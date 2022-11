Vládnutí ODS s ANO? ‚Centrální politika je o něčem jiném než komunální,‘ shodují se Benda a Schillerová

Na regionální úrovni panuje čilá spolupráce ODS s ANO. V téměř polovině měst, kde mají uskupení své zastupitele, se spojily v koalici. A to navzdory předvolební rétorice. „Něco jiného je centrální politika a něco jiného komunální,“ říká Českému rozhlasu Plus Alena Schillerová, šéfka poslaneckého klubu ANO. „Myslím, že v řadě případů nebyly alternativy, které by byly funkční a dohodnutelné,“ dodává Marek Benda, předseda poslaneckého klubu ODS. Téma dne Praha 13:48 14. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Benda a Alena Schillerová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane Bendo, před komunálními volbami jste v kampani o svém protivníkovi mluvili jako o hrozbě. Po volbách jste se s hnutím ANO v téměř polovině případů dohodli na společném vedení radnic. Jak to jde dohromady?

Jako o hrozbě jsme mluvili speciálně o Andreji Babišovi (předsedovi ANO). Myslím, že je to v souvislosti s tím, jakým způsobem vede kampaň proti vládě, jakým způsobem všechno neguje a nakonec se ukazuje, že bude kandidovat i na prezidenta.

Místní poměry jsou přece jenom mnohdy velmi odlišné. A závisí na tom, jak tam spolu lidé umí vycházet, jakým způsobem se umí bavit.

Hnutí ANO se dneska stalo univerzálním reprezentantem levice tak, jako kdysi byla sociální demokracie, jejíž místo úplně převzalo. Opravdu závisí na jednotlivých místech, jak se umí domluvit. Pokud je tam šest nebo osm subjektů po dvou mandátech, tak chápu, že se to špatně skládá.

Jestli jsem vás teď poslouchal správně, tak jste řekl, že v komunální kampani jste se vymezovali spíš vůči předsedovi hnutí ANO, expremiéru Andreji Babišovi, než vůči samotnému hnutí ANO. Myslíte si, že si voliči z této kampaně, ve které jste pana Babiše označovali za hrozbu, odnesli, že s jeho hnutím potom budete po volbách na mnoha místech vládnout?

Toto byla centrální linka kampaně. Nezapomeňte, že...

Promiňte, ale byla to centrální linka, kterou vy jste v té kampani vyzdvihli?

Ano, to jsme vyzdvihli, to připouštím. Také na mnoha místech spolu nevládneme. Víte dobře, jak je velmi obtížné dohodnout koalici v Praze právě proto, že se ji pokoušíme dohodnout na vládním půdorysu. A trvá to už bezmála dva měsíce, protože pokládáme za klíčové, abychom byli dohodnuti na vládním půdorysu.

Ale myslím, že v každé té obci občané viděli, jakým způsobem se střetávají, jestli je to úplně nesmiřitelné nebo jestli tam ta možnost dohody je. A nakonec dohoda v komunální politice je vždycky o tom najít někoho...

Potřeba se domluvit

Paní Schillerová, obracím se teď na vás s podobnou otázkou. Vy jako hnutí ANO jste komunální volby označovali za referendum o vládě. Po volbách jste se ale s vládní ODS dohodli na společném vedení radnic v téměř polovině případů. Můžete to vysvětlit?

Něco jiného je centrální politika, kde každý stojíme ideologicky na protipólech, na úplně opačných stranách, a něco jiného komunální politika. Svým způsobem i čísla, která jsem slyšela ve vaší reportáži, napovídají, že hnutí ANO je jasně vyprofilovanou politickou stranou, že má obrovský koaliční potenciál. To nakonec ta čísla potvrzují.

Komunální politika je skutečně o tom, jestli se bude investovat tam či onde, jestli se opraví chodníky, postaví nová škola, na čem je potřeba se domluvit. Je to o tom, zda jsou lidé schopni spolupracovat a myslím si, že koalice dokazují, že jsou a že jim jde o blaho lidí ve městech a vesnicích, které řídí.

Je zajímavé, že se oba shodnete, že komunální politika je o něčem trochu jiném nebo výrazně o něčem jiném než centrální politika. Přitom jak vaše hnutí, tak vaše strana vnášely do kampaně centrální témata. Ono to, paní Schillerová, skoro vypadá vzhledem k tomu, že jste volby vyhlásili za referendum o vládě, že jste se po volbách přiklonili ke spolupráci s hlavní vládní stranou, s ODS, že takový byl výsledek toho referenda pro vás jako pro hnutí ANO?

Výsledkem referenda byla ta čísla, která jste uváděli - o kolik jsme posílili v množstvích koalic, o kolik jsme posílili v počtech primátorů, kolik nám přibylo zastupitelů. Komunální volby jsme pro hnutí ANO považovali za úspěšné, což těžko někdy můžete oddělit, protože jestliže máme energetickou krizi, tak se vám prolíná dobře do místních municipalit (městská samospráva). Tam samozřejmě řešíte obdobné problémy, ale pak už je to o tom, jak voliči rozdali karty a jak jsou spolu schopni lidé komunikovat.

Nebyly alternativy?

Nechme teď už hodnocení voleb stranou. Zajímalo by mě a vracím se k vám, pane Bendo, jestli je na místě, aby se vůči sobě ODS a hnutí ANO vymezovaly v kampaních tak ostře, když potom najdete cestu, jak spolupracovat a vládnout v tolika případech na radnicích?

Myslím, že je třeba to dávat najevo. A letos to bylo trochu vyhrocené tím, jakým způsobem stoupaly ceny energií, stoupala inflace. A jestli za to můžeme víc my, nebo víc paní Schillerová se svými rozpočty. V tomto případě souboj samozřejmě probíhá. Pokud už se bavíme o referendu, tak referendum minimálně ve druhém kole senátních voleb jednoznačně ukázalo, že vládní strany ...

Promiňte, opravdu bych nechal stranou hodnocení, jak dopadly komunální a senátní volby. Jde mi spíše o to, jestli by vůči voličům nebylo férovější nevymezovat se vůči sobě v kampani tak ostře, když potom, jak se ukazuje, nemáte takový problém spolupracovat a společně vládnout.

Myslím, že se to neukazuje zdaleka na všech místech.

Ukazuje se to v polovině případů, kde jste k tomu jako ODS a hnutí ANO měly příležitost.

Ano, v polovině případů. To přece není zdaleka všechno. A opravdu vždycky závisí na místních podmínkách. Závisí na tom, jestli jsou tam nějaké další strany, se kterými je vůbec možné koalici uzavírat nebo jestli je to vyblokované nějakými s extremisty, ať už typu SPD nebo i nějakých lokálních uskupení, která jsou naprosto monotematická a jejich jediným cílem je, že se tady nesmí postavit to nebo ono. Pak někdy zjistíte, že se to jinak rozumně dohodnout nedá.

Myslíte tedy, že v polovině případů nebyly alternativy, abyste spolu nemuseli vládnout, když jste se před volbami vůči sobě tak vymezovali?

Myslím si, že v celé řadě případů nebyly alternativy, které by byly funkční a byly dohodnutelné. To si myslím naprosto vážně.

Schillerová: Nezasahovali jsme

Paní Schillerová, jak to vidíte vy? Byli byste radši, kdyby vaše hnutí ANO s ODS v tolika městech společně nevládlo? Nebo s tím nemáte problém a jste s tím, jak se vaši kolegové na komunální úrovni s ODS dohodli, spokojena?

Chtěla bych zdůraznit, že hnutí ANO je naprosto demokratické hnutí. A my jsme vůbec z centrální úrovně - a mluvím ze znalosti věci, protože jsem součástí nejužšího vedení hnutí ANO - nezasahovali těm vyjednávacím týmům...

Promiňte, ale přece od vedení hnutí ANO přicházely určité pokyny, nebo ne?

Ne, ne, to si nás možná pletete s tou druhou stranou.

Možná bude nejlépe, když si poslechneme, co nám k tomu řekl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár, který se domluvil na koalici s ODS: „Centrála může vydat pokyn. Asi to chápu ve velkých statutárních městech. Přece jenom jsme menší město a komunální politika je u nás malinko jiná. Všichni se vzájemně znají. Úplně vylučovat spolupráci jenom na základě stranické příslušnosti mi přijde hodně nešťastné na nižší úrovni. Neviděl jsem za sebe vůbec žádný důvod, proč bychom nemohli spolupracovat s ODS.“

Paní Schillerová, pan starosta Kozár se s vámi shodne, že komunální úroveň je jiná než centrální. Ale pokud jsem ho správně poslouchal, tak on se obhajoval. Říkal centrála, myšleno patrně centrála hnutí ANO, může vydat nějaký pokyn, ale my se potom zachováme podle toho, co řešíme u nás ve městě.

Pana starostu osobně neznám, a pokud jsem dobře slyšela jeho slova, on řekl, že může. Ano, může. Stanovy a předpisy hnutí to umožní, ale neřekl, že to udělala a nic takového nevydala. Centrála si samozřejmě musí nechávat zadní vrátka pro případ, že by došlo nějakému toxickému spojení nebo k něčemu, co by bylo v rozporu s dobrými mravy. Ale nic takového se nestalo a centrála žádné takové pokyny nevydala a nechala to naprosto na jednání jednotlivých vyjednávacích týmů v daných místech.

Benda: Vládní půdorys

Pane Bendo, jak to bylo u vás? A nejenom v ODS, ale vlastně v rámci koalice Spolu? Pokud vím, vaši představitelé vyzývali komunální politiky, aby upřednostňovali takové vedení radnic, které by kopírovalo vládní půdorys, ale vaši komunální politici se tím moc neřídili, že?

Nikdy jsme žádný oficiální pokyn nevydali. Samozřejmě jsme preferovali, aby to bylo, pokud možno, na vládním kompromisu. A někde to jde, někde to nejde.

Dobře víte, že Plzeň jako velké statutární město byla dohodnuta tři minuty po volbách. Předpokládám, že již před volbami. Naši vládní koaliční partneři nás velmi nemilosrdně obešli a dohodli se s hnutím ANO. Dokonce tehdy za podpory SPD, kterou pak za něco vyměňovali.

Bohužel i v komunálních volbách je trošku tento závod o tom, kdo se s kým dokáže domluvit. Je sice hezké být ideologicky naprosto čistý, ale současně to pak člověka mnohdy vede do opozice. Nejsou všechna místa, ve kterých by bylo vůbec možné na vládním půdorysu koalici postavit.

Jak jsme říkali, ve všech městech s výjimkou jednoho už se dohodlo, kdo s kým bude vládnout. Čeká se už jenom na hlavní město. Schyluje se i v Praze ke spolupráci mezi hnutím ANO a ODS? Paní Schillerová.

Nemohu vám tohle v žádném případě potvrdit. Za nás jedná náš lídr a náš šéf vyjednávacího týmu Patrik Nacher. Necháváme to plně na něm a na jeho vyjednávacím týmu. A v tuto chvíli nejsme v pozici vítězů. Nejsme ti, kdo vedou jednání.

Vím, že Patrik Nacher právě aby odblokoval tuto situaci v Praze, která je, přišel s velmi konstruktivním návrhem, ať vznikne menšinová vláda s naší podporou, aby přestalo vládnout současné vedení, které tady poměrně dlouhou dobu po volbách vydává a přijímá různá rozhodnutí, která město do budoucna zavazují finančně i strategicky, což není v pořádku. Oni mandát od voličů v tuto chvíli ztratili a neměli by vládnout a je potřeba pomoci to dořešit. Ale tady je na tahu koalice Spolu.

Pražští zastupitelé koalice Spolu a hnutí ANO zrovna před pár dny prosadili odebrání gesce územního plánu lídrovi hnutí STAN Petru Hlaváčkovi. Nově má tuto gesci řídit nominant za ANO. Pane Bendo, nesvědčí to o tom, že už je koalice Spolu a ANO v Praze předdohodnutá?

Není. Jsem součástí vyjednávacích týmů, takže vím, že není. Snažíme se maximálně o to, abychom byli na půdorysu vládní koalice. A jsem přesvědčen, že se nám to podaří. Je tam právě ten problém, který asi všichni sledujeme, že Piráti se po ne úplně slavném výsledku a třech týdnech vyjednávání spojili s úplně aktivistickou Prahou Sobě. A říkají, že bez Prahy Sobě vyjednávat nebudou. A znamenalo by to, že fakticky pokračuje současná aktivistická pražská rada, které voliči vystavili stopku. Je to složité, ale věřím, že se na půdorysu vládní koalice dohodneme.