého klubu, bude záležet na této frakci. „Je to velmi komplikované, bude to velmi komplikované, bude to určitě složitá debata,“ uvedla Schillerová. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je pro ANO role Faltýnka v čele poslaneckého klubu důležitější a počítá s tím, že ho klub pravděpodobně podrží.

Vicepremiérka uvedla, že Prymulova výměna je v rukou prezidenta Miloše Zemana, který je „velice odpovědný člověk“. „V této krizi si nemůžeme dovolit žádné prodlevy,“ uvedla. Zářijová výměna Prymuly za jeho předchůdce Adama Vojtěcha (za ANO) byla záležitostí jednoho dne, jmenování Prymulova nástupce je podle Babiše naplánováno až na čtvrtek. Podle Schillerové je to tím, že se Zeman chce s kandidátem na nového ministra, jehož jméno vicepremiérka podle svých slov nezná, blíže seznámit. Spekuluje se, že Prymulu by mohl ve funkci ministra vystřídat dětský hematolog a náměstek ředitele brněnské fakultní nemocnice Jan Blatný.