Vypjatá situace, Hamáčkovi jsem se omluvila, říká Schillerová o svém výroku ‚příště se na vás vyse***‘

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO se ve středu omluvila za vulgarismus pronesený na úterním jednání sněmovny. Hájila se tím, že šlo o vypjatou situaci. „Příště se na vás vyse***,“ řekla Schillerová koaličnímu partnerovi, předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi. Výrok nezazněl veřejně, zachytily ho zapnuté sněmovní mikrofony. Praha 13:26 27. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová a Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Okamžitě jsem se mu šla omluvit, když jsem zjistila, že se to objevilo v médiích. Máme velmi korektní vztahy. Řekla jsem mu: ‚Honzo, musím se ti omluvit. ‘ A on řekl: ‚Vůbec nevím, že jsi to řekla,‘“ řekla ve středu pro Radiožurnál ministryně financí Alena Schillerová.

Hájila se také tím, že slova zazněla ve velmi vypjaté situaci. „Řešili jsme, které usnesení podpořit, a které nepodpořit. Já se za to velice omlouvám, není to můj běžný slovník. Neřekla jsem to na mikrofon, to bych v životě neudělala. Pokud to zaznělo, je mi to líto. Situace byla velmi vypjatá, jsem jenom člověk,“ popsala situaci s tím, že výroku lituje.

Navíc ani jeden z aktérů podle ní nevěděl, že by něco takového padlo. „Dneska jsem to s ním ještě znovu s odstupem času probírala a on řekl: ‚Vůbec nevím.‘ A já nevím také,“ dodala.

Server iROZHLAS.cz požádal o reakci také ministra Hamáčka. Ten ale na zaslané SMS nereagoval.

Zapnuté mikrofony

Spor se rozhořel po návrhu místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého, který v úterý do programu jednání sněmovny prosadil diskusi o tom, jak bude vláda kompenzovat výpadek příjmů obcím a krajům.

Schillerová, Hamáček a premiér Andrej Babiš (ANO) v tu dobu seděli na židlích určených vládě, její slova přesto zachytily zapnuté mikrofony.

„Kdo to navrhuje?“ zeptala se Schillerová předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. „Socan,“ dostala odpověď. „Tady budeme do večera,“ postěžovala si. „Proč to navrhujou?“ ptal se Babiš. „To jsou socani, já nevím, ptejte se předsedy Hamáčka,“ reagoval Faltýnek.

„Vy jste koaliční partner teda,“ zkritizovala pak Schillerová předsedu ČSSD. „To zas budou všichni tady exhibovat. Dneska už to nedávám," dodala.

„Tam byla dohoda, že to bude jenom do programu, že to nebude napevno,“ vysvětloval Hamáček. „Příště se na vás vyse***,“ prohlásila pak podle serveru Blesk.cz ministryně financí.