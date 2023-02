S Vondrákem budeme mluvit na předsednictvu. Babiše bych ještě nepohřbívala, říká Schillerová

O výsledcích prezidentských voleb, kampani nebo třeba i o vyjadřování podpory protikandidátům plánuje podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové jednat předsednictvo hnutí ANO. Řekla to v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Podle ní by teď hnutí šéfa měnit nemělo. „Budu prosazovat, aby předsedou hnutí zůstal Andrej Babiš. Sněm je až za rok a půl. Babiše bych být na místě médií zatím nepohřbívala,“ podotýká exministryně financí. Rozhovor Praha 6:40 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová podpoří ve vedení hnutí ANO Andreje Babiše. Budoucnost strany bude projednávat předsednictvo 8. února | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak je to s opozičním křídlem v rámci hnutí ANO? Na sociálních sítích, v médiích, nebylo možné přehlédnout výměny názorů mezi vámi a Karlem Havlíčkem na jedné straně a moravskoslezským hejtmanem Ivo Vondrákem na straně druhé.

Určitě jsem žádnou výměnu názorů na sociálních sítích neprováděla. Jen jsem možná v jednom rozhovoru reagovala, že považuju jeho vystoupení (o tom, že Vondrák podporuje v prezidentské volbě Petra Pavla – pozn. red.) za podraz. Jeho reakci jsem nezaznamenala.

Musíme si to vyříkat na předsednictvu. Ivo Vondrák je jeden z místopředsedů, stejně jako já. Nikde jsem nezaznamenala, že by na této stranické úrovni, kde bych to očekávala, vystoupil. Z předsednictva, které nominovalo Andreje Babiše jako prezidentského kandidáta, se omluvil. Jeho názory jsme se dozvěděli pouze z médií.

Vondrák je poměrně populární hejtman, vaše hnutí dělá v jeho kraji dobrá čísla. Nemůže vás jeho nespokojenost nějak poškodit?

Co se týče výsledků voleb v Moravskoslezském kraji, ty mluví samy za sebe. Andrej Babiš tam vyhrál v prvním i ve druhém kole. Je to úspěch značky hnutí ANO a zejména osobnosti Andreje Babiše. To jsou všechno věci, které si musíme říct na předsednictvu. Ivo Vondrák tam určitě bude, tam si to všechno rozebereme.

Chápu správně, že hejtmanu Vondrákovi nepřikládáte žádný kredit za výsledky hnutí ANO na severu Moravy?

Nechci ho nijak snižovat, ale jeho vyjádření do médií, že nebude volit Andreje Babiše, nemělo na výsledek v Moravskoslezském kraji žádný vliv. Vyhrál tam Babiš.

Zná Macura Babiše?

„Je to styl pana Babiše, jak ho znám, to znamená zadupat protivníka do země, označit ho za neschopného, hloupého. To jsou ve finále věci, které mě utvrdily v tom, že pan Babiš není schopen svým osobnostním a hodnotovým nastavením být ten, který bude sjednocovat národ, zasypávat vyhloubené příkopy.“ To je zase vyjádření ostravského primátora Tomáše Macury (ANO) pro server iROZHLAS.cz. Jde v rámci hnutí fungovat s vědomím, že tam existují až takové antipatie vůči vedení?

Tomáš Macura není součástí vedení hnutí ANO, je jen řadový člen.

Ptal jsem se ale na něco jiného. Jak plánuje hnutí reagovat na podobně silná vyjádření vůči svému vedení?

Je to jeho názor. Mluví o něčem, u čeho ani není, protože není součástí vedení. Je to názor a sama ho vnímám ve svém okolí jako naprosto ojedinělý.

V hnutí ANO tyto názory nezaznívají?

Já jsem se s nimi, tak jak je prezentoval Tomáš Macura, nesetkala. A za sebe chci dodat, že jsem nikdy neměla pocit, že bych nesměla říci svůj názor. Nikdy. A dokonce se mnohokrát stalo, že jsem svůj názor prosadila.

Říkáte, že mluví o něčem, u čeho není...

... ano. Není součástí vedení. Ivo Vondrák je. Ale Tomáš Macura není.

V pořádku. Ale znamená to snad, že se jako řadový člen nemůže vyjadřovat k vedení hnutí ANO? Protože tak ta vaše odpověď vyznívá.

Může, samozřejmě. Ale nevím, kde tu zkušenost nabírá, když není součástí vedení, kde by… On prostě říká, že takhle jedná Andrej Babiš. Ale zároveň není v předsednictvu, kde by byl součástí jednání a viděl vedení Andreje Babiše. Takže nevím, z čeho čerpá. Je to jeho názor a já ho považuji za ojedinělý.

I prohrát se musí umět. Ne každý to ale zvládne. — Tomáš Macura (@Macura2014) January 28, 2023

Takže Macura podle vás Babiše nezná?

Chytáte mě za slovo.

Pouze se snažím pochopit, co mi chcete říci.

Byla bych strašně ráda, kdybyste se staral raději o problémy této země. To neděláte vůbec. Tady mě zkoušíte z výroku a tweetu Andreje Babiše asi půl hodiny.

Tomáše Macury.

V pořádku. Já jsem neskonale trpělivá. Aktuální situace je zvyšování daní, chybějící peníze na sociální služby a tak dále. To jsou aktuální věci.

Zase mi neodpovídáte na otázku.

Naopak. Já vám velice trpělivě odpovídám. Chci vám říci, že názor Tomáše Macury považuji za ojedinělý. Navíc Tomáš Macura není součástí vedení hnutí ANO, aby mohl mluvit z nějaké vlastní zkušenosti. Tak jsem to myslela.

Ale to, že Macura není součástí vedení, přece neznamená, že s Babišem nemůže mít vlastní zkušenost? Nebo se pletu?

V pořádku. Je to jeho názor. Já ho považuji za ojedinělý, více to nebudu komentovat.

Ještě důslednější opozice

Jaká tedy teď bude budoucnost hnutí ANO? Jsou to totiž třetí volby, ve kterých sice hnutí ANO udělalo dobrý výsledek, nicméně nepodílí se po nich na výkonu moci. Chystáte se z toho vyvodit nějaké důsledky? Třeba i proto, abyste měli širší koaliční potenciál?

Pane redaktore, víte, co je zajímavé? Petr Fiala, když se stal předsedou ODS, tak prohrál patery volby. A neuspěl by nikdy jako ODS, uspěl, až když se sdružili do koalice. To jenom pro zajímavost, když hovoříte o těch třech volbách.

Myslím si, že hnutí ANO dosáhlo i v parlamentních volbách úspěchu, dostali jsme 1,5 milionu hlasů. Nesestavili jsme vládu, to je pravda. Komunální volby jsme ale určitě vyhráli, v senátních jsme neuspěli a teď v těch prezidentských náš kandidát sice neuspěl, ale přinesl 2,4 milionu hlasů.

Pro nás je důležité – a tady s vámi souhlasím – bavit se o budoucnosti, abychom si tyto voliče udrželi. Že budeme dál bojovat za tyto lidi a poukazovat na nedostatky této asociální, arogantní vlády. Ale budeme přinášet i vlastní návrhy a vlastní řešení, tak jako jsme je přinášeli celý rok, co jsme v opozici.

Abych byla i pozitivní. Uvítala jsem prohlášení nového prezidenta Petra Pavla, který se vyjádřil pro média, že chce komunikovat i s opozicí. Věřím, že to dodrží, že se bude zajímat o návrhy opozice. My budeme připravení mu je představit.

Z toho, co říkáte, mi připadá, že neplánujete žádné výrazné změny. Že zkrátka chcete postupovat jako doposud, ve stávající linii. Je to tak?

Ve stávající linii? Nerozumím, co tím myslíte. Stávající linie je to, že jsme opoziční stranou, budeme důslednou, tvrdou opozicí. Nesouhlasíme s asociální a arogantní politikou této vlády.

To už jste ale říkala.

To znova opakuji, protože se na tom nic nezmění. Budeme v tomto ještě mnohem důslednější. Naše stínová vláda měla v minulém týdnu padesáté zasedání, takže pokračujeme. Ale přijdeme s vlastní vizí. Vlastním řešením problémů lidí této země.

Ale to už jste přece dříve představovali, ne?

To bylo dvanáct bodů, které jsme navrhli. Vláda část přijala a přisvojila si je, což nevadí. Hlavně že je realizovala, i když ne tak rychle a v menším rozsahu, než jsme si představovali. A teď přijdeme s další vizí, protože tato vláda evidentně neví, co má dělat. Ať se podíváte na rozpočet, na konsolidaci veřejných financí, na sociální problematiku… To jsou věci, o které byste se měli jako média zajímat. Protože to trápí lidi této země.

Babiš ve vedení?

Změna fungování hnutí není na pořadu dne?

Co tím myslíte?

Třeba změny ve vedení, v přístupu k ostatním stranám. Zkrátka věci, které vám doteď bránily vytvoření koalice.

Sněm hnutí ANO bude až za rok a půl. Do té doby není důvod, aby se cokoliv měnilo. Budeme se ale bavit o budoucnosti, o směřování, o tom, jak si udržet počet voličů, které Andrej Babiš v prezidentské volbě získal.

Kde se teď v rámci hnutí vidíte vy sama? Spekulovalo se o tom, že pakliže by Babiš uspěl v prezidentské volbě, převzala byste vedení hnutí. Nebudete o vedení hnutí usilovat?

To, na co se ptáte, je kdyby, které nenastalo. Toto není na pořadu dne. Jako jedna z místopředsedů hnutí ANO budu prosazovat, aby předsedou hnutí zůstal Andrej Babiš. Sněm je až za rok a půl. Andreje Babiše bych být na místě médii zatím nepohřbívala.

Zárověn děkuji @AndrejBabis za to, s jakým odhodláním do těchto voleb šel, přestože mu žádný z průzkumů nedával šanci na úspěch. Nikdy ještě hnutí ANO nevolilo takové množství občanů, a to je pro nás obrovský závazek, na kterém budeme stavět. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) January 28, 2023

Ale vždyť Andrej Babiš sám pro iDNES.cz řekl, že si chce dát od politiky detox. Neplánuje se od hnutí odstřihnout?

Nevím, co myslel tím detoxem. Neumím na tuto otázku odpovědět.

Nemluvila jste s ním?

Nemluvila.

Budete to zjišťovat?

Musíme si to říct toho 8. února. Teď bych jenom spekulovala a to nechci.

Váš předseda často chyběl v Poslanecké sněmovně, vysvětloval to právě kampaní. Vrátí se teď do práce?

Andrej Babiš hnutí ANO pomáhal tím, že se účastnil všech tří kampaní – komunální, senátní a logicky i prezidentské. To všechno posilovalo hnutí ANO, ukazuje se to na preferencích i počtech hlasů. Z tohoto úhlu pohledu to byla jiná práce pro politiku, politickou stranu. Samozřejmě, za sebe říkám – z toho, jak ho znám – že pokud si ponechá poslanecký mandát, tak určitě do Poslanecké sněmovny docházet bude.