‚Na audit nemám čas,‘ říká Schillerová. Vyjednávací pozice Česka v EU podle ní není oslabena

Státní zemědělský intervenční fond přestal proplácet dotace holdingu Agrofert. Zachovají se stejně i další úřady? Oslabuje podezření ze střetu zájmů Andreje Babiše českou vyjednávací pozici v Evropské unii, a kde vezme vláda chybějící peníze na sociální služby? Pátečním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla místopředsedkyně vlády a ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. 20 MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 20:57 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová | Zdroj: Úřad vlády ČR

Už desátý den má vaše ministerstvo k dispozici návrh zprávy auditorů Evropské komise ohledně údajného střetu zájmů pana premiéra Andreje Babiše. Jak jste postoupili s přípravou odpovědi?

Tak zaprvé je potřeba uvědomit si, že v tuto chvíli ještě nezačaly běžet procesní lhůty pro zpracování připomínek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou o auditu EK a také o tom, kde chce vláda vzít peníze na sociální služby

To znamená, že ještě nepřipravujete odpověď?

Určitě na tom experti pracují. Já do toho vůbec nijak nevstupuji. To se týká napříč celou řadou řídících orgánů, týká se to i ministerstva financí a víceméně koordinuje to NOK, takzvaný Národní koordinační orgán.

Který je pod ministerstvem pro místní rozvoj.

Je, ale je taky úřední, je to vlastně úřednický aparát. Takže oni pracují nezávisle na vůli politiků a tak je to dobře.

A vás vůbec nezajímá, jak ty přípravy odpovědi pokračují nebo jestli už začaly?

Budete se divit, nezajímá, protože já jsem celý život byla úředník a já velice striktně ctím, že to patří do rukou úřednického aparátu. To musíme respektovat. A já to vždycky respektovat budu.

Český překlad

Mluvilo se o tom, že se také čeká na český překlad. Ten stále nepřišel?

Ten nepřišel, to byste určitě věděli. Na ten český překlad, jenom pro posluchače, protože opozice to někdy naprosto nekorektně zneužívá, na ten se nečeká proto, že by úředníci neuměli anglicky. Všichni na těchto místech mluví perfektní angličtinou. Na ten se čeká proto, že až od doručení znění v národním jazyce, to se týká všech zemí, běží procesní lhůty.

Ale nedá se předpokládat, že by tam v češtině bylo něco jiného, než je v té angličtině?

Tak já předkládám, že uvidíme samozřejmě. Já si myslím, že asi ne, že to prostě bude odpovídat tomu textu. A pak se začne, pak začnou běžet procesní lhůty a bude se reagovat.

Nové stáje i modernizace lesních školek. Ve druhém auditu se hraje o dotace pro Agrofert za 63 milionů Číst článek

Vy celý týden opakujete, že jste ten text auditu v angličtině neviděla. Platí to stále i dnes v pátek v podvečer?

Platí, pane redaktore. Já skutečně ani na to nemám čas a ani bych to...

A vás to nezajímá, co tam je?

Já jsem toho tolik četla v médiích, že to mi stačí.

Ale věříte nebo víte, že to je opravdu to, co je v té zprávě?

Tak já samozřejmě předkládám, že úředníci se tomu budou věnovat.

Dobře. Ale vás osobně tedy nezajímá, jestli to, co čtete v médiích, je opravdu v té zprávě, že byste třeba ten čas místo těm médiím věnovala té zprávě?

Já věnuji čas hlavně státnímu rozpočtu, věnuji čas EET, věnuji čas přípravě daňových zákonů. To mně vyplní naprosto celý den. Vláda, koaliční rada, Poslanecká sněmovna, takže já opravdu se nenudím a věřím expertům. Mě bude zajímat až ten výsledek, až finální auditní zpráva.

‚Nepátráme‘

Mimochodem vypátrali jste už, jak unikl ten audit do médií, jestli to bylo z vašeho ministerstva?

Nevypátrali.

Evropská komise hájí své auditory proti Babišovi. ‚Pracují objektivně,‘ zdůraznil její místopředseda Číst článek

A pátráte po tom?

Ne, abych vám řekla pravdu, nepátráme, protože ten okruh lidí, kteří měli přístup k auditní zprávě, je poměrně široký.

Vezměte si, že to přišlo speciálním kanálem k lidem na ministerstvu financí, to je určitý okruh lidí, na ministerstvu pro místní rozvoj a ten NOK, ten Národní koordinační orgán to rozeslal řídícím orgánům, bylo to na stálém zastoupení.

Čili ten okruh je tak velký, že se to těžko dá vypátrat a já bych hlavně chtěla říct, že svým kolegům na ministerstvu financí, to znamená těm, kteří patří do certifikačního orgánu, auditního orgánu věřím, to jsou profesionálové. Nevěřím, že by to uniklo z ministerstva financí.

My teď mluvíme o tom prvním auditu, předevčírem přišel i druhý audit, ten se týká zemědělství. Ministr zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond na to hned druhý den reagovali rozhodnutím přestat proplácet Agrofertu dotace. Považujete to rozhodnutí za správné?

Je to rozhodnutí toho příslušného řídícího orgánu. Já tomu úřednicky rozumím, protože je minimálně opatrné, to rozhodnutí.

A měly by být stejně opatrné i další úřady?

Je to na nich.

Vy byste jim doporučila, aby byly?

Je to na nich. Já jsem 25 let byla úředníkem, takže vím, že ten úřednický aparát si uvědomuje, zvlášť dnes, když máme zákon o státní službě, že tam je určitá odpovědnost a že možná chtějí být opatrní z toho důvodu, než se ta věc celá ukončí a tak dále. Čili já to dokážu pochopit, ale je to jejich zodpovědnost.

‚Prokazatelně smyšlená.‘ Proti předběžné auditní zprávě se brání i Brabcův resort Číst článek

Ale dokážete to pochopit, doporučila byste to i dalším úřadům?

Nechtějte to po mně, to už mě tlačíte do role, abych jako politik podsouvala něco úředníkům.

Já vás nikam netlačím. Vy jste ministryně financí, to myslím, že je v tomto docela důležitá pozice. Koneckonců potom ty dotace procházejí přes vaše certifikační orgány.

Tak oni přechází až v té certifikaci, jinak samozřejmě o přidělení dotace vůbec ministerstvo financí nerozhoduje. Rozhoduje řídící orgán, aby to bylo jasné.

Dobře. Ale z té pozice ministryně financí bych možná očekával nějaké doporučení ostatním.

Z pozice ministryně financí nebudu dávat žádná doporučení. Je to na odpovědnosti úřednického aparátu, čili nebudu dávat žádná doporučení, ale rozumím tomu, že tak postupovali, protože podle mě tak postupovali z opatrnosti.

‚Nemám věšteckou kouli‘

Ministerstvo financí neproplácí nic Agrofertu?

Ministerstvo financí nikdy nerozhoduje o žádných dotací z povahy svých kompetencí. Ministerstvo financí má dva orgány ve svém resortu, to je certifikační orgán, to jsou úředníci akreditovaní Evropskou komisí, a pak auditní orgán, to znamená orgán, který kontroluje.

Je to určitý systém, kdy se vybírají, vypíší se výzvy, přihlásí se firmy, oni je v několikakolovém systému vyberou, předplatí vlastně ty programy z národních peněz a až jsou všechny podmínky splněny, tak žádají přes certifikační orgán, aby se ty peníze proplatily.

‚To se ví, že jsme bratři.‘ Jaké chyby českých úředníků pomohly firmám Agrofertu k dotacím Číst článek

A tam tedy přijde úloha ministerstva financí, protože ta žádost jde přes vás.

Ale ten už nerozhoduje o dotacích, ten už rozhoduje, jestli byly splněny podmínky pro tu certifikaci. A také certifikační orgán, ještě doplním jednu větu, na podzim loňského roku na doporučení komisaře Oettingera přestal vlastně nárokovat za holdingem Agrofert peníze.

Ještě jedna věc k tomu auditu nebo k těm dvěma auditům, které už tady máme. Vy jste říkala, že takových zpráv od auditorů dostáváte daleko víc jako Česká republika, že to je celkem běžná záležitost. Stalo se už někdy, že po připomínkách, po reakci z české strany se ten původní návrh, který původně přišel z Bruselu, úplně změnil a dopadlo to opačně?

Stalo. To jsou samozřejmě takzvané korekce. To znamená, jedna věc je pozastavení proplácení a druhá věc už je korekce. A korekce znamenají, že už ty peníze nebudou nikdy z Evropské unie proplaceny a to se samozřejmě stává. Ono jich chodí několik ročně na různé ty řídící orgány. A stává se, že potom rozdíl mezi tím návrhem a tou finální zprávou bývá různý.

Takže, promiňte, že do toho skáču, když třeba ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda KSČM, advokát, doktor práv Vojtěch Filip říkal, že jeho zkušenost je taková, že ty první drafty, které přicházejí, se nepodaří otočit, nepodaří zvrátit a že potom ta výsledná zpráva odpovídá v podstatě tomu, co přijde v tom draftu, tak vy s tím nesouhlasíte, vy si myslíte, že je šance to celé otočit?

Tak otázka je, co říkáte celé a co říkáte...

Tak to zásadní rozhodnutí, jestli pan premiér je ve střetu zájmů nebo není ve střetu zájmů?

No, a to je otázka další. Tam se samozřejmě řešil jednak střet zájmů, takže to bude jedna věc. A já se domnívám, že možná v minulosti, kam moje paměť sahá, já zas nejsem tak dlouho v pozici na ministerstvu financí, a ten zákon o střetu zájmů tady máme někdy od února 2017, takže zase se domnívám, že z tohoto pohledu nebude žádná zkušenost.

Babišův konfikt zájmů je skvrnou na české demokracii, míní Financial Times Číst článek

Ale pak je celá řada různých technických věcí, kdy se posuzují programy, kdy se posuzuje chybovost, kdy se posuzují podmínky a tam samozřejmě dochází k situacím, že ta korekce se třeba zmírní a tak dále. Ale to je případ od případu a těžko se dá spekulovat. Já nemám věšteckou kouli.

Vyjednávání o dotacích

Paní ministryně, vy samozřejmě jezdíte za Českou republiku na rady ministrů financí Evropské unie, máte ty zkušenosti, jak tam vyjednávání probíhá. Máte pocit, že už to podezření, že pan premiér může být ve střetu zájmů, oslabuje vyjednávací pozici České republiky směrem k Evropské unii?

Nemám ten pocit vůbec, protože já jezdím na rady Ecofin, tam se ke mně chovají kolegové velice dobře.

Nikdy žádnou poznámku jste neslyšela od nikoho?

Absolutně žádnou. To jsou profesionálové, chovají se korektně. Naopak já cítím respekt, protože Česká republika dosahuje velice dobrých ekonomických výsledků, máme jedny z nejlepších veřejných financí, ať už je to z pohledu přebytku veřejných financí, ať už je to z pohledu snižování státního dluhu, my jsme na nějakém třetím, čtvrtém místě, na špici Evropy.

Dobře. To je pravda. To je na druhé straně něco jiného než to, jestli pan premiér je ve střetu zájmu.

Tomu rozumím. Nikdy jsem žádnou poznámku, nic takového neslyšela, ani to nečekám, a domnívám se, že by to i od kolegů bylo vysoce neprofesionální, zasahovat do vnitřních záležitostí jiné členské země.

100 milionů Agrofertu na lepší toasty šlo ze státní kasy. Ministerstvo dotaci nedalo Bruselu k proplacení Číst článek

Bylo by to neprofesionální, já bych to taky neudělala vůči druhému kolegovi, a navíc ještě v době, kdy tady máme draft. Vezměte si, že Evropská komise opakovaně odmítla komentovat audit.

Samozřejmě. Je to jenom návrh. Na druhé straně dovedete si představit, že premiér podezřelý ze střetu zájmů ohledně Agrofertu opravdu může vyjednávat za Českou republiku třeba o podobě zemědělských dotací na další období, tedy do roku 2027? Že ho ostatní budou brát stejně, jako kdyby v tom podezření nebyl?

Tak berte to tak, že ta vyjednávání se vedou na x úrovních. Hodně se vedou na úřednických úrovních, na ministerských úrovních. Na Evropské radě, kde zasedají premiéři, už se vedou finální jednání. To znamená, ta jednání jsou několikakolová a mají celou řadu předstupňů.

Myslíte si, že nikde to nemůže mít vliv?

Vyčkejme. Rozumíte, chcete po mně něco, co v tuto chvíli já nemohu předjímat.

Selský rozum

Já se vás ptám i ze zkušeností, protože vy u toho vyjednávání v některých směrech jste, tak proto se vás ptám.

Zatím jsem nebyla. Já jsem v pozici ministryně financí teprve rok a půl a budu poprvé u vyjednávání víceletého finančního rámce.

‚Jednání se bude týkat Babiše, ne celé strany.' ALDE bude zřejmě v červnu jednat o střetu zájmu premiéra Číst článek

O rozpočtu. Ale o jiných věcech samozřejmě jste už vyjednávala. Pojďme se na to chvíli podívat ne striktně právnickým pohledem, ale řekněme selským rozumem.

To se nevylučuje.

Někdy možná ano, si někdo myslí. Andrej Babiš ví, že má někde uloženou firmu podnikající v zemědělství, že ta firma se mu vrátí, jakmile odejde z politiky. Zároveň jako premiér v rámci evropských rad a summitů má spolurozhodovat například o nastavení zemědělských dotací do roku 2027, což pro tu inkriminovanou firmu je dost zásadní rozhodnutí. Přijde vám tohle v pořádku?

Jediné, co jsem včera slyšela, tak byla v podstatě tisková konference pana ministra Tomana. Tu jsem zahlédla chviličku, než jsem odjela do Poslanecké sněmovny a zavnímala jsem to, že co se týče nárokových dotací, to znamená taková ta dotace na hektar, na krávu ... Já nejsem úplně v tomhle znalá, tak že těch se netýká ten audit druhý.

Ne. To je jasné, ale já se teď ptám opravdu na to vyjednávání na další období, to znamená 2021 až 2027. Jestli z pohledu toho selského rozumu je v pořádku, když premiér, kterému se možná i v tom období, protože nikdo nevíme, jak dopadnou další volby, může vrátit firma, která na těch dotacích je docela závislá, když tento premiér spolurozhoduje, jak ty dotace budou vypadat?

Já nemohu od sebe odlišit právní myšlení a ten selský rozum, je úplně stejné. A budu se to snažit vysvětlit vaši posluchačům.

Je to v pořádku obojí?

Ne. Netlačte mě, jestli je to v pořádku. Bavíme se v době...

Proč neřeknete, jestli je to v pořádku?

Bavíme se v době, kdy nemáme výsledný audit. Nevíme, co v něm je.

Když se prokáže, že Babiš je ve střetu zájmů, je to pro mě červená linie, říká Maláčová Číst článek

Dobře. Ale tohle přece, promiňte, ale tohle přece jsou věci, které jsou obecně známy.

Vyjednávání o rozpočtu začne na podzim tohoto roku, až bude nová Evropská komise, budou tam noví lídři. A v té době budeme mít také jasno o auditu, budeme mít jasno o tom, jak sedí, jaká je tam interpretace toho střetu zájmů.

Samozřejmě budeme také vědět, jestli to bude znamenat nějaká další řízení. A prostě pojďme, posuňme to, nechtějme se bavit nad draftem. Je to neprofesionální.

Lex Babiš

Ale tady nejde o draft. Přece ty informace, které jsem teď řekl, jsou známy od roku 2017, kdy pan premiér do svěřeneckého fondu ty svoje firmy dal. Od té doby je jasné, že po skončení jeho politického působení si je může vzít zpátky.

On tak učinil podle zákona lex Babiš.

Ano. Ale já se ptám naprosto jednoduše, je v pořádku, aby člověk, kterému se možná v tom období do roku 2027 ty firmy vrátí nebo ta firma vrátí, rozhodoval o tom, jestli ta firma bude dostávat dotace?

Pan premiér, prosím, poslouchejme ještě jednou, pan premiér jednoznačně deklaroval, že se odstřihl od Agrofertu. Já jsem s ním téměř každý den.

V tuhle chvíli ano.

Jsem s ním téměř každý den. Vím, že dělá 18 hodin denně a dělá pro tento stát zadarmo bez koruny výplaty.

Sobotkova vláda: superúředník, zemětřesení v policii, lex Babiš, EET, protikuřácký zákon i spory s Hradem Číst článek

Dobře. Ale to neodpovídáte na tu otázku.

Odpovídám. Odpovídám na tu otázku. Bavíte se o zemědělských dotacích. Jasně ten audit, ten draft, tam předpokládám, když už to draft řekl, že asi nedojde ke změně, podle toho, co řekl včera pan ministr Toman, tak se netýká nárokových dotací. To znamená, netýká se dotací na krávu, na hektar. To je v pořádku.

Vzkaz demonstrantům

Já se zeptám možná ještě trošku jinak. Nebylo by taktičtější pro to, že Česká republika má také nějaké zájmy jako celá Česká republika směrem k tomu vyjednávání, aby místo pana premiéra vyjednával třeba o zemědělských dotacích na další období někdo jiný, třeba vy?

Může se stát. I to je řešení.

Bavili jste se o tom už třeba?

Nebavili jsme se o tom samozřejmě. Já znova opakuji, že se to vyjednávání děje na spoustě úrovní a může se stát, pokud by k takovému naplnění došlo, že budu třeba vyjednávat já. Protože vezměte si, že pan premiér se také vyloučil z Rady ESIF a nepředsedá jí, předsedá jí paní ministryně Dostálová.

On se ani neúčastní těch jednání a vždycky buď nepřijde, nebo opustí místnost. Takže i to je možné řešení, ale nepředjímejme, neznáme výsledek.

Spekuluje se také o tom, že byste mohla nahradit pana premiéra v čele vlády. Stojí to na nějakých reálných základech, tyhle spekulace?

Víte co, mě se na to ptá skoro každý novinář, takže vůbec se na vás nezlobím, že jste další v řadě a odpovídám pořád stejně. My máme premiéra, máme dobrého premiéra a nic takového není v současné době na pořadu dne.

130 hlasů, 130 tváří, 130 důvodů. Ptali jsme se, kdo a proč přišel demonstrovat na Václavské náměstí Číst článek

Mimochodem jak vám je jako ministryni financí ve vládě, proti které, respektive proti jejímuž předsedovi v úterý demonstrovalo v Praze přes 100 tisíc lidí?

Tuto otázku taky dostávám často. Já samozřejmě zase se budu opakovat, já mám strašně ráda jeden citát, nikdo neví, kdo ho řekl a já jsem si ho dala do statusu na sociální sítě 17. listopadu. Ten citát říká, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale navždy budu hájit vaše právo to říkat.

Takže to je vzkaz demonstrantům.

To je vzkaz demonstrantům. Přesně tak.

‚Zchladit hlavy‘

Do dnešního dne jste měli společně s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou sdělit Poslanecké sněmovně, jak zajistíte chybějící dvě miliardy korun na sociální služby. Kde ty peníze vezmete?

My jsme se dohodly, dneska jsme to prezentovaly společně jak v Poslanecké sněmovně, tak na tiskové konferenci. A je to vždycky o nějakém takovém kompromisu. Nejdřív jsme si musely vyjasnit vlastně, z čeho se ty peníze skládají. Je tam nezbytné dofinancovat platy, protože se zvedla tabulka z 5 na 7 %, přidalo se sestřičkám a to všechno potom se promítlo do toho, že chyběla dofinancovat zhruba asi jedna miliarda.

My jsme se dohodly po velice i technické debatě, protože je to i otázka o tom, že ministerstvo práce a sociálních věcí použije půl miliardy z takzvaných nespotřebovaných nároků, to znamená, to jsou nároky z minulých let, kdy jsme si skutečně rozebraly technicky položku po položce, kde to ministerstvo musí brát ohled, že sice jsou to neutracené nároky, ale má už je zasmluvněné a tak dále.

Spor ministryň: Maláčová žádá na sociální služby 1,5 miliardy. Schillerová to odmítá Číst článek

Tak jsme se na tomto domluvily. Kromě toho ministerstvo práce a sociálních věcí nad rámec těchto sociálních služeb ještě nafinancuje 166 milionů pro ohrožené děti, 200 milionů na takzvanou sociální práci a 81 milionů na autisty a lidi s roztroušenou sklerózou.

A já navrhnu na vládě tu zbývající půl miliardu vzít z vládní rozpočtové rezervy. Kromě toho paní ministryně vyjednala z evropských fondů asi jeden a půl miliardy a ty se také použijí na dofinancování sociálních služeb, protože proč používat národní peníze, když máme evropské.

Ale ještě bych chtěla přece jenom, dovolte mi říct, že opozice, a já jsem jim to tam dneska řekla jasně, že opozice tady vyvolala schůzi, myslím si, že motivace byla hlavně proto, že bylo před evropskými volbami a chtěla vyvíjet nějakou činnost, ale přitom tato vláda a minulá vláda dala historicky nejvíc na sociální služby.

Dobře. Na druhé straně kdyby tam nebyl ten deficit, tak by těžko opozice před volbami mohla tu schůzi vyvolat a kdybyste se domluvily s paní Maláčovou rovnou, tak se to nemuselo řešit takhle dlouho. Ale k tomu řešení, vy jste předevčírem v tiskovém prohlášení reagovala na kolegyni Maláčovou, která chtěla, aby ty peníze šly z vládní rezervy. Vy jste doslova napsala, nápady na rozpouštění vládní rezervy na finančně zcela nepodložené, na vládní úrovni nevydiskutované a neustále se opakující a stupňující sliby paní ministryně Maláčové nelze brát vážně. Chci jasně říci, že jako ministryně financí na tyto pokusy o přenos zodpovědnosti nebudu přistupovat. To jste napsala předevčírem. Teď říkáte, že půl miliardy z té vládní rezervy dáte. Proč jste změnila názor?

Tak zaprvé ten požadavek byl na jeden a půl miliardy z vládní rezervy.

Kraje dostanou chybějící miliardu na sociální služby, peníze půjdou z resortů financí a práce Číst článek

Dobře. Ale tady se proti tomu vymezujete absolutně.

Ano. Na jeden a půl miliardy se rozhodně vymezuji.

Tady se vymezujete proti rozpouštění rezervy.

Ano. Ale musíte si přečíst tu reakci, na kterou jsem reagovala. Samozřejmě nepovažuju vůbec za šťastné, když si ministryně jedné vlády vzkazují tyto věci přes média. Určitě by to takto nemělo být. Já jsem i paní ministryni dneska na té schůzce žádala, abychom příště víc si sedaly k jednomu stolu, než si to vyřizovaly přes média.

To je chyba paní ministryně Maláčové?

Já neříkám, že chyba. Měly bychom asi víc zchladit hlavy a prostě je pravda, že já jsem reagovala.

Vy také budete chladit svou hlavu?

Určitě. Já ji mám chladnou poměrně hodně, já jsem velice klidný člověk. Já si myslím, že mě snad nikdo ještě neviděl v médiích úplně prvoplánově rozčilenou.

Já jsem reagovala na nějakou reakci v médiích a myslím si, že to není šťastné, že si máme sednout k jednacímu stolu. Čili já jsem reagovala na to, že bude tam požadavek na jeden a půl miliardy.

Maláčová chce jednat o zdanění bank. ,Rozpočet nemůžeme řešit salámovou metodou,‘ odmítl ji Babiš Číst článek

Takže samozřejmě uznala jsem po technické debatě i na úrovni náměstků, když jsme tam seděli všichni čtyři a probírali jednu položku po položce, tak jsem uznala, že těch 900 milionů, které ministerstvo práce a sociálních věcí dá, což má 500 na sociální služby a 400 tak, jak jsem vám tady říkala ty další věci, je dostatečné a já ten zbytek dofinancuju z vládní rozpočtové rezervy, čili půl miliardy a jeden půl miliardy půjde z evropských peněz, které vyjednala paní ministryně.

‚Stálo to za to‘

Sociální služby byly i předmětem sporu v Poslanecké sněmovně. Opozice spolu s ČSSD schválila vyjmutí sociálních služeb z té další vlny EET. Berete to tak, že koaličnímu partnerovi nemůžete věřit, když v tomhle hlasuje proti vám?

Já jsem se už k tomu taky dneska vyjadřovala, takže budu konsistentní. Já jsem odpovídala dneska na dotaz, jestli je to porušení koaliční smlouvy, protože máme EET, vlastně novelu EET v koaliční smlouvě.

Což jste odpověděla, že není. Ale já se ptám na něco trochu jiného, jestli to berete tak, že nemůžete koaličnímu partnerovi věřit, pokud v té dílčí věci hlasuje proti?

Já vás možná trošku zklamu, pane redaktore, já nejsem moc žena silných gest. Já ty věci beru s úvahou, v klidu a já jsem to i řekla koaličnímu partnerovi a budeme se o tom bavit v pondělí na koaliční radě, že si musíme říct, jak chceme spolu fungovat dál a že bychom se rozhodně neměli takto překvapovat.

Poslanci schválili rozšíření EET, nově se dotkne i řemeslníků a lékařů Číst článek

Koaliční partner to nikdy nesignalizoval dopředu, já jsem nevěděla, že to podpoří v tu středu, bylo to pro mě překvapení. Já myslím, že to bylo na mně i vidět. Já jsem byla fakt zaskočená.

A budete chtít nějaké garance, aby se něco takového neopakovalo?

Garance můžete mít v tomto směru jenom v morální rovině. My koaliční smlouvu máme podepsanou, ale určitě se k tomu vyjádřím a určitě řeknu, že se mi to nelíbí. Já jsem to už řekla panu předsedovi Hamáčkovi, že minimálně měl udělat to, že mi to měl říct. A to jsme si takhle řekli a musíme si to říct i do budoucna.

Ta další vlna EET teď míří do Senátu. Je možné, že potom se vrátí ještě do sněmovny. Pokud vstoupí v účinnost, kolik očekáváte, že to přinese do státního rozpočtu?

Tak já jsem naprostý realista, takže se určitě vrátí do sněmovny, když vidím rozložení politické v Senátu.

Dobře. Kolik to přinese?

My jsme plánovali, třetí, čtvrtá vlna jsme odhadovali zhruba asi šest miliard a to je 3,4.

Dobře. Šest miliard korun. To jsou čtyři desetiny státního rozpočtu. Stálo to za to všechno?

Určitě. Stálo to za to, i když to bylo obrovské martyrium, rok jsem to tam měla zaparkované...

Tak to za to opravdu stojí?

Protože to narovnává podnikatelské prostředí. Stálo to za to.