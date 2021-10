Jsem připravena vstoupit do hnutí ANO, prohlásila ministryně a šéfka poslanců Schillerová

Vládní hnutí ANO míří po osmi letech do opozice. Ve sněmovně ale bude mít nejsilnější poslanecký klub se 72 zákonodárci. Povede je současná ministryně financí Alena Schillerová, která nicméně není členkou hnutí. V rozhovoru pro Radiožurnál ale řekla, že vstup do ANO velmi silně zváží a že je připravena do hnutí vstoupit. Rozhovor Praha 11:03 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová a Jaroslav Faltýnek s Radkem Vondráčkem | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Paní ministryně, před pár dny jste se stala předsedkyní poslaneckého klubu ANO. Členkou hnutí ale dosud nejste. Plánujete, že se jí stanete?

Je to teď pro mě úplně nová situace. Myslím, že nazrál čas to velmi silně uvážit. A já jsem připravena do hnutí vstoupit, protože to k pozici šéfa poslaneckého klubu přirozeně patří.

Už ANO vedlo nějaká, alespoň neformální, jednání s koalicemi Spolu a PirStan o obsazení postů ve sněmovně?

Zatím tyto informace nemám. Do vyjednávacího týmu jsme zvolili pana Vondráčka a pana Faltýnka vzhledem k tomu, že jsou to poslanci, kteří jsou už několikáté období v určitých pozicích, kdy jsou jednak poslanci, jednak ve významných pozicích v Poslanecké sněmovně. Já jsem pořád vázána na ministerstvu financí, kde musím dokončit určité věci – teď zrovna připravit rozpočet znovu na vládu a tak dále. Takže takhle jsme rozhodli a nemám informace, že by nějaká jednání zatím proběhla. Další schůzi klubu máme v úterý, takže předpokládám, že tam se dozvím víc.

Tento týden jste uvedli, že má hnutí ANO nárok na dvě místa ve vedení sněmovny. A že budete usilovat o to, aby jeden z těch dvou postů byl předseda sněmovny. Jak k tomu chcete strany budoucí koalice přesvědčit? Protože ze strategických důvodů chtějí ten post předsedy pro sebe.

Karty jsou jasně rozdané. Aniž by s námi jakkoliv mluvili, tak vyslali signál, že chtějí post předsedy sněmovny. Tudíž nebudeme mít šanci je nějakým způsobem přesvědčit.

A budete to zkoušet?

To nechám na vyjednávacím týmu. Myslím, že je to celkem zbytečné. Předpokládám ale, že bude při obsazování výborů nebo místopředsedů Poslanecké sněmovny dodržen paritní systém. My jsme se tak vždycky chovali. Když jsme v roce 2017 vyhráli volby, tak jsme drželi striktně paritní systém. Všichni zástupci, všechny strany v Poslanecké sněmovně měli svého místopředsedu.

Předpokládám, že žijeme v demokratické zemi, a naopak tyto koalice vždycky tento přístup deklarovaly. Předpokládám, že bude obsazováno podle paritního systému. My třeba máme právo na devět výborů podle toho, jak dopadly volby. Toto všechno bude ještě věcí příštích vyjednávání a já předpokládám, že rolí opozice, kam směřujeme, je kontrolovat vládnoucí garnituru. A to dělá právě prostřednictvím orgánu sněmovny. Věřím, že k tomu bude takto přistoupeno.

Favorit Vondráček

Probírali jste na poslaneckém klubu, koho byste do vedení nebo do místopředsednického křesla rádi nominovali?

Kandidátů je více. Probírali jsme to, samozřejmě přirozeným kandidátem je pan Vondráček, stávající předseda sněmovny, který má velkou zkušenost s řízením sněmovny. Byl v této nejvyšší funkci téměř čtyři roky, takže je to přirozený kandidát. Ale máme i další kandidáty, takže uvidíme, jak to dopadne, kolik těch místopředsedů nakonec bude. Ale takovým nejpřirozenější našim kandidátem, na kterém jsme se jednomyslně shodli, je pan Vondráček.

Jak se připravujete na působení v opozici? Co se budete snažit prosazovat?

Máme volební program, ve kterém máme nastavenou celou řadu našich priorit, které se budeme snažit prosazovat. Budeme se na ně připravovat, budeme je navrhovat a pak budeme velice důsledně kontrolovat vládu a vůbec vládnoucí poslance, protože už ty první signály mě poměrně znepokojují - různé náznaky drastických škrtů a tak dále. Určitě budu v tomto směru velmi tvrdou a velmi nekompromisní opozicí. A věřím, že i náš 72členný klub.

Plánuje hnutí ANO v opozici nějak spojit síly s hnutím SPD?

Ne, nic takového neplánujeme. Myslím, že budeme důsledně prosazovat svoje priority. A budeme se případně snažit dál bavit napříč Poslaneckou sněmovnou, když to bude v souladu s programem ANO. Máme jasný program, chceme pokračovat, chceme, aby byly zajištěny investice v rozpočtu, aby nebyly drastické škrty, aby rostly důchody, chceme prosadit vyšší rodičovský příspěvek a tak dále. To jsou naše jasné priority a o ty budeme usilovat.