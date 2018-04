Zeman v říjnu vyznamená Vitáskovou. Loni s ním byla v Rusku jako lidskoprávní aktivistka

Kauza solárních elektráren na Chomutovsku

Výběr údajů o kauze solárních elektráren na Chomutovsku (Vrchní soud v Olomouci v lednu zprostil Vitáskovou obžaloby).

- Kauza se týká nezákonného vydání licencí dvěma solárním elektrárnám na Chomutovsku. Elektrárny Saša-sun a Zdeněk-sun dostaly licence 31. prosince 2010, tedy pár hodin předtím, než prudce poklesly výkupní ceny energie ze solárních elektráren. Majitelé elektráren, kteří získali licenci pro jejich provoz do konce roku 2010, měli totiž garantovanou cenu 12.150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě.

- Od ledna 2011 se výkupní podmínky zásadně změnily, za megawatthodinu držitelé licence dostávají 5500 korun. Obě částky jsou garantované na 20 let. Proto podnikatelé spěchali, aby dostali licenci pro provoz solárních elektráren ještě do konce roku 2010.

- Podle obžaloby elektrárny Saša-sun a Zdeněk-sun obdržely licence neoprávněně, a to na základě falešných revizních zpráv. S tím získali jejich majitelé, synové miliardáře a průmyslníka Zdeňka Zemka, také právo na velmi výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu.

- Vitásková podle obžaloby zastavila jednání o obnově správního řízení o udělení licence, v němž mohli Zemkové o tato povolení přijít. Podle spisu mohla státu za 20 let odběru z těchto elektráren vzniknout až dvoumiliardová škoda.

- V únoru 2016 Krajský soud v Brně potrestal Vitáskovou 8,5 lety vězení nepodmíněně. Bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ; ve funkci skončila loni v červenci po vypršení šestiletého mandátu) vinu popírala a celou kauzu označila za vykonstruovanou. Na funkci odmítla rezignovat. Dalším sedmi lidem, včetně majitelů elektráren, uložil soud tresty v rozmezí 5,5 až 8,5 roku vězení, a také vysoké pokuty (pro bratry Zemkovi například po sedmi milionech korun). Obžalovaní i státní zástupce Radek Mezlík se odvolali.

- Stíhání někdejšího šéfa odboru licencí ERÚ Luďka Pražáka vrchní soud loni v listopadu zastavil, neboť muž zemřel. U bývalé úřednice ERÚ Ilony Florianové pak již krajský soud upustil od potrestání.

- Dnes olomoucký vrchní soud Vitáskovou zprostil obžaloby s tím, že se neprokázalo spáchání skutku, za který byla stíhána. Odvolací soud zároveň snížil tresty majitelům obou elektráren, bratrům Zdeňkovi a Alexandrovi Zemkovi, ze 7,5 let na šest let a devět měsíců. O 1,5 roku na sedm let soud snížil trest také bývalé vedoucí odboru licencí ERÚ Michaele Schneidrové.

- Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman správními žalobami napadl celkem 22 problematických licencí fotovoltaických elektráren ze sklonku roku 2010. Zrušení dosáhl podle dostupných informací v devíti případech, včetně Saša - Sun a Zdeněk - Sun. Elektrárny ale zatím smí vyrábět energii, Ústavní soud přiznal odkladný účinek stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který jim zrušil licenci.

- Loni v březnu uvedla Česká televize, že byla podána další obžaloba na čtyři lidi včetně podnikatele Zemka kvůli podezření z podvodu v souvislosti se solární elektrárnou VT-sun na Chomutovsku. Škoda dosáhla 90 milionů korun, hypotetická škoda za 20 let provozu elektrárny by byla 380 milionů korun.