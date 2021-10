Sněmovní klub ANO povede Schillerová. Vystřídá dlouholetého šéfa poslanců Faltýnka

Poslanecký klub hnutí ANO nově povede současná vicepremiérka a ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Informaci České televize potvrdil agentura ČTK zdroj z frakce, jejíž členové se v úterý sešli na první schůzi po víkendových volbách. První místopředseda ODS Zbyněk Stanjura pak bude pokračovat ve vedení klubu ODS. Aktualizováno Praha 11:01 12. 10. 2021 (Aktualizováno: 11:25 12. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerové povede sněmovní klub ANO místo Jaroslava Faltýnka (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Alena Schillerová, která není členkou vládního hnutí, vystřídá dlouholetého předsedu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Ten vedl poslanecký klub ANO od jeho ustavení po volbách v roce 2013.

Ministryně financí byla v čele jihomoravské kandidátky ANO, kde hnutí porazila koalice Spolu. Od voličů získala téměř 23 tisíc preferenčních hlasů.

Faltýnek byl druhý na kandidátce v Olomouckém kraji, kterou vedl exhejtman Ladislav Okleštěk a kde ANO vyhrálo. Faltýnka, který se do sněmovny dostal a získal 5182 preferenčních hlasů, nicméně ve výsledku přeskočil lékař záchranné služby Milan Brázdil, jenž dostal 6497 hlasů.

Dosavadní vládní hnutí ANO bude mít v novém volebním období v dolní komoře opět nejsilnější klub. Počet jeho členů ale klesne o šest na 72.

Současný předseda sněmovny Radek Vondráček ráno pro Radiožurnál uvedl, že podle něj by ve vedení klubu měl Faltýnek pokračovat. „Přiznám se, neumím si to představit bez něj. Protože jestli někdo umí vyjednávat, tak je to pan Faltýnek. Ale je to o jeho osobním rozhodnutí, takže uvidíme,“ řekl.

Sněmovní klub ODS dál povede Zbyněk Stanjura. Místopředsedy klubu poslanci občanských demokratů zvolili starostku Prahy 2 Janu Černochovou, ekonomického experta ODS Jana Skopečka, stranického odborníka na školství Jana Bauera, sněmovního veterána Marka Bendu a dosavadního místopředsedu hospodářského výboru Ivana Adamce.

Gratuluji @Zbynek_Stanjura ke zvolení předsedou poslaneckého klubu ODS, @jana_cernochova ke zvolení 1. místopředsedkyní klubu a @Jan_Skopecek @BauerJan_pt @marekbenda2013 a Ivanu Adamcovi ke zvolení místopředsedy klubu. Těším se na spolupráci. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 12, 2021

Na prvních jednáních po víkendových sněmovních volbách se v úterýscházejí také poslanecké kluby ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí SPD.

Uspořádání nové sněmovny, například kdo bude předsedou dolní komory nebo místopředsedy, by se mělo odehrát v režii dosud opozičních stran volebních koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty, které již také deklarovaly vůli sestavit kabinet. Ve 200členné dolní komoře budou mít 108 hlasů.